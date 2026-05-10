Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

EV Car Features : इलेक्ट्रिक कार चालवताना बॅटरी आपोआप होणार चार्ज? काय आहे ‘हे’ जादुई फिचर?

EV Car Features New Update : इलेक्ट्रिक कारमधील नवीन फिचरमुळे तुमचे पैसे आता वाचणार आहेत. या नव्या फिचरमुळे बॅटरी आपोआप चार्ज होईल. जाणून घ्या काय आहे हे नवीन जादुई फिचर.

Updated On: May 10, 2026 | 07:20 PM
EV Car Charging Feature Update

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • इलेक्ट्रिक कारमधील ‘या’ जबरदस्त फिचरमुळे वाचतील तुमचे पैसे
  • बॅटरी आपोआप चार्ज होणार?
  • जाणून घ्या काय आहे जादू?
EV Car Features New Update : गेल्या काही काळात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्याने लोकांचा इलेक्ट्रिक कार खरेदी करण्याकडे कल जास्त वाढला आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक कार स्वस्त पडत आहे. मात्र बॅटरी चार्चिंगचा प्रश्न निर्माण होत आहे. पण आता याबाबतही काळजी करण्याची गरज नाही. सध्या ई-कारमधील एक विशेष फिचरमुळे तुमची बॅटरी आपोआप चार्च होणार आहे. यासाठी तुम्हाला पैसे मोजावे लागणार नाहीत. काय आहे हे नवे फिचर जाणून घेऊयात.

Force Motors ची नवी Traveler N रेंज लॉन्च; आता अधिक मजबूत आणि हायटेक

काय आहे नवे फिचर?

सध्या ई-कारमधील रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग फिचरची जोरदार चर्चा होत आहे. हे फिचर केवळ वीज वाचवत नाही, तर कार चालवताना बॅटरी पुन्हा चार्ज करते. सर्वसामान्य पेट्रोल किंवा डिझेल गाड्यांमध्ये आपण  ब्रेक लावतो आणि त्यातून निर्माण होणारी उर्जा उष्णतेच्या रुपात हवेत वाया जाते.

पण नवीन फिचरमुळे इलेक्ट्रिक कारमध्ये ही उर्जा वाया घालवण्याऐवजी पुन्हा बॅटरीमध्ये साठवली जाणार आहे. कारचा वेग कमी जास्त करता किंवा एक्सलेटेरवरुन पाय काढता त्यावेळी कारमधील इलेक्ट्रिक मोटर एका जनरेटर प्रमाणे काम करते. यावेळी गाडीच्या गतीचे विजेमध्ये रुपांतर होते आणि ती बॅटरीच्या स्वरुपात वापरता येते.

काय आहेत या फिचरचे फायदे?

  • बॅटरी रेंजमध्ये वाढ : ट्रॅफिकमध्ये सतत ब्रेक लावावे लागतात. पण अशा वेळी रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग फिचरमुळे बॅटरी सतत चार्ज होत राहते. ज्यामुळे गाडीची रेंज १० ते ३० % वाढते.
  • ब्रेकची कमी झीज : या सिस्टममुळे ब्रेक पॅडचा वापर कमी होता आणि ब्रेक पॅड्स जास्त काळ टिकतात. ज्यामुळे मेंटेनन्सचा खर्चही वाचतो.
  • वन पेडेल ड्रायव्हिंग : अनेक आधुनिक ई-कार्समध्ये हे फिचर प्रगत आहे. ज्यामुळे सतत ब्रेक लावण्याची गरज भासत नाही. केवळ एक्सेलेरेटर नियंत्रित करुन गाडी थांबवता येते.

काही लिमिट्स

जरी हे फिचर जबरदस्त असले तर यामध्ये काही त्रुटी आहेत. काही विशिष्ट परिस्थिती हे फिचर कमी काम करते.
  • कारची बॅटरी आधीच १००% चार्ज असेल, तर सिस्टम काम करत नाही.
  • जास्त थंड हवामानात बॅटरीची कार्यक्षमता कमी असल्याने प्रक्रिया स्लो असू शकते.
यामुळे शहरात जास्त ड्रायव्हिंग करत असाल ते फिचर तुमच्यासाठी किफायतशीर ठरेल. यामुळे ई-कतारची स्मार्टनेस वाढेल आणि पर्यावरणासोबत पैशांचीही बचत होईल.

EV की पेट्रोल कार? ५०० किमी प्रवासासाठी कोणता पर्याय स्वस्त? पाहा खर्चाचे संपूर्ण गणित

 

Web Title: Ev car features how electric car battery charges automatically

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 10, 2026 | 07:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!
1

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन
2

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!
3

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

PM Modi Convoy Cars : मोदींच्या ताफ्यात आता फक्त Range Rover आणि Fortuner; कोणती कार दमदार?
4

PM Modi Convoy Cars : मोदींच्या ताफ्यात आता फक्त Range Rover आणि Fortuner; कोणती कार दमदार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लवकरच रिटायर होणार mAadhaar… UIDAI ने सोशल मीडियावर केली घोषणा; नव्या अ‍ॅपसह यूजर्सचा अनुभव होणार आणखी स्मार्ट

लवकरच रिटायर होणार mAadhaar… UIDAI ने सोशल मीडियावर केली घोषणा; नव्या अ‍ॅपसह यूजर्सचा अनुभव होणार आणखी स्मार्ट

May 16, 2026 | 10:05 AM
काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरा वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरा वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर

May 16, 2026 | 10:00 AM
Accident: मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील ‘मिसिंग लिंक’वर भीषण अपघात; तिघांचा मृत्यू

Accident: मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील ‘मिसिंग लिंक’वर भीषण अपघात; तिघांचा मृत्यू

May 16, 2026 | 09:40 AM
Jupiter Transit: जून महिन्यात गुरू ग्रह बदलणार आपले मार्गक्रमण, या राशींच्या लोकांचे उजळणार नशीब

Jupiter Transit: जून महिन्यात गुरू ग्रह बदलणार आपले मार्गक्रमण, या राशींच्या लोकांचे उजळणार नशीब

May 16, 2026 | 09:40 AM
Mumbra News : ‘ड्रम कांड’ची पुनरावृत्ती! महिलेने पती आणि भावाच्या मदतीने प्रियकराचा काढला काटा, हिरव्या ड्रमात सापडला मृतदेह

Mumbra News : ‘ड्रम कांड’ची पुनरावृत्ती! महिलेने पती आणि भावाच्या मदतीने प्रियकराचा काढला काटा, हिरव्या ड्रमात सापडला मृतदेह

May 16, 2026 | 09:36 AM
NEET UG 2026 : “एक मंत्री आणि पालक म्हणून मी…” धर्मेंद्र प्रधान यांनी नीटच्या पेपरफुटीवर काय दिला कडक इशारा?

NEET UG 2026 : “एक मंत्री आणि पालक म्हणून मी…” धर्मेंद्र प्रधान यांनी नीटच्या पेपरफुटीवर काय दिला कडक इशारा?

May 16, 2026 | 09:33 AM
Shah Rukh Khan ने खरेदी केली करोडो रुपयांची आलिशान Cadillac Escalade; फीचर्स पाहून व्हाल थक्क

Shah Rukh Khan ने खरेदी केली करोडो रुपयांची आलिशान Cadillac Escalade; फीचर्स पाहून व्हाल थक्क

May 16, 2026 | 09:12 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM