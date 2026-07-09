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Abhishek Sharma ची दिल्ली हायकोर्टात धाव; परवानगीशिवाय नाव-फोटो वापरल्याने वाद, ॲमेझॉन-फ्लिपकार्ट अडचणीत

Updated On: Jul 09, 2026 | 03:17 PM IST
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सारांश

Delhi High Court Summons In Abhishek Sharma's Personality Rights Suit case: अभिषेक शर्माने त्याची बदनामी करणारी सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्ट आणि लिंक काढून टाकण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर आता न्यायालयाने समन्स जारी केले आहे.

Abhishek Sharma ची दिल्ली हायकोर्टात धाव; परवानगीशिवाय नाव-फोटो वापरल्याने वाद, ॲमेझॉन-फ्लिपकार्ट अडचणीत
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विस्तार
  • Abhishek Sharma ची दिल्ली हायकोर्टात धाव
  • आक्षेपार्ह पोस्ट- लिंक हटवण्यासाठी दाखल केली याचिका
  • न्यायालयाने जारी केले समन्स
भारतीय क्रिकेट संघाचा स्फोटक सलामीवीर फंलदाज अभिषेक शर्मा सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर सुरू असलेल्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत खेळत आहे. अभिषेकने त्याच्याबद्दलच्या आक्षेपार्ह सोशल मीडिया पोस्ट हटवण्याची मागणी करत दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात शर्माचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने, अद्याप न हटवलेल्या URLs ची माहिती देत एक अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यावर न्यायमूर्ती ज्योती सिंह यांनी सांगितले की, अभिषेक शर्माच्या व्यक्तिमत्व हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी त्याच्या खटल्यात अंतरिम आदेश जारी करतील.

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न्यायालयाने जारी केले समन्स

अभिषेक शर्मा यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने सांगितले की, अद्याप न हटवण्यात आलेल्या URL युआरएलचा तपशील देणारे एक अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. शर्मा यांच्या वकिलाने सांगितले की, काही पोस्ट आधीच काढण्यात आल्या असल्या तरी, फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवरील दोन पोस्ट आणि आणखी एक पोस्ट, ज्यात अपमानास्पद भाषा होती, त्या अद्याप काढण्यात आलेल्या नाहीत.

ते पुढे म्हणाले की, ‘फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉनने अभिषेक शर्मा यांचा फोटो त्यांच्या परवानगीशिवाय व्यावसायिक कारणांसाठी वापरला आहे, जो हटवण्यात आला पाहिजे.’ मेटाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने सांगितले की, दोन्ही सोशल मीडिया पोस्ट काढल्या जातील, तर ॲमेझॉनच्या वकिलाने सांगितले की, ते न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करतील आणि अभिषेक शर्मा यांचा फोटो त्यांच्या परवानगीशिवाय वापरणाऱ्या युआरएल काढून टाकतील.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितले की, ‘क्रिकेटपटू अभिषेक शर्माच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आणि प्रतिमेचा गैरवापर करणाऱ्या अनेक आक्षेपार्ह पोस्ट आणि लिंक्स हटवण्याचे निर्देश देणारा अंतरिम आदेश जारी केला जाईल.’

अभिषेकने याचिकेत काय मागणी केली ?

दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आपल्या याचिकेत, अभिषेक शर्माने आपल्या व्यक्तिमत्व हक्कांच्या संरक्षणाची मागणी केली आहे. तसेच, त्याला बदनाम करण्यासाठी तयार करण्यात आलेली कथित आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आधारित सामग्री काढून टाकण्याची मागणीही त्याने केली आहे.

चौथ्या टी२० सामन्यात सर्वांचे अभिषेकवर असेल लक्ष

इंग्लंडविरुद्ध सुरू असलेल्या टी-२० मालिकेत अभिषेक शर्माची बॅट चांगलीच तळपली आहे, पण त्याला अद्याप मोठा स्कोअर करता आला नाही. आता टीम इंडियाकडे ही मालिका अनिर्णित राखण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, त्यामुळे चौथ्या टी-२० सामन्यात अभिषेक शर्माची कामगिरी निर्णायक ठरेल. भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील टी-२० मालिकेचा चौथा सामना ब्रिस्टल येथील काउंटी ग्राऊंडवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री १०:०० वाजता सुरू होईल.

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Web Title: Abhishek sharma delhi high court petition summons name photo misuse amazon flipkart

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Published On: Jul 09, 2026 | 03:07 PM

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