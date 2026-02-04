ग्लॅमर नाही, अभिनय आणि कंटेंटला प्राधान्य, ‘अग्ली’मधील शालिनी अजूनही प्रेक्षकांच्या मनावर करते राज्य

अभिनेत्री तेजस्विनी कोल्हापुरे ही मराठी आणि बॉलिवूडमध्ये आपल्या अभिनयासाठी ओळखली जाणारी कलाकार आहे, जिने कधीही सोपा मार्ग निवडला नाही. तिने आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात टीव्ही शो “मुझे चाँद चाहिये” मधून केली आणि नंतर अनुराग कश्यपच्या “पाँच” (२००३) या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. तिचा अभिनयातील प्रामाणिकपणा आणि वेगळ्या भूमिका निवडण्याची धाडसामुळे ती अनेक चाहत्यांच्या आणि समीक्षकांच्या लक्षात राहिली आहे. तेजस्विनी पद्मिनी कोल्हापुरे यांची बहीण आणि श्रद्धा कपूरची मावशी असूनही, तेजस्विनीने ग्लॅमरपेक्षा कंटेंट आणि परफॉर्मन्सला प्राधान्य दिले.
तेजस्विनीची कारकिर्दी दर्शवते की, प्रतिभा आणि मेहनत यांवरच कायम टिकावे लागते, आणि ग्लॅमरपेक्षा कंटेंट आणि परफॉर्मन्सला महत्त्व देणाऱ्या कलाकारांनाच खरी ओळख मिळते.विशेषत:,”अग्ली” (२०१३) चित्रपटातील तिचे पात्र “शालिनी” अजूनही प्रेक्षकांना भावते आहे. अलिकडेच तेजस्विनीने नवराष्ट्र सोबत तिच्या कारकिर्दीबद्दल तसेच आव्हानांबद्दल आणि उद्योगातील बदलत्या काळाबद्दल ती मनमोकळेपणाने संवाद साधला आहे.
तेजस्विनीचा अग्ली’मधील शालिनीच्या भूमिकेबद्दल खुलासा
तेजस्विनीची अग्ली मधील शालिनीची भूमिका ही खूपच वास्तविक होती, ही भूमिका साकारण्यासाठी तिला कोणत्या परिस्थितीचा सामना करावा लागला याबद्दल तिने सांगितले, ”अनुराग कश्यपसोबत काम करणं माझ्यासाठी एक खास अनुभव होता. चित्रपट ‘अग्ली’मधील शालिनीच्या भूमिकेमुळे मला फक्त अभिनयच नाही, तर नैराश्य, असहाय्यता आणि भावनिक वेदना खऱ्या अर्थाने अनुभवाव्या लागल्या. या पात्राला जिवंत दाखवण्यासाठी मी माझे वैयक्तिक अनुभव आणि भावना वापरल्या. अनुरागला काहीही बनावट नको होती; सर्वकाही खूप खरे आणि सोपे हवे होते. त्या भावनांमध्ये जाणं सोपं नव्हतं आणि शूटिंग नंतर त्यातून सावरण्यास वेळ लागला. अभिनेता म्हणून हे एक आव्हान होतं, पण शिकण्यासारखंही, कारण पात्र प्रामाणिकपणे जगणं आवश्यक होतं.”
तेजस्विनीच्या या वक्तव्यामुळे प्रेक्षक आणि चाहत्यांमध्ये तिच्या अभिनयाबद्दल अधिक कौतुक वाढले आहे, आणि अग्ली’मधील शालिनीची भूमिका आजही लक्षात राहणारी ठरली आहे.
ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर कंटेंट अधिक महत्त्वाचा
ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या वाढत्या प्रभावावर तेजस्विनीने सांगितले, ”ओटीटीच्या आगमनाने उद्योगात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणला आहे. आज कंटेंट अधिक महत्त्वाचा झाला आहे आणि हा एक सकारात्मक बदल आहे. आता, केवळ स्टारडमच नाही तर अभिनयालाही महत्त्व मिळत आहे. मला वाटते की अभिनयावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या कलाकारांसाठी उद्योग हळूहळू सुधारत आहे. पात्रे आणि कथा आता उदयास येत आहेत जिथे कलाकारांचे सत्य आणि काम बोलतात, त्यांची प्रतिमा किंवा वय नाही.”
पुढे तेजस्विनीने तिच्या कारकिर्दीतील प्रवासाबद्दल सांगितले आहे. तिच्या करिअरच्या काळात अनेक मोठे ब्रेक आले पण तिने कधी त्यांना नकारात्मक दृष्टीने पाहिले नाही. ती म्हणाली, ”माझ्या कारकिर्दीत काही मोठे ब्रेक आले आहेत, पण मी त्यांना कधीही वेळेचा अपव्यय मानले नाही. मी नेहमीच म्हटले आहे की मला वाट पाहणे माहित आहे. या काळात, मी स्वतःवर काम करतो – थिएटर करणे, वाचन करणे आणि जीवन समजून घेणे. कधीकधी मला भीती वाटायची, पण मी त्या भीतीला माझ्यावर वर्चस्व गाजवू दिले नाही. मला खात्री होती की योग्य काम योग्य वेळी येईल आणि आज मागे वळून पाहताना, हे ब्रेक देखील माझ्या प्रवासाचा एक महत्त्वाचा भाग वाटतात.”
तेजस्विनी कोल्हापुरे लता मंगेशकर, पद्मिनी कोल्हापुरे सारख्या दिग्गज व्यक्ती असलेल्या कला आणि संगीताची खोल परंपरा असलेल्या कुटुंबातून आली आहे.तरी तिने कधीही व्यावसायिक अभिनेत्री बनण्याचा प्रयत्न केला नाही. तिने नेहमी गडद आणि वास्तववादी चित्रपट निवडले. याबद्दल बोलताना अभिनेत्रीने सांगितले, ”माझ्यासाठी, पात्राचे सत्य नेहमीच महत्त्वाचे राहिले आहे. अग्लीसारखे चित्रपट निवडणे हा एक जाणीवपूर्वक निर्णय होता. मला अशा भूमिका करायच्या होत्या ज्या मला आव्हान देतील आणि एक कलाकार म्हणून मला वाढू देतील. माझ्या कामातील प्रामाणिकपणा माझ्यासाठी नेहमीच महत्त्वाचा राहिला आहे.”