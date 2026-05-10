Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Diesel SUV : डिझेल SUVची क्रेझ कायम! BS7 नियमांमुळे वाढणार किंमतींचं टेन्शन?

भारतात छोट्या हॅचबॅक आणि सेडान कारमधून डिझेल इंजिनचा वापर कमी झाला असला, तरी SUV आणि लाँग ड्राइव्ह पसंत करणाऱ्या ग्राहकांमध्ये त्याची मागणी कायम आहे.

Updated On: May 10, 2026 | 07:38 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

Diesel SUV : भारतातील कार बाजारात हॅचबॅक आणि सेडान खरेदीदारांनी डिझेल वाहनांकडे पाठ फिरवली असली, तरी SUV, ऑफ-रोडिंग आणि लाँग ड्राइव्ह आवडणाऱ्या ग्राहकांमध्ये डिझेल इंजिनची मागणी अजूनही टिकून आहे. दमदार टॉर्क, चांगले मायलेज आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी उपयुक्त ठरत असल्याने गेल्या तीन वर्षांत डिझेल प्रवासी वाहनांचा बाजारातील हिस्सा सुमारे १८ टक्क्यांवर कायम राहिला आहे. विशेष म्हणजे २०१२-१३ मध्ये हा हिस्सा तब्बल ४७ टक्के होता. मात्र त्यानंतर कडक उत्सर्जन नियम, पेट्रोल-CNG आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या वापरामुळे शहरांमधील छोट्या कारमधून डिझेल जवळपास गायब झाले.

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या ताफ्यात नवे बदल! मुख्यमंत्र्यांसाठी आधुनिक ‘बुलेटप्रूफ’ गाडी खरेदी होणार; जुन्या वाहनांचा लिलाव

आता BS7 उत्सर्जन नियमांच्या पार्श्वभूमीवर डिझेल वाहनांचे भवितव्य पुन्हा चर्चेत आले आहे. नवीन नियमांमुळे डिझेल वाहनांच्या किंमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता असल्याने SUV सेगमेंटमधील डिझेलचे वर्चस्व टिकणार का, याबाबत उद्योग क्षेत्रात चर्चा रंगली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, डिझेल आता सर्वसामान्य ग्राहकांपेक्षा मोठ्या SUV आणि लक्झरी वाहन खरेदीदारांपुरते मर्यादित होत चालले आहे. कारण या ग्राहकांसाठी पॉवर, ड्रायव्हिंग अनुभव आणि लांब रेंज अधिक महत्त्वाची ठरते.

Mahindra & Mahindra या कंपनीला डिझेल SUV बाजाराचा मोठा फायदा झाला आहे. कंपनीच्या Mahindra Scorpio, Mahindra Thar आणि Mahindra Bolero या मॉडेल्सना ग्राहकांची मोठी पसंती मिळत आहे. मात्र कंपनी आता केवळ डिझेलवर अवलंबून न राहता इलेक्ट्रिक आणि इतर पॉवरट्रेन तंत्रज्ञानावरही भर देत आहे. ग्राहकांच्या गरजेनुसार विविध पर्याय उपलब्ध करून देण्यावर कंपनीचा भर असल्याचे महिंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

लक्झरी कार बाजारातही डिझेल वाहनांची मागणी कायम असल्याचे दिसून येत आहे. Mercedes-Benz India चे MD आणि CEO संतोष अय्यर यांच्या मते, गेल्या तिमाहीत कंपनीच्या ५० टक्क्यांहून अधिक विक्री डिझेल मॉडेल्सची झाली. ग्राहक अजूनही मालकी खर्च, मायलेज आणि प्रवासाची क्षमता लक्षात घेऊन डिझेलला पसंती देत आहेत. त्याचवेळी कंपनी हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या पर्यायांनाही प्राधान्य देत आहे.

Tata Motors : टाटा मोटर्सची मोठी घोषणा; सनरूफसह नेक्सॉन Pure+ PS व्हेरिएंट बाजारात दाखल

दरम्यान, BS7 नियमांमुळे डिझेल वाहनांच्या किंमतीत ३० हजार रुपयांपासून १ लाख रुपयांपर्यंत वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. विशेषतः १० ते २० लाख रुपयांच्या SUV खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा बदल महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्यामुळे आगामी काळात डिझेल ग्राहक CNG, हायब्रिड किंवा इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळतात का, याकडे संपूर्ण वाहन उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: The craze for diesel suvs continues will bs7 norms lead to price worries

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 10, 2026 | 07:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?
1

Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?

Petrol Diesel Rate: पेट्रोल डिझेल कडाडले! कोणत्या शहरात स्वस्त आणि कुठे बसणार खिशाला फटका घ्या जाणून
2

Petrol Diesel Rate: पेट्रोल डिझेल कडाडले! कोणत्या शहरात स्वस्त आणि कुठे बसणार खिशाला फटका घ्या जाणून

Inflation Data : 42 महिन्यांचा रेकॉर्ड तोडला, महागाईचा महा-विस्फोट; एप्रिलमध्ये तब्बल ‘इतक्या’वर पोहोचला आकडा
3

Inflation Data : 42 महिन्यांचा रेकॉर्ड तोडला, महागाईचा महा-विस्फोट; एप्रिलमध्ये तब्बल ‘इतक्या’वर पोहोचला आकडा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

May 16, 2026 | 03:05 PM
Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

May 16, 2026 | 03:04 PM
Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

May 16, 2026 | 02:57 PM
“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

May 16, 2026 | 02:55 PM
Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब

Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब

May 16, 2026 | 02:54 PM
Hardik Pandya: दुसऱ्यांदा चढणार हार्दिक पंड्या बोहल्यावर! Mahieka Sharma सह IPL दरम्यानच बांधणार लग्नगाठ

Hardik Pandya: दुसऱ्यांदा चढणार हार्दिक पंड्या बोहल्यावर! Mahieka Sharma सह IPL दरम्यानच बांधणार लग्नगाठ

May 16, 2026 | 02:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM