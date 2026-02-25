Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
घाबरू नका! India सेमीफायनलला न पोचल्यास ICC देणार पैसे Return; बिनधास्त खरेदी करा कोलकता – अहमदाबादच्या मॅचची तिकिट्स

ICC T20 World Cup नॉट आऊट सामन्यांसाठी तिकिटांची विक्री सुरू झाली आहे. अहमदाबाद आणि कोलकाता येथे होणाऱ्या सामन्यांबाबत आयसीसीने चाहत्यांसाठी महत्त्वाची माहिती शेअर केली आहे, जाणून घ्या

Updated On: Feb 25, 2026 | 11:37 AM
भारत सेमीफायनलमध्ये न पोचल्यास मिळणार पैसे परत (फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

भारत सेमीफायनलमध्ये न पोचल्यास मिळणार पैसे परत (फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • कसे असणार सेमीफायनलच्या तिकिट्सचे गणित 
  • आयसीसी देणार पैसे परत 
  • कोलकाता आणि अहमदाबाद मॅचच्या तिकिटांची विक्री सुरू 
आयसीसी टी२० विश्वचषकाचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर, बाद फेरीच्या सामन्यांची ठिकाणे बदलता येतील हे निश्चित झाले. हे पाकिस्तानच्या पात्रतेवर अवलंबून असेल. स्पर्धेच्या उपांत्य फेरी आणि अंतिम फेरीच्या तिकिटांची विक्री मंगळवारी सुरू झाली. आयसीसीने आश्वासन दिले आहे की जर पाकिस्तानच्या पात्रतेमुळे सामने कोलकाता आणि अहमदाबादमधून हलवले गेले तर प्रभावित प्रेक्षकांना पैसे परत केले जातील.

कोलकाता पहिला उपांत्य सामना आयोजित करेल आणि अंतिम सामना अहमदाबादमध्ये होणार आहे. जर श्रीलंका पात्र ठरला आणि भारताव्यतिरिक्त इतर संघाविरुद्ध उपांत्य सामना खेळला तर परतफेड देखील उपलब्ध असेल. अशा परिस्थितीत, त्यांचा बाद फेरीचा सामना कोलंबोमध्ये होईल. चाहते ४ मार्च रोजी होणाऱ्या पहिल्या उपांत्य फेरीसाठी, ५ मार्च रोजी होणाऱ्या दुसऱ्या उपांत्य फेरीसाठी आणि ८ मार्च रोजी होणाऱ्या अंतिम सामन्यासाठी जागा बुक करू शकतात. पहिला उपांत्य सामना तरंगत्या ठिकाणाच्या व्यवस्थेखाली आहे, म्हणजेच तो कोलंबोमधील आर. प्रेमदासा स्टेडियम किंवा कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स येथे आयोजित केला जाऊ शकतो.

T20 World Cup 2026: भारताच्या ‘या’ स्टार खेळाडूच्या घरी Emergency, वर्ल्ड कप अर्धवट सोडणार; झिम्बाब्वेविरूद्ध दिसणार नाही

काय आहे गणित?

जर पाकिस्तान पात्र ठरला तर ते ४ मार्च रोजी कोलंबो येथे सेमीफायनल १ खेळली जाणार आहे. जर पाकिस्तान उपांत्य फेरीत पोहोचू शकला नाही, परंतु श्रीलंका पात्र ठरला आणि भारताव्यतिरिक्त इतर संघाशी खेळला, तर श्रीलंका पहिला सेमीफायनल कोलंबो येथे खेळेल. जर भारत श्रीलंकेचा सामना करत असेल तर पहिला सेमीफायनल सामना कोलकाता येथे खेळला जाईल. त्यामुळे भारत जर सेमीफायनल खेळला नाही तर ICC कोलकाता आणि अहमदाबाद येथील झालेल्या तिकीटविक्रीचे पैसे चाहत्यांना परत करणार आहे. 

सध्या तिकिटांची विक्री चालू झाली असून तुम्ही बिनधास्त तिकिटांची खरेदी करू शकता. कारण सामना भारतात न झाल्यास तुम्हाला तुमची रक्कम आयसीसी परत करणार आहे आणि तुमच्या खिशाला कोणतेही भगदाड पडणार नाही. 

पाकिस्तान उपांत्य फेरीत पोहोचेल का?

आयसीसी टी२० विश्वचषकातील सुपर ८ मधील पाकिस्तानचा पहिला सामना न्यूझीलंड विरुद्ध होता. तो पावसामुळे रद्द करण्यात आला. दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंडच्या विजयामुळे पाकिस्तानच्या सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्याच्या आशांना मोठा धक्का बसला. पाकिस्तान त्यांचा शेवटचा सुपर ८ सामना श्रीलंकेविरुद्ध खेळेल. जरी तो जिंकला तरी तो इतर संघाच्या निकालांवर आणि नेट रन रेटवर अवलंबून राहील. त्यामुळे सध्या तरी पाकिस्तान उपांत्य फेरीत पोहचण्याची आशा कमीच आहे. मात्र जास्त रन रेट्सने श्रीलंकेविरूद्ध सामना जिंकल्यास पाकिस्तानचा उपांत्य फेरीचा दरवाजा उघडू शकतो. 

लज्जास्पद! एकट्या Harry Brook ने लावली पाकिस्तानची वाट, T20 World Cup मधील अद्भुत शतक, PAK हरले

Published On: Feb 25, 2026 | 11:37 AM

