Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

NCRB अहवालावरून महाराष्ट्राच्या सुरक्षेचे वाभाडे! दर ५ मिनिटांना एक बळी; जयंत पाटलांचा सत्ताधाऱ्यांवर हल्ला

NCRB च्या ताज्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात दर 5 मिनिटाला एक अनैसर्गिक मृत्यू होत आहे. या भयावह आकडेवारीवरून जयंत पाटील यांनी सरकारवर 'जंगलराज' असल्याची टीका केली आहे.

Updated On: May 10, 2026 | 07:06 PM
जयंत पाटलांचा सत्ताधाऱ्यांवर हल्ला (Photo Credit- X)

जयंत पाटलांचा सत्ताधाऱ्यांवर हल्ला (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • NCRB अहवालावरून महाराष्ट्राच्या सुरक्षेचे वाभाडे!
  • दर ५ मिनिटांना एक बळी
  • जयंत पाटलांचा सत्ताधाऱ्यांवर हल्ला
राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख विभागाने (NCRB) प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या आकडेवारीने, महाराष्ट्र प्रशासनाने केलेले दावे पूर्णपणे खोडून काढले आहेत. या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात होणाऱ्या अनैसर्गिक मृत्यूंचे प्रमाण चिंताजनक पातळीवर पोहोचले आहे. या आकडेवारीच्या विश्लेषणातून असे दिसून येते की, राज्यात सरासरी दर पाच मिनिटांना एका व्यक्तीचा मृत्यू कोणत्यातरी अनैसर्गिक कारणामुळे होतो. यामध्ये रस्ते अपघात, बुडून होणारे मृत्यू, आगीच्या घटना आणि सर्वात दुर्दैवाने आत्महत्येच्या घटनांचा समावेश आहे.

एका कुटुंबाचा झालेला विध्वंस

हा अहवाल सार्वजनिक होताच, विरोधी पक्षांनी सरकारला कोंडीत पकडण्यास सुरुवात केली. सोशल मीडिया आणि पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी म्हटले की, “ही आकडेवारी राज्य कोणत्या दिशेने वाटचाल करत आहे, याचे संकेत देते. दर पाच मिनिटांना होणारा मृत्यू ही केवळ एक आकडेवारी नाही; तर तो एका कुटुंबाचा झालेला विध्वंस आहे. महाराष्ट्राची अवस्था ज्या हीन पातळीवर त्यांनी आणून ठेवली आहे, त्याबद्दल सरकारने उत्तर दिलेच पाहिजे.”

कायदा-सुव्यवस्था आणि सुरक्षेवर उपस्थित झालेले प्रश्न

गृह विभागाच्या अपयशावर बोट ठेवत जयंत पाटील यांनी ठामपणे सांगितले की, जेव्हा गृह मंत्रालय आणि पोलीस प्रशासन केवळ राजकीय विरोधकांना दडपून टाकण्यावर लक्ष केंद्रित करतात, तेव्हा सामान्य जनतेची सुरक्षा पूर्णपणे नशिबावर सोपवली जाते. त्यांनी पुढे नमूद केले की, राज्यात वाढता गुन्हेगारीचा आलेख आणि सर्वत्र पसरलेले असुरक्षिततेचे वातावरण यामुळे, आज सामान्य नागरिक स्वतःला असुरक्षित समजत आहे.

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या ताफ्यात नवे बदल! मुख्यमंत्र्यांसाठी आधुनिक ‘बुलेटप्रूफ’ गाडी खरेदी होणार; जुन्या वाहनांचा लिलाव

आत्महत्या आणि अपघातांचा वाढता आलेख

NCRB च्या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्रात होणाऱ्या आत्महत्यांची संख्या विशेषतः शेतकरी आणि तरुणांमध्ये ही अत्यंत गंभीर चिंतेची बाब बनली आहे. शिवाय, पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी आणि वाहतुकीच्या नियमांचे होणारे उल्लंघन यामुळे होणारे मृत्यू, ही आकडेवारी वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. पाटील यांनी मागणी केली आहे की, सरकारने या आकडेवारीच्या संदर्भात आत्मचिंतन करावे आणि तातडीने सुधारणात्मक पावले उचलावीत.

सरकारच्या मौनावर साधलेला निशाणा

विरोधी पक्षांचा असा आरोप आहे की, इतकी गंभीर आकडेवारी समोर येऊनही, सरकारने यावर कोणतेही ठोस स्पष्टीकरण देण्यात अपयश पत्करले आहे. जयंत पाटील यांनी असा इशारा दिला आहे की, जर परिस्थिती सुधारली नाही, तर जनतेला निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागेल. हा अहवाल आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये सरकारविरोधात एक प्रमुख अस्त्र ठरू शकतो; कारण तो थेट जनतेच्या जीविताच्या आणि मालमत्तेच्या सुरक्षेशी जोडलेला आहे.

जणगणना-२०२७ मध्ये सहभागी व्हा; महसूल शिबिरांत ६,६१० प्रकरणे निकाली : Yogesh Kumbhejkar यांचे आवाहन

Web Title: Ncrb report maharashtra jayant patil slams govt on unnatural deaths

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 10, 2026 | 07:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित
1

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन
2

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल
3

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल

Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा
4

Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM