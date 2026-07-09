Mahindra Price Increase: १० जुलैपासून महिंद्राच्या SUV गाड्यांच्या किमतीत होणार वाढ, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या तपशील

शुक्रवार, १० जुलैपासून महिंद्रा एसयूव्ही खरेदी करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांना थोडे अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. महिंद्रा अँड महिंद्राने आपल्या वाहनांच्या दरात वाढ जाहीर केली आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या एसयूव्ही श्रेणीच्या दरात सरासरी २.७ टक्के आणि व्यावसायिक वाहनांच्या (सीव्ही) श्रेणीत सरासरी दोन टक्क्यांने वाढ होणार आहे. या नवीन किमती १० जुलैपासून लागू होणार आहेत. कंपनीच्या सांगण्यानुसार, कच्च्या मालाच्या (इनपुट कॉस्ट) सतत वाढणाऱ्या किमतींमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, ही दरवाढ मॉडेल आणि व्हेरिएंटनुसार वेगवेगळी असेल.
महिंद्राने किंमती वाढवण्याचा निर्णय अशा वेळी घेतला आहे. जेव्हा भारतीय बाजारपेठेत त्यांच्या एसयूव्हींना मोठी मागणी आहे. देशात एसयूव्ही सेगमेंटच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे कंपनीची विक्री सातत्याने वाढत आहे. महिंद्राच्या प्रवासी वाहनांच्या पोर्टफोलिओमध्ये केवळ एसयूव्हींचाच समावेश आहे. दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांत कंपनीच्या इलेक्ट्रिक एसयूव्हींच्या मागणीतही वाढ झाली आहे.
इतर अनेक वाहन उत्पादकांप्रमाणेच महिंद्रानेही वाहनांच्या किमती वाढवल्या. कंपनीचे म्हणणे आहे की, गेल्या काही महिन्यांपासून वाढलेल्या कच्च्या मालाच्या खर्चाचा मोठा हिस्सा कंपनी स्वतः उचलत होती, परंतु आता, खर्चातील सततच्या वाढीमुळे, यातील काही भार ग्राहकांवर टाकणे आवश्यक झाले आहे.
किंमतीमध्ये वाढ होऊनही, महिंद्राच्या अनेक एसयूव्हींची विक्री दमदार राहिली आहे. कंपनीने गेल्या काही महिन्यांत वार्षिक तुलनेत दुहेरी अंकी वाढ नोंदवली आहे. स्कॉर्पिओ एन, एक्सयूव्ही ७००, थार रॉक्स, एक्सयूव्ही ३एक्सओ आणि कंपनीच्या नुकत्याच लॉंच झालेल्या इलेक्ट्रिक एसयूव्हींना ग्राहकांकडून जोरदार प्रतिसाद मिळत आहे. यामुळेच महिंद्राने देशातील आघाडीच्या एसयूव्ही उत्पादकांमध्ये आपले मजबूत स्थान टिकवून ठेवले आहे.
महिंद्रा आपल्या उत्पादन श्रेणीचा सातत्याने विस्तार करत आहे. कंपनीने अलीकडेच XEV 9e ची नवीन सिनेलक्स एडिशन सादर केली आहे, ज्यामध्ये ग्राहकांना अधिक प्रीमियम अनुभव देण्यासाठी नवीन बाह्य रंग आणि काही कॉस्मेटिक बदल करण्यात आले आहेत.
याव्यतिरिक्त कंपनी अनेक नवीन मॉडेल्सवरही काम करत आहे. महिंद्रा लवकरच व्हिजन एस संकल्पनेवर आधारित एक नवीन एसयूव्ही लॉन्च करू शकते. हे मॉडेल अनेक वेळा चाचणी करताना दिसले आहे. कंपनीने एसएक्सटी (SXT) साठी ट्रेडमार्क (नेमप्लेट) देखील नोंदवला आहे, ज्यामुळे भविष्यात एक नवीन मॉडेल लॉंच केले जाऊ शकते.
Ans: महिंद्रा १० जुलै २०२६ पासून आपल्या SUV आणि इतर काही वाहनांच्या किमतीत वाढ करणार आहे.
Ans: Scorpio N, XUV700, Thar, XUV 3XO, Bolero आणि इतर काही मॉडेल्सच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे.
Ans: जर तुम्ही महिंद्राची कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर दरवाढ लागू होण्यापूर्वी बुकिंग करणे आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकते.