Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

एक काळ गाजवणाऱ्या Ola Electric ला धाब्यावर बसवत ‘या’ कंपन्यांनी मारली बाजी, जाणून घ्या सेल्स रिपोर्ट

इलेक्ट्रिक टू व्हीलर म्हंटलं की अनेकांच्या नजरेसमोर Ola Electric चे नाव समोर येते. मात्र FADA च्या रिपोर्टनुसार कॅलेंडर ईयर 2025 मध्ये ओलाच्या विक्रीत 51 टक्क्यांनी घट झाली आहे.

Updated On: Jan 11, 2026 | 06:24 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतात इलेक्ट्रिक टू व्हिलर्सला चांगली मागणी
  • Ather च्या इलेक्ट्रिक दुचाक्यांना चांगली मागणी
  • Ola Electric ची विक्री डगमगली
भारतात इलेक्ट्रिक स्कूटर म्हंटलं की सर्वात पहिले नाव येते ते म्हणजे Ola Electric चे. ओला कंपनीने इलेक्टिक स्कूटरला एका नव्या पातळीवर नेऊन ठेवले. इतकेच नव्हे तर त्यांनी इलेक्ट्रिक बाईक देखील मार्केटमध्ये लाँच केली. मात्र, हळहळू इतर ऑटो कंपन्यांनी सुद्धा त्यांच्या इलेक्ट्रिक दुचाक्या मार्केटमध्ये आणल्या आणि ग्राहकांचे Ola Electric कडे दुर्लक्ष होऊ लागले. नुकतेच एक सेल्स रिपोर्ट सादर झाला आहे. ज्यात इलेक्ट्रिक टू व्हिलर्सच्या सेल्सबद्दल सांगितले आहे.

भारताचा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार Calendar Year 2025 मध्ये मजबुतीसह बंद झाला आहे. रिटेल विक्रीच्या आकडेवारीनुसार या कालावधीत एकूण 12.8 लाख युनिट्सची विक्री नोंदवण्यात आली, तर Calendar Year 2024 मध्ये ही विक्री 11.49 लाख युनिट्स इतकी होती. म्हणजेच वार्षिक पातळीवर बाजारात 11.36 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

30 KM ची मायलेज देणाऱ्या ‘या’ कारसमोर Nexon-Scorpio नेहमीच होतात फेल! किंमत 5.99 लाख रुपये

TVS आणि Bajaj ठरले बाजाराचे खरे लीडर्स

Calendar Year 2025 मध्ये इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंटमध्ये TVS Motor Company ने आघाडी घेतली. कंपनीने वर्षभरात 2,98,881 युनिट्सची विक्री केली असून, ही विक्री Calendar Year 2024 च्या तुलनेत 35.35% अधिक आहे.

दुसऱ्या क्रमांकावर Bajaj Auto राहिली. Bajaj ने 2,69,847 युनिट्सची विक्री करत 39.34 टक्क्यांची YoY वाढ नोंदवली. TVS आणि Bajaj या दोन्ही कंपन्यांची मजबूत कामगिरी यावरून ग्राहकांचा विश्वास आता अशा ब्रँड्सकडे वळत असल्याचे दिसते, ज्यांचे सर्व्हिस नेटवर्क, प्रोडक्ट रिलायबिलिटी आणि ब्रँड व्हॅल्यू आधीपासूनच भक्कम आहे.

Ather ची दमदार झेप, Ola ला बसला मोठा धक्का

Calendar Year 2025 मध्ये Ather Energy साठी हे वर्ष आतापर्यंतच्या सर्वोत्तम वर्षांपैकी एक ठरले. कंपनीने 2,00,797 युनिट्सची विक्री केली असून, ही 58.91 टक्क्यांची YoY वाढ दर्शवते. ही वाढ प्रामुख्याने 450 आणि Rizta रेंजला मिळालेल्या मजबूत मागणीमुळे झाली आहे.

Tata Motors ची सर्वात किफायतशीर कार! फक्त 1 लाखाचे डाउन पेमेंट आणि EMI दहा हजारांपेक्षा कमी

मात्र याउलट, Ola Electric साठी 2025 हे वर्ष आव्हानात्मक ठरले. कंपनीची विक्री Calendar Year 2024 मधील 4,07,700 युनिट्सवरून घटून 1,99,318 युनिट्सवर आली आहे. म्हणजेच वार्षिक आधारावर तब्बल 51.11 टक्क्यांची घसरण नोंदवण्यात आली आहे. ही घट वाढती स्पर्धा आणि बदलत्या ग्राहक पसंतीकडे स्पष्टपणे इशारा करते.

