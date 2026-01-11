Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Tata Motors ची सर्वात किफायतशीर कार! फक्त 1 लाखाचे डाउन पेमेंट आणि EMI दहा हजारांपेक्षा कमी

टाटा मोटर्सने भारतात अनेक उत्तम आणि बजेट फ्रेंडली कार ऑफर केल्या आहेत. अशीच एक कार म्हणजे टाटा टिगोर. चला या कारच्या फायनान्स प्लॅनबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 11, 2026 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Pinterest

  • टाटा टिगोर ही एक लोकप्रिय कार
  • 1 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर किती असेल ईएमआय?
  • जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
टाटा मोटर्स ही भारतीय ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीमधील एक आघाडीची ऑटो कंपनी. टाटाने नेहमीच मार्केटमध्ये दमदार आणि उत्तम परफॉर्मन्स देणाऱ्या कार ऑफर केल्या आहेत. कंपनी नेहमीच कार उत्पादित करताना ग्राहकांच्या बजेटचा विचार करत असते. त्यामुळे बाजारात प्रीमियम कारसोबतच बजेट फ्रेंडली कार सुद्धा पाहायला मिळतात. अशीच एक किफायतशीर कार म्हणजे Tata Tigor.

टाटाने कॉम्पॅक्ट सेडान सेगमेंटमध्ये टाटा टिगोर ऑफर केली आहे. जर तुम्ही या सेडानचा बेस व्हेरिएंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. चला जाणून घेऊयात, 1 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर तुम्हाला दरमहा किती EMI द्यावा लागेल?

Hyundai कडून Discount Offer जाहीर! ‘या’ कारवर सर्वाधिक पैसे वाचवण्याची संधी

Tata Tigor ची किंमत किती?

टाटा मोटर्स कॉम्पॅक्ट सेडान सेगमेंटमध्ये टिगोर ऑफर करते. या कारची एक्स-शोरूम किंमत 5.49 लाख रुपये आहे. जर ही कार खरेदी केली गेली, तर तुम्हाला RTO साठी अंदाजे 29000 आणि इंश्युरन्ससाठी अंदाजे 30000 रुपये द्यावे लागतील. यामुळे टाटा टिगोरची ऑन-रोड किंमत अंदाजे 6.08 लाख रुपये होते.

1 लाख Down Payment नंतर किती EMI लागेल?

जर तुम्ही या कारचा बेस व्हेरिएंट खरेदी करत असाल, तर बँकेकडून एक्स-शोरूम किमतीवरच तुम्हाला कर्ज दिले जाईल. अशा परिस्थितीत 1 लाख रुपयांचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर तुम्हाला सुमारे 5.08 लाख रुपये बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागेल. जर बँकेकडून 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी 5.08 लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर झाल्यास, पुढील 7 वर्षांसाठी तुम्हाला दरमहा सुमारे 8173 रुपयांचा EMI भरावा लागेल.

‘या’ कारचा मार्केटमध्ये खास Aura! फक्त करा 1 लाखाचं डाउन पेमेंट अन् दरमहा भरा 10000 पेक्षा कमी EMI

कार किती महाग पडेल?

जर तुम्ही 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांच्या कालावधीसाठी 5.08 लाख रुपयांचे कार लोन घेतले, तर 7 वर्षांत तुम्हाला दरमहा 8173 रुपयांची EMI द्यावी लागेल. अशा प्रकारे 7 वर्षांत Tata Tigor च्या बेस व्हेरिएंटसाठी सुमारे 1.78 लाख रुपये फक्त व्याज म्हणून भरावे लागतील. त्यामुळे एक्स-शोरूम, ऑन-रोड खर्च आणि व्याज मिळून या कारची एकूण किंमत सुमारे 7.86 लाख रुपये इतकी होईल.

Published On: Jan 11, 2026 | 06:15 AM

