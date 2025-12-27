Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

पहिल्यांदाच Mahindra XUV 7XO मध्ये मिळणार ‘हे’ खास फीचर्स, ‘या’ दिवशी पहिली झलक येणार समोर

Mahindra XUV 7XO चा टिझर सोशल मीडियावर रिलीज झाल्यापासून या एसयूव्हीबाबत कार प्रेमींमध्ये उत्सुकतेचे वातावरण आहे. चला या कारमधील खास फीचर्सबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Dec 27, 2025 | 05:12 PM
फोटो सौजन्य: @JainsMahindra/ X.com

फोटो सौजन्य: @JainsMahindra/ X.com

Follow Us:
Follow Us:
  • Mahindra XUV 7XO लवकरच होणार सादर
  • दमदार फीचर्सने सुसज्ज असणार एसयूव्ही
  • जाणून घ्या खास फीचर्स
भारतात इतर सेगमेंटच्या तुलनेत SUV वाहनांना ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळतो. SUVs चे डिझाइन आणि त्यांच्या परफॉर्मन्समुळे ग्राहकांमध्ये या कार विशेष लोकप्रिय आहेत. म्हणूनच तर अनेक ऑटो कंपन्या मार्केटमध्ये दमदार एसयूव्ही उत्पादित करत आहे.

भारतात गेल्या अनेक वर्षांपासून SUV सेगमेंटमध्ये Mahindra च्या कार लोकप्रिय ठरत आहे. आता महिंद्रा त्यांच्या लोकप्रिय एसयूव्ही लाइनअपला एका नवीन लेव्हलवर नेण्याची तयारी करत आहे. कंपनी 5 जानेवारी 2026 रोजी नवीन महिंद्रा XUV 7XO चे सादर लाँच आहे. लाँचिंगला फक्त काही दिवस शिल्लक असताना, महिंद्रा एसयूव्हीच्या प्रमुख फीचर्सची झलक देण्यासाठी सतत टीझर रिलीज करत आहे. XUV 7XO मध्ये अनेक प्रभावी फीचर्स असतील. चला याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

प्रवाशांच्या सेफ्टीसाठी 540-डिग्री कॅमेरा सिस्टम

XUV 7XO मधील सर्वात मोठे आणि सर्वात विशेष अपडेट म्हणजे त्याची 540-डिग्री कॅमेरा सिस्टम. XUV700 मध्ये 360-डिग्री कॅमेरा देण्यात आला असला तरी, नवीन सिस्टम ड्रायव्हरला त्याच्या सभोवतालचे अधिक व्यापक दृश्य दाखवते. पार्किंग करताना आणि अरुंद जागांमध्ये कार चालवताना हे फायदेशीर ठरेल, ज्यामुळे ड्रायव्हरची व्हिसिबिलीटी सुधारेल.

‘या’ गोष्टींमुळे New Kia Seltos जुन्या जनरेशनपेक्षा एक पाऊल पुढे आहे

कारमध्ये थिएटर मोड

महिंद्राने XUV 7XO मध्ये मागील सीटवरील प्रवाशांसाठी इन-कार थिएटर मोडची देखील पुष्टी केली आहे. हे फिचरमुळे प्रवासी त्यांचे वैयक्तिक डिव्हाइस कनेक्ट करून कंटेंट स्ट्रीम करू शकतात. संपूर्ण सिस्टम ॲड्रेनॉक्स प्लस सॉफ्टवेअर सूटद्वारे मॅनेज केले जाईल, जी इन्फोटेनमेंट, कनेक्टिव्हिटी आणि व्हेईकल फंक्शन्स मॅनेज करते.

नवीन एक्सटिरिअर डिझाइन

टीझरमध्ये SUV च्या एक्सटिरिअरमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल स्पष्टपणे दिसून येतात. यात फ्रंट प्रोफाइलमध्ये नव्या डिझाइनचे LED DRLs, प्रोजेक्टर हेडलॅम्प्स आणि व्हर्टिकल क्रोम एलिमेंट्ससह रिफ्रेश्ड ग्रिल देण्यात आले आहे.

रियर डिझाइनबद्दल बोलायचे झाले तर, यात फुल-विड्थ कनेक्टेड टेल-लाइट बार देण्यात आला असून त्यात इन्व्हर्टेड L-शेप एलिमेंट्सचा समावेश आहे. याशिवाय, नव्या ड्युअल-टोन अलॉय व्हील्स, बदललेले बंपर्स आणि नवीन पेंट ऑप्शन्समुळे SUV ला अधिक फ्रेश आणि आकर्षक लूक मिळतो.

Mahindra ची ‘ही’ कार Tata Sierra ची हवा टाइट करणार? टेस्टिंग दरम्यान झाली स्पॉट

पहिल्यांदाच ट्रिपल-स्क्रीन सेट-अप

Mahindra ने XUV 7XO च्या इंटिरिअरमध्ये मोठे बदल केले आहेत. ही कंपनीची पहिली पेट्रोल-डिझेल SUV असेल, ज्यामध्ये ट्रिपल-स्क्रीन डॅशबोर्ड लेआउट देण्यात येणार आहे.

यासोबतच केबिनमध्ये पॅनोरॅमिक सनरूफ, ट्रिपल-टोन डॅशबोर्ड आणि नवीन सेंटर कन्सोल देण्यात आला आहे. प्रीमियम फीलसाठी सुधारित अपहोल्स्ट्री, रिव्हाइज्ड डोअर ट्रिम्स आणि ब्राउन-टॅन स्टीयरिंग व्हीलचा समावेश करण्यात आला आहे.

टीझरमध्ये दिसणाऱ्या टॉप-स्पेक AX7L व्हेरिएंटमध्ये Boss Mode सीटिंग, नवीन एअर व्हेंट्स आणि इलेक्ट्रिकली ॲडजस्टेबल ORVMs यांसारखी फीचर्सही पाहायला मिळतात.

इंजिनमध्ये बदल नाही

Mahindra XUV 7XO मध्ये XUV700 मध्ये मिळणारेच पॉवरट्रेन पर्याय कायम ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन आणि 2.2-लीटर डिझेल इंजिन मिळेल. दोन्ही इंजिन्ससोबत मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सचे पर्याय देण्यात येतील. तसेच, निवडक व्हेरिएंट्समध्ये ऑल-व्हील-ड्राइव्ह (AWD) चा पर्यायही उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.

Web Title: Mahindra xuv 7xo latest features 540 degree camers

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 27, 2025 | 05:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते
1

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना
2

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

नवीन कलर ऑप्शन्ससह MG Cyberster सादर! मिळणार 507 किलोमीटरची रेंज
3

नवीन कलर ऑप्शन्ससह MG Cyberster सादर! मिळणार 507 किलोमीटरची रेंज

Maruti, Tata, आणि Mahindra ला ‘या’ कारने आणलं टेन्शनमध्ये! तब्बल 5 लाख युनिट्सची केली विक्री
4

Maruti, Tata, आणि Mahindra ला ‘या’ कारने आणलं टेन्शनमध्ये! तब्बल 5 लाख युनिट्सची केली विक्री

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM