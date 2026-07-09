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Mumbai Lake Level: मुंबईकरांसाठी गूड न्यूज! सात तलावांमधील पाणीसाठा ४८ टक्क्यांच्या पार; ‘तुळशी’, ‘विहार’ तलाव ओव्हरफ्लो…

Updated On: Jul 09, 2026 | 02:40 PM IST
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सारांश

Mumbai Lake Level Updates: मुंबईकरांसाठी दिलासादायक बातमी! मुसळधार पावसामुळे मुंबईला पिण्याचे पाणी पुरवणारे तुळशी आणि विहार हे तलाव ओव्हरफ्लो झाले असून एकूण पाणीसाठा ४८.५९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

मुंबईकरांसाठी गूड न्यूज! सात तलावांमधील पाणीसाठा ४८ टक्क्यांच्या पार (Photo Credit- X)

मुंबईकरांसाठी गूड न्यूज! सात तलावांमधील पाणीसाठा ४८ टक्क्यांच्या पार (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • मुंबईकरांसाठी गूड न्यूज!
  • सात तलावांमधील पाणीसाठा ४८ टक्क्यांच्या पार
  • ‘तुळशी’, ‘विहार’ तलाव ओव्हरफ्लो…
मुंबई: मुंबईसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून मुसळधार पाऊस पडत आहे. या सततच्या पावसामुळे मुंबईला मोठा दिलासा मिळाला असून शहरातील जलाशयांमधील पाणीसाठ्यात वाढ झाली आहे. गेल्या २४ तासांत झालेल्या पावसानंतर, शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही जलाशयांमधील पाणीपातळीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे अहवालांवरून दिसून येते.

पाणीपातळीत किती वाढ झाली आहे?

बुधवार, ८ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ६:०० ते गुरुवार, ९ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ६:०० या कालावधीत झालेल्या पावसामुळे, मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात जलाशयांमधील एकूण पाणीसाठा ४८.५९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गेल्या २४ तासांत पाणीसाठ्यात ७.२३ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली. या सततच्या पावसामुळे मुंबईची पाणीपुरवठा यंत्रणा बळकट झाली असून, आगामी दिवसांतही पाऊस सुरू राहिल्यास पाणीपातळीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

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स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने पीटीआयने (PTI) बुधवारी दिलेल्या वृत्तानुसार, मंगळवारी रात्री उशिरा पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मुंबईला पिण्याचे पाणी पुरवणाऱ्या सात तलावांपैकी एक असलेल्या ‘तुळशी तलावा’तून पाणी ओसंडून वाहू लागले. तसेच, जवळच असलेल्या ‘विहार तलावा’चीही क्षमता पूर्ण भरली. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच मुंबईच्या जलाशयांमधील पाणीपातळीत मोठी घट झाली होती, ज्यामुळे संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी बीएमसीला (BMC) कठोर नियम लागू करावे लागले होते.

गुरुवारी रहिवाशांना दिलासा

मान्सूनच्या सततच्या पावसानंतर, गुरुवारी मुंबईकरांना काहीसा दिलासा मिळाला. सकाळी आकाश ढगाळ असले तरी, बहुतेक भागांत पाऊस पडला नाही. मात्र, हवामान विभागाने (IMD) दिवसभर अधूनमधून पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. हवामान विभागाच्या मते, शहराच्या काही भागांत विजांचा कडकडाट, वादळ आणि ताशी ४० ते ५० किमी वेगाच्या वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. बीएमसीने दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी सकाळी ८ वाजेपर्यंतच्या २४ तासांत मुंबईत सरासरी १४.२१ मिमी पावसाची नोंद झाली. याच कालावधीत पूर्व उपनगरांमध्ये ३९.३७ मिमी आणि पश्चिम उपनगरांमध्ये २८.८५ मिमी पाऊस पडला.

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Web Title: Mumbai lake level updates tulsi and vihar lakes overflow water stock reaches 48 percent marathi news

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Published On: Jul 09, 2026 | 02:40 PM

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