Tata Motors ची सर्वात किफायतशीर कार! फक्त 1 लाखाचे डाउन पेमेंट आणि EMI दहा हजारांपेक्षा कमी

टाटाने कॉम्पॅक्ट सेडान सेगमेंटमध्ये टाटा टिगोर ऑफर केली आहे. जर तुम्ही या सेडानचा बेस व्हेरिएंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. चला जाणून घेऊयात, 1 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर तुम्हाला दरमहा किती EMI द्यावा लागेल?
टाटा मोटर्स कॉम्पॅक्ट सेडान सेगमेंटमध्ये टिगोर ऑफर करते. या कारची एक्स-शोरूम किंमत 5.49 लाख रुपये आहे. जर ही कार खरेदी केली गेली, तर तुम्हाला RTO साठी अंदाजे 29000 आणि इंश्युरन्ससाठी अंदाजे 30000 रुपये द्यावे लागतील. यामुळे टाटा टिगोरची ऑन-रोड किंमत अंदाजे 6.08 लाख रुपये होते.
जर तुम्ही या कारचा बेस व्हेरिएंट खरेदी करत असाल, तर बँकेकडून एक्स-शोरूम किमतीवरच तुम्हाला कर्ज दिले जाईल. अशा परिस्थितीत 1 लाख रुपयांचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर तुम्हाला सुमारे 5.08 लाख रुपये बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागेल. जर बँकेकडून 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी 5.08 लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर झाल्यास, पुढील 7 वर्षांसाठी तुम्हाला दरमहा सुमारे 8173 रुपयांचा EMI भरावा लागेल.
जर तुम्ही 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांच्या कालावधीसाठी 5.08 लाख रुपयांचे कार लोन घेतले, तर 7 वर्षांत तुम्हाला दरमहा 8173 रुपयांची EMI द्यावी लागेल. अशा प्रकारे 7 वर्षांत Tata Tigor च्या बेस व्हेरिएंटसाठी सुमारे 1.78 लाख रुपये फक्त व्याज म्हणून भरावे लागतील. त्यामुळे एक्स-शोरूम, ऑन-रोड खर्च आणि व्याज मिळून या कारची एकूण किंमत सुमारे 7.86 लाख रुपये इतकी होईल.