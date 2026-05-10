NCRB अहवालावरून महाराष्ट्राच्या सुरक्षेचे वाभाडे! दर ५ मिनिटांना एक बळी; जयंत पाटलांचा सत्ताधाऱ्यांवर हल्ला

हा अहवाल सार्वजनिक होताच, विरोधी पक्षांनी सरकारला कोंडीत पकडण्यास सुरुवात केली. सोशल मीडिया आणि पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी म्हटले की, “ही आकडेवारी राज्य कोणत्या दिशेने वाटचाल करत आहे, याचे संकेत देते. दर पाच मिनिटांना होणारा मृत्यू ही केवळ एक आकडेवारी नाही; तर तो एका कुटुंबाचा झालेला विध्वंस आहे. महाराष्ट्राची अवस्था ज्या हीन पातळीवर त्यांनी आणून ठेवली आहे, त्याबद्दल सरकारने उत्तर दिलेच पाहिजे.”
देशात १७ राज्यांमध्ये भाजपचं सरकार आहे पण महाराष्ट्र भ्रष्टाचार आणि शेतकरी आत्महत्या मध्ये पहिला तर महिला अत्याचार मध्ये देशात दुसरा! २०२४ सालचा एनसीआरबीचा डेटा प्रकाशित झाला आहे आणि पुन्हा एकच प्रश्न विचारावासा वाटतो कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा? महाराष्ट्रात वर्षभरात… — Jayant Patil- जयंत पाटील (@Jayant_R_Patil) May 9, 2026
गृह विभागाच्या अपयशावर बोट ठेवत जयंत पाटील यांनी ठामपणे सांगितले की, जेव्हा गृह मंत्रालय आणि पोलीस प्रशासन केवळ राजकीय विरोधकांना दडपून टाकण्यावर लक्ष केंद्रित करतात, तेव्हा सामान्य जनतेची सुरक्षा पूर्णपणे नशिबावर सोपवली जाते. त्यांनी पुढे नमूद केले की, राज्यात वाढता गुन्हेगारीचा आलेख आणि सर्वत्र पसरलेले असुरक्षिततेचे वातावरण यामुळे, आज सामान्य नागरिक स्वतःला असुरक्षित समजत आहे.
NCRB च्या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्रात होणाऱ्या आत्महत्यांची संख्या विशेषतः शेतकरी आणि तरुणांमध्ये ही अत्यंत गंभीर चिंतेची बाब बनली आहे. शिवाय, पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी आणि वाहतुकीच्या नियमांचे होणारे उल्लंघन यामुळे होणारे मृत्यू, ही आकडेवारी वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. पाटील यांनी मागणी केली आहे की, सरकारने या आकडेवारीच्या संदर्भात आत्मचिंतन करावे आणि तातडीने सुधारणात्मक पावले उचलावीत.
विरोधी पक्षांचा असा आरोप आहे की, इतकी गंभीर आकडेवारी समोर येऊनही, सरकारने यावर कोणतेही ठोस स्पष्टीकरण देण्यात अपयश पत्करले आहे. जयंत पाटील यांनी असा इशारा दिला आहे की, जर परिस्थिती सुधारली नाही, तर जनतेला निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागेल. हा अहवाल आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये सरकारविरोधात एक प्रमुख अस्त्र ठरू शकतो; कारण तो थेट जनतेच्या जीविताच्या आणि मालमत्तेच्या सुरक्षेशी जोडलेला आहे.
