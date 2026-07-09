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Car Driving Tips : कार स्टार्ट केल्यावर लगेच ड्राइव्ह करणे ठरू शकते महागात; ‘३० सेकंदांचा नियम’ वाचवू शकतो लाखोंचा खर्च

Updated On: Jul 09, 2026 | 12:14 PM IST
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सारांश

सकाळी कार सुरू केल्यानंतर लगेच वेगाने चालवणे इंजिनसाठी हानिकारक ठरू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, कार स्टार्ट केल्यानंतर सुमारे ३० सेकंद इंजिन स्थिर होऊ दिल्यास इंजिन ऑइलचे योग्य सर्क्युलेशन होते, इंजिनवरील ताण कमी होतो आणि भविष्यातील महागड्या दुरुस्तीचा खर्च टाळण्यास मदत होते.

कार स्टार्ट केल्यावर लगेच ड्राइव्ह करणे ठरू शकते महागात; '३० सेकंदांचा नियम' वाचवू शकतो लाखोंचा खर्च

कार स्टार्ट केल्यावर लगेच ड्राइव्ह करणे ठरू शकते महागात; '३० सेकंदांचा नियम' वाचवू शकतो लाखोंचा खर्च

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विस्तार
  • सकाळी कार सुरू करताच लगेच चालवू नका!
  • ‘३० सेकंदांचा नियम’ वाचवू शकतो लाखोंचा खर्च
  • जाणून घ्या ३० सेकंदांचा महत्त्वाचा नियम
Car Driving Tips Marathi : कामावर जाण्याच्या गडबडीत किंवा महत्त्वाच्या कामासाठी बाहेर पडताना घाईत असलेले बरेच लोक, गाडी सुरू करताच गियर टाकतात, ज्यामुळे ती लगेच पुढे सरकते. ही सवय अगदी लहान वाटू शकते, पण ती इंजिनसाठी किती हानिकारक आहे हे अनेकांना कळत नाही. गाडी रात्रभर उभी ठेवल्याने इंजिन ऑइल खाली बसू शकते आणि ते इंजिनच्या वरच्या भागांपर्यंत पोहोचण्यास अडथळा निर्माण करू शकते.

जेव्हा तुम्ही गाडी सुरू करता, तेव्हा इंजिनच्या भागांना व्यवस्थित वंगण मिळण्यासाठी थोडा वेळ लागतो. जर तुम्ही या वेळेत गाडी जास्त वेगाने सुरू केली, तर इंजिनचे भाग पूर्णपणे वंगण न मिळताच एकमेकांवर घासले जातील. म्हणूनच तज्ञ गाडी सुरू केल्यानंतर किमान ३० सेकंद ती चालू स्थितीत (idle) ठेवण्याची शिफारस करतात, जेणेकरून इंजिन ऑइल पूर्णपणे फिरू शकेल.

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हा ३०-सेकंदांचा नियम महत्त्वाचा का आहे?

गाडीच्या इंजिनमध्ये असे अनेक भाग असतात जे गाडी चालू ठेवण्यासाठी सतत फिरत असतात आणि एकमेकांवर घासले जातात. वाहनातील तेल या भागांना वंगण देण्यास मदत करते. जेव्हा वाहन जास्त वेळ चालू स्थितीत असते, तेव्हा तेलाचा हा थर हळूहळू खाली बसतो. इंजिन सुरू झाल्यावर, ऑइल पंपाला हे तेल वरपर्यंत पंप करण्यासाठी थोडा वेळ लागतो. याच वेळी इंजिन सर्वात कमकुवत असते. म्हणूनच, इंजिनची योग्य कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी, या काळात वाहन सुरू केल्यानंतर ३० सेकंद थांबण्याची शिफारस तज्ञ करतात.

जुन्या आणि नवीन गाड्यांमध्ये काय फरक आहे?

पूर्वी, कार्बोरेटर असलेल्या गाड्यांना इंजिन गरम करण्यासाठी बराच वेळ लागत असे, कारण त्यांची इंधन प्रणाली तापमानावर खूप अवलंबून होती. तथापि, आजकाल बहुतेक गाड्यांमध्ये फ्युएल इंजेक्शन तंत्रज्ञान असते, जे इंधन आणि हवा योग्य प्रमाणात वेगाने मिसळते आणि इंजिन स्थिर करते. त्यामुळे, आधुनिक गाड्यांना मिनिटे निष्क्रिय (idle) राहण्याची गरज नसते. तथापि, तेलाचा दाब सामान्य पातळीवर येण्यासाठी फक्त २० ते ३० सेकंदांची ही छोटी प्रतीक्षा आवश्यक आहे.

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Web Title: Car engine 30 second rule after start save maintenance cost

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Published On: Jul 09, 2026 | 12:14 PM

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