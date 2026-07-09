Mumbai Lake Level: मुंबईकरांसाठी गूड न्यूज! सात तलावांमधील पाणीसाठा ४८ टक्क्यांच्या पार; ‘तुळशी’, ‘विहार’ तलाव ओव्हरफ्लो…

बुधवार, ८ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ६:०० ते गुरुवार, ९ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ६:०० या कालावधीत झालेल्या पावसामुळे, मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात जलाशयांमधील एकूण पाणीसाठा ४८.५९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गेल्या २४ तासांत पाणीसाठ्यात ७.२३ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली. या सततच्या पावसामुळे मुंबईची पाणीपुरवठा यंत्रणा बळकट झाली असून, आगामी दिवसांतही पाऊस सुरू राहिल्यास पाणीपातळीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
बुधवार, दिनांक ८ जुलै २०२६ सकाळी ६ ते , गुरुवार, दिनांक ९ जुलै २०२६ या २४ तासात झालेल्या पावसामुळे मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या ७ जलाशयांचा पाणीसाठा ४८.५९ % झाला आहे . गेल्या २४ तासात जलाशयातील पाणीसाठ्यात ७.२३ % वाढ झाली आहे.#MyBMCUpdates pic.twitter.com/c0odRDK8bH — माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) July 9, 2026
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स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने पीटीआयने (PTI) बुधवारी दिलेल्या वृत्तानुसार, मंगळवारी रात्री उशिरा पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मुंबईला पिण्याचे पाणी पुरवणाऱ्या सात तलावांपैकी एक असलेल्या ‘तुळशी तलावा’तून पाणी ओसंडून वाहू लागले. तसेच, जवळच असलेल्या ‘विहार तलावा’चीही क्षमता पूर्ण भरली. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच मुंबईच्या जलाशयांमधील पाणीपातळीत मोठी घट झाली होती, ज्यामुळे संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी बीएमसीला (BMC) कठोर नियम लागू करावे लागले होते.
मान्सूनच्या सततच्या पावसानंतर, गुरुवारी मुंबईकरांना काहीसा दिलासा मिळाला. सकाळी आकाश ढगाळ असले तरी, बहुतेक भागांत पाऊस पडला नाही. मात्र, हवामान विभागाने (IMD) दिवसभर अधूनमधून पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. हवामान विभागाच्या मते, शहराच्या काही भागांत विजांचा कडकडाट, वादळ आणि ताशी ४० ते ५० किमी वेगाच्या वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. बीएमसीने दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी सकाळी ८ वाजेपर्यंतच्या २४ तासांत मुंबईत सरासरी १४.२१ मिमी पावसाची नोंद झाली. याच कालावधीत पूर्व उपनगरांमध्ये ३९.३७ मिमी आणि पश्चिम उपनगरांमध्ये २८.८५ मिमी पाऊस पडला.
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