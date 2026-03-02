Renault India साठी फेब्रुवारी 2026 ठरला एकदम खास! विक्रीत थेट 31 टक्क्यांची वाढ; ‘ही’ Car ठरली लकी

यावर्षीच्या पहिल्या दोन महिन्यांतही कंपनीने आपली सकारात्मक कामगिरी कायम ठेवली आहे. जानेवारी आणि फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत कंपनीने मागील वर्षाच्या तुलनेत एकूण 32 टक्के वाढ नोंदवली आहे. यामुळे कंपनीचा भारतीय बाजारातील आत्मविश्वास अधिक मजबूत झाल्याचे दिसून येते.
कंपनीच्या विक्री वाढीत Renault Kiger आणि Renault Triber या मॉडेल्सचा मोठा वाटा आहे. विशेषतः नव्या ट्रायबरला ग्राहकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. फेब्रुवारी महिन्यात ट्रायबरच्या विक्रीत तब्बल 57 टक्के वार्षिक वाढ नोंदवण्यात आली आहे. किफायतशीर किंमत, चांगले मायलेज आणि कुटुंबासाठी उपयुक्त असलेली जागा यामुळे ट्रायबरला ग्राहकांकडून पसंती मिळत असल्याचे दिसून येते.
तसेच किगर या कॉम्पॅक्ट SUV मॉडेललाही बाजारात चांगली मागणी आहे. आकर्षक डिझाइन, आधुनिक फीचर्स आणि स्पर्धात्मक किंमत यामुळे किगर ग्राहकांमध्ये लोकप्रिय ठरत आहे.
किगर आणि ट्रायबरच्या अपडेटेड मॉडेल्समुळे कंपनीच्या ब्रँडबद्दल ग्राहकांचा विश्वास वाढल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे 2025 च्या तिसऱ्या तिमाहीपासून कंपनी सातत्याने विक्री वाढ नोंदवत आहे.
दरम्यान कंपनीने भारतात पुन्हा Renault Duster आणण्याची घोषणा केल्यामुळे ग्राहकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. एकेकाळी भारतीय SUV बाजारात लोकप्रिय ठरलेली डस्टर पुन्हा येणार असल्याने अनेक ग्राहक या कारची वाट पाहत आहेत.
कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, डस्टरच्या कमबॅकच्या घोषणेनंतर देशभरातील रेनॉल्ट डीलरशिपवर ग्राहकांची उपस्थिती (फुटफॉल) वाढली आहे. त्यामुळे येत्या काळात कंपनीच्या विक्रीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.