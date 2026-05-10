Maharashtra Politics: निदा खान प्रकरणावरून महाराष्ट्रातील राजकारण तापले; नितेश राणेंची AIMIM वर टीका, संजय शिरसाटही आक्रमक

निदा खान प्रकरणावरून महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. मंत्री नितेश राणे यांनी AIMIM वर गंभीर आरोप करत तीव्र टीका केली, तर संजय शिरसाट यांनीही इम्तियाज जलील यांच्यावर निशाणा साधत राजकीय वाद अधिकच चिघळवला.

Updated On: May 10, 2026 | 06:51 PM
Maharashtra Politics Marathi : महाराष्ट्रात निदा खानला अटक करण्यात आली असून टीसीएस नाशिक धर्मांतरण घोटाळ्यातील आरोपी निदा खान ४२ दिवसांपासून फरार होती. ओवैसी यांच्या पक्षाचे सदस्य असलेले एआयएमआयएमचे नगरसेवक मतीन यांनी निदा खानला आश्रय दिल्याचे समोर आले आहे. मतीन माजिदने निदा आणि तिच्या कुटुंबाचा ठावठिकाणा लपवून ठेवला होता. पोलिसांनी मतीनलाही अटक केली आहे. या घटनेनंतर महाराष्ट्रातील राजकारण तापले असून, आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. भाजपने तर एआयएमआयएमला दहशतवादी संघटना ठरवून हे प्रकरण आणखी चिघळवले आहे.

एआयएमआयएम नेते इम्तियाज जलील यांनी मतीन माजिद पटेल यांच्याबाबत पोलिसांकडून तपशील मागवणार असल्याचे सांगितले, परंतु पटेल यांनी कायद्याच्या तत्त्वावर भर दिला. नगरसेवकाच्या भूमिकेबाबतची सर्व माहिती पोलिसांकडूनच मिळवावी लागेल, असे त्यांनी म्हटले.

“जर निदा खान, देशपांडे आणि फर्नांडिस असत्या तर…”

इम्तियाज जलील म्हणाले, “एक गोष्ट आपण समजून घेतली पाहिजे की, आरोपीविरुद्ध गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत त्याला जामिनाचा पूर्ण अधिकार आहे… मला विश्वास आहे की पोलीस आणि न्यायालये निष्पक्षपणे काम करतील… जर निदा खानच्या जागी निशा पाटील, नीता देशपांडे किंवा नॅन्सी फर्नांडिस असत्या, तर माझी भूमिका तीच राहिली असती.”

टीसीएस नाशिकमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांचे शोषण, सक्तीच्या धर्मांतराचे प्रयत्न, धार्मिक भावना दुखावणे, विनयभंग आणि मानसिक छळाचे आरोप समोर आले. नाशिक पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) नऊ एफआयआर नोंदवून एका महिला ‘ऑपरेशन्स मॅनेजर’सह आठ जणांना अटक केली.

नितेश राणे यांनी एआयएमआयएमला दहशतवादी संघटना म्हटले

महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) नेते नितेश राणे यांनी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) या संघटनेला ‘दहशतवादी संघटना’ म्हटले आहे. नाशिक टीसीएस लैंगिक छळ आणि सक्तीच्या धर्मांतर प्रकरणातील एका प्रमुख आरोपीला आश्रय दिल्याप्रकरणी असदुद्दीन ओवैसी यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाच्या एका नगरसेवकावर गुन्हा दाखल झाला असतानाच राणे यांचे हे वक्तव्य आले आहे.

पोलिसांनी सांगितले की, टीसीएस प्रकरणातील आरोपी निदा खान हिला छत्रपती संभाजीनगरच्या नरेगाव परिसरातून अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, एआयएमआयएमचे नगरसेवक मतीन माजिद पटेल यांनी गेल्या काही दिवसांपासून निदा खान आणि तिच्या कुटुंबाला आश्रय दिला होता. पोलिसांनी सांगितले की, निदा खानला आश्रय दिल्याबद्दल मतीन पटेल यांच्यावरही या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राणे म्हणाले की, एआयएमआयएम ही एक दहशतवादी संघटना आहे, राजकीय पक्ष नाही. त्यांनी या पक्षाची तुलना पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआय आणि बंदी घातलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाशी केली.

संजय शिरसाट यांनी ओवैसींच्या पक्षावर जोरदार टीका केली. महाराष्ट्राचे मंत्री संजय शिरसाट आणि एआयएमआयएम नेते इम्तियाज जलील यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. शिवसेना नेते संजय शिरसाट म्हणाले की, टीसीएस प्रकरणात एआयएमआयएम आणि त्यांचे माजी खासदार जलील यांचा काही सहभाग होता का, याची पोलिसांनी चौकशी करावी. तर दुसरीकडे, मंत्री पोलीस आणि न्यायालयासारखे का वागत आहेत, असा प्रश्न जलील यांनी उपस्थित केला. नाशिक पोलिसांनी शुक्रवारी दावा केला की, टीसीएसमधील कथित लैंगिक छळ आणि धर्मांतरासाठी दबाव टाकल्याच्या आरोपाखाली असलेल्या निदा खान आणि तिच्या कुटुंबीयांना एआयएमआयएमच्या एका नगरसेवकाने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आश्रय दिला होता.

नाशिक पोलिसांनी सांगितले की, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चे नगरसेवक मतीन पटेल यांनी केलेल्या अथक चौकशीनंतर एका उच्चस्तरीय संयुक्त पोलीस कारवाईत खान यांना गुरुवारी अटक करण्यात आली. मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना संजय शिरसाट यांनी आरोप केला की, जलील यांनी यापूर्वी निदा खान यांना उघडपणे पाठिंबा दिला होता आणि त्यांच्या बाजूने वक्तव्ये केली होती.

शिवसेना पक्षाचे नेते आणि मंत्री यांनी असाही दावा केला की, शहरातील अनेक बेरोजगार तरुणांकडे महागड्या मोटरसायकल आणि मोबाईल फोन आहेत. त्यांनी या तरुणांच्या संपत्तीच्या स्रोताची चौकशी करण्याची मागणी केली. छत्रपती संभाजीनगर येथे पत्रकारांशी बोलताना जलील म्हणाले की, ते शिरसाट यांनी आपल्या विरोधात केलेल्या वक्तव्यांकडे लक्ष देणार नाहीत. जलील म्हणाले की, संजय शिरसाट हे जणू काही ते पोलीस आणि न्यायालय असल्यासारखे वागत आहेत.

जलील निदा खान यांच्या समर्थनार्थ पुढे

जलील म्हणाले की, त्यांच्या विरोधात कोणतीही लुकआऊट नोटीस किंवा अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. जर त्या कोणत्याही दहशतवादी कार्यात सामील असत्या, तर पोलिसांनी तसे केले असते. एफआयआरमध्ये जातीय द्वेष पसरवल्याचा आणि धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप आहे. तरीही, तिच्यासोबत (निदा खान) असे वागले जात आहे, जणू काही तिने अनेक लोकांची हत्या केली आहे किंवा ती दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील आहे.