स्रोत: हा रिटेल सेल्स डेटा FADA रिसर्चकडून घेण्यात आला आहे. डेटामध्ये तेलंगणा राज्याचा समावेश नाही. वाहन रिटेल डेटा 03.01.26 रोजीचा आहे, जो भारत सरकारच्या MoRTH च्या सहकार्याने 1,459 पैकी 1,401 RTOs मधून मिळवला आहे.

 

Web Title: Ola electric sales decreased by 51 percent in calender year 2025

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 06:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘या’ एका निर्णयामुळे Volkswagen च्या ‘या’ 2 कारचे मॅन्युअल व्हेरिएंट मार्केटमधून गायब!
1

‘या’ एका निर्णयामुळे Volkswagen च्या ‘या’ 2 कारचे मॅन्युअल व्हेरिएंट मार्केटमधून गायब!

Toyota Fortuner ची धकधक वाढली! MG Motors ची ‘ही’ पॉवरफुल लवकरच होणार लाँच, जाणून घ्या अपेक्षित किंमत
2

Toyota Fortuner ची धकधक वाढली! MG Motors ची ‘ही’ पॉवरफुल लवकरच होणार लाँच, जाणून घ्या अपेक्षित किंमत

Toyota ची पहिली इलेक्ट्रिक कार लाँच होणार, मिळणार 500 KM पेक्षा जास्त रेंज
3

Toyota ची पहिली इलेक्ट्रिक कार लाँच होणार, मिळणार 500 KM पेक्षा जास्त रेंज

Kia Carens Clavis चा नवीन व्हेरिएंट लाँच! फक्त ‘इतक्या’ किमतीत मिळेल सनरूफ आणि मॉडर्न फीचर्स
4

Kia Carens Clavis चा नवीन व्हेरिएंट लाँच! फक्त ‘इतक्या’ किमतीत मिळेल सनरूफ आणि मॉडर्न फीचर्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
Ex सोबतची मैत्री पुन्हा देईल का दगा? ‘मैत्रीचा हात’ पुढे करण्यापूर्वी ‘या’ ४ गोष्टींचा नक्की विचार करा

Ex सोबतची मैत्री पुन्हा देईल का दगा? ‘मैत्रीचा हात’ पुढे करण्यापूर्वी ‘या’ ४ गोष्टींचा नक्की विचार करा

Jan 17, 2026 | 07:26 PM
63 वर्षीय महिलेवर भाळली तरुणाई ! Google वर सर्वाधिक वेळा नाव सर्च, ‘ही’ महिला आहे तरी कोण ?

63 वर्षीय महिलेवर भाळली तरुणाई ! Google वर सर्वाधिक वेळा नाव सर्च, ‘ही’ महिला आहे तरी कोण ?

Jan 17, 2026 | 07:24 PM
Amazon Sale 2026: इतकी स्वस्त कधीच नव्हती! सॅमसंग गॅलेक्सी रिंगवर जबरदस्त डिस्काऊंट, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स

Amazon Sale 2026: इतकी स्वस्त कधीच नव्हती! सॅमसंग गॅलेक्सी रिंगवर जबरदस्त डिस्काऊंट, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स

Jan 17, 2026 | 07:19 PM
38 व्या वर्षी ‘बबिता जी’ करणार विदेशी व्यक्तीसोबत लग्न? कोरियन अभिनेत्यावर क्रश; नवऱ्याच्या अटींचा खुलासा

38 व्या वर्षी ‘बबिता जी’ करणार विदेशी व्यक्तीसोबत लग्न? कोरियन अभिनेत्यावर क्रश; नवऱ्याच्या अटींचा खुलासा

Jan 17, 2026 | 07:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM
पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

Jan 17, 2026 | 03:19 PM
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM
Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Jan 16, 2026 | 06:56 PM
Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 06:39 PM
Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Jan 16, 2026 | 06:34 PM
Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Jan 16, 2026 | 06:29 PM