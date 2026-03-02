“विकसित होणार उपचार पद्धती…”, कोकिलाबेन हॉस्पिटलच्या तज्ज्ञांनी मल्टीपल स्क्लेरोसिसमध्ये प्रतिबंधात्मक अपंगत्वावर चर्चा

मुंबई : मल्टीपल स्क्लेरोसिस सोसायटी ऑफ इंडिया (एमएसएसआय), मुंबई चॅप्टरने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल (केडीएएच) च्या सहकार्याने, मल्टीपल स्क्लेरोसिस (एमएस) मध्ये प्रतिबंध करण्यायोग्य अपंगत्वाच्या वाढत्या चिंतेचे निराकरण करण्यासाठी मुंबईतील आघाडीच्या तज्ञांची बैठक बोलावली. या बैठकी दरम्यान “कॉन्क्वॉरिंग एमएस डिसॅबिलिटीज” या शीर्षकाच्या या वैद्यकीय चर्चासत्रात न्यूरोलॉजिस्ट, पुनर्वसन तज्ञ आणि सहयोगी तज्ञांना एकत्र आणून लवकर निदान आव्हाने, विकसित होत असलेले उपचार पद्धती आणि एमएसमध्ये व्यापक काळजीचे महत्त्व यावर चर्चा करण्यात आली.
जरी गेल्या शतकाहून अधिक काळापासून मल्टीपल स्क्लेरोसिस (एमएस) जागतिक स्तरावर ओळखला जात असला तरी, भारतात त्याचे निदान मोठ्या प्रमाणात कमी प्रमाणात झाले आहे. तज्ञांनी यावर भर दिला की निदानात विलंब झाल्यामुळे अनेकदा प्रतिबंध करता येण्याजोगे आणि अपरिवर्तनीय अपंगत्व येते, ज्यामुळे दीर्घकालीन रुग्णांच्या परिणामांवर गंभीर परिणाम होतो. अलिकडच्या चर्चांमध्ये लवकर ओळख वाढवणे, रेफरल मार्ग मजबूत करणे आणि रोगाच्या मार्गावर सकारात्मक परिणाम करण्यासाठी वेळेवर, योग्य उपचार हस्तक्षेप सुनिश्चित करणे यासारख्या पैलूंवर लक्ष केंद्रित केले गेले.
प्रभावी एमएस व्यवस्थापनासाठी न्यूरोलॉजीच्या पलीकडे जाऊन न्यूरो-पुनर्वसन, वेदना व्यवस्थापन आणि मूत्रविज्ञान यांचा समावेश असलेल्या व्यापक आणि बहुविद्याशाखीय दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे यावर वक्त्यांनी भर दिला. गतिशीलता, स्वातंत्र्य आणि जीवनाची एकूण गुणवत्ता जपण्यात एकात्मिक काळजी मार्ग महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. तज्ञांनी असेही सांगितले की एमएस उपचारांमधील प्रगती उपचारांच्या लँडस्केपला आकार देत आहे आणि लवकर निदान आणि योग्य व्यवस्थापन अनेक व्यक्तींना कार्यक्षमता आणि स्वातंत्र्य टिकवून ठेवण्यास मदत करू शकते.
या चर्चासत्रात बोलताना, कोकिलाबेन धीरुबाई अंबानी रुग्णालयाचे न्यूरोसायन्स संचालक डॉ. मोहित भट्ट म्हणाले, “प्रत्येक व्यक्तीमध्ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस वेगवेगळ्या प्रकारे दिसून येतो, म्हणूनच काळजी घेण्यासाठी एक-आकार-फिट-सर्व दृष्टिकोन आता प्रभावी नाही. आपल्याला विशेष तज्ञांमध्ये सतत सहकार्य, लवकर क्लिनिकल संशय आणि योग्य वेळी उच्च कार्यक्षमता उपचार आणि रोग-सुधारित उपचारांसारख्या योग्य उपचारांची उपलब्धता आवश्यक आहे. सक्रिय आणि समग्रपणे व्यवस्थापित केल्यास, आज एमएससह राहणारे बरेच लोक दीर्घकालीन अपंगत्व कमी करून सक्रिय आणि उत्पादक जीवन जगू शकतात. मजबूत रेफरल मार्ग तयार करणे आणि प्राथमिक काळजी घेणाऱ्या डॉक्टरांमध्ये जागरूकता वाढवणे तितकेच महत्वाचे आहे जेणेकरून लक्षणे लवकर ओळखली जातील आणि उपचारांना विलंब होऊ नये. क्लिनिशियन म्हणून, आमचे ध्येय प्रतिक्रियाशील व्यवस्थापनापासून रोगाच्या प्रत्येक टप्प्यात रुग्णांना आधार देणाऱ्या आगाऊ आणि वैयक्तिकृत काळजीकडे जाणे आहे.”
एमएसएसआयचे मानद राष्ट्रीय सचिव संदीप चिटणीस पुढे म्हणाले, “भारतात, मल्टीपल स्क्लेरोसिसचे आव्हान केवळ वैद्यकीयच नाही तर पद्धतशीर देखील आहे. विलंबित ओळख, मर्यादित जागरूकता आणि विखंडित काळजी मार्गांमुळे रुग्ण आणि कुटुंबांवर भार वाढतो. या सेमिनारसारख्या उपक्रमांद्वारे, आम्ही जागरूकता वाढवणे, लवकर रेफरल्सना प्रोत्साहन देणे आणि एमएस असलेल्या व्यक्तीला प्रत्येक निर्णयाच्या केंद्रस्थानी ठेवणाऱ्या एकात्मिक काळजी मॉडेल्सचा पुरस्कार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो. उपचारांव्यतिरिक्त, व्यक्ती आणि काळजीवाहकांना एमएसच्या दीर्घ आणि अनेकदा अनिश्चित प्रवासात मार्गक्रमण करण्यासाठी सातत्यपूर्ण भावनिक, सामाजिक आणि सामुदायिक समर्थनाची आवश्यकता असते. माहितीपूर्ण आणि सहानुभूतीपूर्ण परिसंस्था तयार करणे काळजीची उपलब्धता आणि जीवनाची एकूण गुणवत्ता सुधारण्यात अर्थपूर्ण भूमिका बजावू शकते.”
जागरूकता वाढवणे, लक्षणे लवकर ओळखण्यास प्रोत्साहन देणे आणि काळजीची सातत्य सुधारण्यासाठी सर्व विशेषज्ञांमध्ये जवळून सहकार्य वाढवणे या सामायिक वचनबद्धतेसह सेमिनारचा समारोप झाला. वेळेवर निदान, माहितीपूर्ण संभाषणे आणि संरचित बहुविद्याशाखीय समर्थन प्रतिबंधात्मक अपंगत्व कमी करू शकते आणि मल्टिपल स्क्लेरोसिस असलेल्या व्यक्तींना अधिक पूर्ण, अधिक स्वतंत्र जीवन जगण्यास मदत करू शकते, असा पुनरुच्चार तज्ञांनी केला.