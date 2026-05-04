Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

भारतीय रस्ते आता ‘Honda’मय! एप्रिल महिन्यात तब्बल ‘इतक्या’ गाड्यांची विक्री, आता खेळणार हजारो कोटींचा डाव

होंडाने आगामी काळासाठी १५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा मोठा डाव खेळला आहे. या गुंतवणुकीचा मोठा हिस्सा उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीसाठी वापरला जाणार असल्याचे समजते.

Updated On: May 04, 2026 | 06:09 PM
भारतीय रस्ते आता ‘Honda’मय! एप्रिल महिन्यात तब्बल ‘इतक्या’ गाड्यांची विक्री, आता खेळणार हजारो कोटींचा डाव

होंडा कंपनीचा मोठा विक्रम (फोटो- ai gemini)

Follow Us:
Follow Us:

होंडा कंपनी 1500 कोटींची गुंतवणूक करण्याची शक्यता
भारतीय बाजारपेठेत कंपनीची पकड अधिक घट्ट
निधीचा वापर प्रामुख्याने उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी केला जाऊ शकतो

Honda Automobiles: भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्रात अनेक मोठ्या कंपन्या आहेत. अनेक कंपन्या आपल्या ग्राहकांसाठी नवनवीन मॉडेल बाजारात लॉंच करत असतात. एप्रिल महिन्यात टू व्हीलर गाड्यांची विक्री अधिक झाल्याचे समोर आले आहे. होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडिया एप्रिल 2026 मधील आपल्या विक्रीचे आकडे जाहीर केले आहेत. हे आकडेवारी पाहून कंपनीने भारतीय बाजारपेठेत एक नवा विक्रम रचला असल्याचे दिसून येते आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कंपनीने विक्रीत १७ टक्क्यांची मोठी झेप घेतली आहे.

होंडा कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल 2026 मध्ये या एकाच महिन्यात कंपनीने तब्बल 5 लाख 63 हजार युनिट्सची विक्री केली आहे. मागील वर्षीच्या एप्रिल 2025 मध्ये हा आकडा मोठ्या प्रमाणात कमी होता. यावर्षी कंपनीच्या विक्रीत तब्बल 17 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.  भारतीय ग्राहकांचा ओढा पुन्हा एकदा होंडाच्या विश्वासार्ह इंजिन आणि नवीन मॉडेल्सकडे वळत असल्याचे दिसून आले आहे.

विक्रीचे हे रेकॉर्डब्रेक आकडे समोर येत असतानाच, होंडाने आगामी काळासाठी १५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा मोठा डाव खेळला आहे. या गुंतवणुकीचा मोठा हिस्सा उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीसाठी वापरला जाणार असल्याचे समजते. यामुळे येत्या काळात होंडा आपली पहिली मोठी इलेक्ट्रिक स्कूटर लाँच करून ई-व्हीकल मार्केटमध्येही क्रांती घडवण्याच्या तयारीत आहे.

बातमी अपडेट होत आहे… 

Web Title: Honda sale 5 63 units of motorcycle in april 2026 automobile marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 04, 2026 | 06:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

वाढत्या तापमानात “या” टिप्स ठरतील तुमच्या कारसाठी उपयोगी
1

वाढत्या तापमानात “या” टिप्स ठरतील तुमच्या कारसाठी उपयोगी

Ola Uber Ban : महाराष्ट्रा सायबर सेलचा अचानक यु-टर्न! ओला-उबरवरील कारवाई रोखली?
2

Ola Uber Ban : महाराष्ट्रा सायबर सेलचा अचानक यु-टर्न! ओला-उबरवरील कारवाई रोखली?

Smart Car Key : 90% लोकांना माहीतच नाही! कारच्या चावीमध्ये लपलीत ‘ही’ 5 गुप्त वैशिष्ट्ये; उन्हाळ्यात होईल मोठा फायदा
3

Smart Car Key : 90% लोकांना माहीतच नाही! कारच्या चावीमध्ये लपलीत ‘ही’ 5 गुप्त वैशिष्ट्ये; उन्हाळ्यात होईल मोठा फायदा

Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब
4

Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM
“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

May 17, 2026 | 09:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM