आई झाली अन् सर्वच काही बदललं…! ४० वर्षीय अभिनेत्री म्हणते मुलीकडून हवाय थोडा ब्रेक, ‘माझ्यातही आहे अपराधीपणाची भावना’

अलीकडेच, दीपिकाने इंस्टाग्राम स्टोरीद्वारे तिच्या आई होण्याच्या प्रवासाची एक झलक शेअर केली. तिने स्पष्ट केले की ती तिच्या मुलीवर खूप प्रेम करते, परंतु....

Updated On: Mar 02, 2026 | 06:28 PM
बॉलीवूड अभिनेत्री दीपिका पदुकोण मनापासून तिचे आईत्व स्वीकारत आहे. तिची मुलगी दुआ एक वर्षांची झाल्यानंतर, तिने पहिल्यांदा सोशल मीडियावर तिचा चेहरा शेअर केला. तेव्हापासून, ती वारंवार तिच्या मुलीबद्दल आणि आई म्हणून तिच्या अनुभवांबद्दल उघडपणे बोलली आहे.

अलीकडेच, दीपिकाने इंस्टाग्राम स्टोरीद्वारे तिच्या आई होण्याच्या प्रवासाची एक झलक शेअर केली. तिने स्पष्ट केले की ती तिच्या मुलीवर खूप प्रेम करते, परंतु या प्रेमासोबत एक विशिष्ट प्रकारची “आईची अपराधी भावना” असते जी अनेक नवीन आई अनुभवतात. व्हिडिओसोबत दीपिकाने लिहिले, “माझा टॉक्सिक गुण म्हणजे मी माझ्या मुलावर इतके प्रेम करते की मला इतर कोणीही त्याला पाहू इच्छित नाही. पण सत्य हे आहे की, कधीकधी मला विश्रांतीची आवश्यकता असते. मी तिच्याशिवाय जगू शकत नाही, तरीही मला अजूनही २४ तास शांती हवी आहे. आणि तरीही, माझे हृदय २४/७ तिच्यासोबत राहायला आवडते.”

अभिनेत्री दीपिका पदुकोणने नेहमीच तिच्या मुलीला प्रसिद्धीपासून दूर ठेवले आहे. वेव्हज २०२५ समिटमध्ये तिने सांगितले की, “आई होणे हे एक नवीन जीवन आहे. एकदा तुम्हाला मूल झाले की तुम्ही दुसऱ्या व्यक्तीसाठी जबाबदार बनता. विशेषतः मी माझे जीवन ज्या पद्धतीने जगलो ते नेहमीच माझ्याबद्दल होते. घर, माझ्या महत्त्वाकांक्षा, माझे करिअर – सर्व काही सोडणे माझ्यासाठी होते आणि आता अचानक तुम्ही अशा व्यक्तीची काळजी घेत आहात जो प्रत्येक गोष्टीसाठी पूर्णपणे तुमच्यावर अवलंबून आहे.”

अभिनेत्रीने मातृत्व हा जीवन बदलणारा, आधार देणारा आणि खोलवर भावनिक अनुभव असल्याचे वर्णन केले. ती म्हणते की या प्रवासाने तिला लहान आनंदांचे महत्त्व शिकवले आहे. दीपिकाला तिच्या मुलीने सामान्य आणि सुरक्षित वातावरणात वाढावे असे वाटते, जेणेकरून तिला चित्रपट कुटुंबात जन्म घेतल्याचा दबाव जाणवू नये.

Mar 02, 2026 | 06:28 PM

