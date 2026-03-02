Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Renault India साठी फेब्रुवारी 2026 ठरला एकदम खास! विक्रीत थेट 31 टक्क्यांची वाढ; ‘ही’ Car ठरली लकी

रेनॉल्ट इंडियासाठी फेब्रुवारी 2026 चा महिना खूप खास ठरला आहे. यामागील कारण म्हणजे कंपनीच्या विक्रीत 31 टक्क्यांची झालेली वाढ. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Mar 02, 2026 | 07:01 PM
फोटो सौजन्य: iStock

  • फेब्रुवारी 2026 मध्ये रेनॉल्ट इंडियाच्या कार्सच्या मागणीत वाढ
  • कंपनीची विक्री 31 टक्क्यांनी वाढली
  • जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
भारतातील कार बाजारात Renault India ने विक्रीत उल्लेखनीय वाढ नोंदवली आहे. कंपनीने फेब्रुवारी 2026 मध्ये 3,495 युनिट्सची घाऊक विक्री केली असून, मागील वर्षी याच कालावधीत झालेल्या 2,676 युनिट्सच्या विक्रीच्या तुलनेत ही 31 टक्क्यांनी अधिक आहे. भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारात वाढत्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर कंपनीने सातत्याने विक्री वाढवण्यात यश मिळवले आहे.

यावर्षीच्या पहिल्या दोन महिन्यांतही कंपनीने आपली सकारात्मक कामगिरी कायम ठेवली आहे. जानेवारी आणि फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत कंपनीने मागील वर्षाच्या तुलनेत एकूण 32 टक्के वाढ नोंदवली आहे. यामुळे कंपनीचा भारतीय बाजारातील आत्मविश्वास अधिक मजबूत झाल्याचे दिसून येते.

Tata Motors आणि VOCPA यांच्यात महत्वाचा करार: तामिळनाडूतील पोर्टवर धावणार 40 ‘ग्रीन हायड्रोजन’ ट्रक्स

किगर आणि ट्रायबरमुळे विक्रीत वाढ

कंपनीच्या विक्री वाढीत Renault Kiger आणि Renault Triber या मॉडेल्सचा मोठा वाटा आहे. विशेषतः नव्या ट्रायबरला ग्राहकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. फेब्रुवारी महिन्यात ट्रायबरच्या विक्रीत तब्बल 57 टक्के वार्षिक वाढ नोंदवण्यात आली आहे. किफायतशीर किंमत, चांगले मायलेज आणि कुटुंबासाठी उपयुक्त असलेली जागा यामुळे ट्रायबरला ग्राहकांकडून पसंती मिळत असल्याचे दिसून येते.

तसेच किगर या कॉम्पॅक्ट SUV मॉडेललाही बाजारात चांगली मागणी आहे. आकर्षक डिझाइन, आधुनिक फीचर्स आणि स्पर्धात्मक किंमत यामुळे किगर ग्राहकांमध्ये लोकप्रिय ठरत आहे.

सतत वाढीचा ट्रेंड कायम

किगर आणि ट्रायबरच्या अपडेटेड मॉडेल्समुळे कंपनीच्या ब्रँडबद्दल ग्राहकांचा विश्वास वाढल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे 2025 च्या तिसऱ्या तिमाहीपासून कंपनी सातत्याने विक्री वाढ नोंदवत आहे.

Mahindra XEV 9e चा खास एडिशन झाला लाँच! फक्त 8 दिवसात मिळणार डिलिव्हरी

  • Q3 CY2025 मध्ये कंपनीने 9 टक्के वाढ नोंदवली
  • Q4 CY2025 मध्ये ही वाढ 27 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली
  • तर 2026 च्या पहिल्या दोन महिन्यांत 32 टक्के वाढ नोंदवली गेली
या वाढीमुळे कंपनीचा भारतीय बाजारातील विस्तार अधिक मजबूत होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

डस्टरच्या कमबॅकमुळे ग्राहकांची उत्सुकता वाढली

दरम्यान कंपनीने भारतात पुन्हा Renault Duster आणण्याची घोषणा केल्यामुळे ग्राहकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. एकेकाळी भारतीय SUV बाजारात लोकप्रिय ठरलेली डस्टर पुन्हा येणार असल्याने अनेक ग्राहक या कारची वाट पाहत आहेत.

कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, डस्टरच्या कमबॅकच्या घोषणेनंतर देशभरातील रेनॉल्ट डीलरशिपवर ग्राहकांची उपस्थिती (फुटफॉल) वाढली आहे. त्यामुळे येत्या काळात कंपनीच्या विक्रीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Published On: Mar 02, 2026 | 07:01 PM

