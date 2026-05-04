भारतीय रस्ते आता ‘Honda’मय! एप्रिल महिन्यात तब्बल ‘इतक्या’ गाड्यांची विक्री, आता खेळणार हजारो कोटींचा डाव

होंडा कंपनी 1500 कोटींची गुंतवणूक करण्याची शक्यता
भारतीय बाजारपेठेत कंपनीची पकड अधिक घट्ट
निधीचा वापर प्रामुख्याने उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी केला जाऊ शकतो
Honda Automobiles: भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्रात अनेक मोठ्या कंपन्या आहेत. अनेक कंपन्या आपल्या ग्राहकांसाठी नवनवीन मॉडेल बाजारात लॉंच करत असतात. एप्रिल महिन्यात टू व्हीलर गाड्यांची विक्री अधिक झाल्याचे समोर आले आहे. होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडिया एप्रिल 2026 मधील आपल्या विक्रीचे आकडे जाहीर केले आहेत. हे आकडेवारी पाहून कंपनीने भारतीय बाजारपेठेत एक नवा विक्रम रचला असल्याचे दिसून येते आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कंपनीने विक्रीत १७ टक्क्यांची मोठी झेप घेतली आहे.
होंडा कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल 2026 मध्ये या एकाच महिन्यात कंपनीने तब्बल 5 लाख 63 हजार युनिट्सची विक्री केली आहे. मागील वर्षीच्या एप्रिल 2025 मध्ये हा आकडा मोठ्या प्रमाणात कमी होता. यावर्षी कंपनीच्या विक्रीत तब्बल 17 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. भारतीय ग्राहकांचा ओढा पुन्हा एकदा होंडाच्या विश्वासार्ह इंजिन आणि नवीन मॉडेल्सकडे वळत असल्याचे दिसून आले आहे.
विक्रीचे हे रेकॉर्डब्रेक आकडे समोर येत असतानाच, होंडाने आगामी काळासाठी १५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा मोठा डाव खेळला आहे. या गुंतवणुकीचा मोठा हिस्सा उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीसाठी वापरला जाणार असल्याचे समजते. यामुळे येत्या काळात होंडा आपली पहिली मोठी इलेक्ट्रिक स्कूटर लाँच करून ई-व्हीकल मार्केटमध्येही क्रांती घडवण्याच्या तयारीत आहे.
