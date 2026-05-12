CNG Kit Price : पेट्रोल कारला CNG किट बसवण्यासाठी किती खर्च येतो? जाणून घ्या महत्त्वाच्या गोष्टी

Petrol to CNG Car Convert Rate: जर तुम्हालाही पेट्रोल कारमध्ये सीएनजी किट बसवायचे असेल तर यासाठी किती खर्च येतो तसेच किट बसवण्यासाठी महत्वाचे नियम कोणते, जाणून घ्या.

Updated On: May 12, 2026 | 02:21 PM
  • CNG किट बसवण्यात किती खर्च येतो?
  • सीएनजी किट बसवण्याचे फायदे
  • किट बसवण्यासाठी नियम कोणते?
देशभरात पेट्रोलच्या वाढत्या किंमतींमुळे सीएनजी कारची मागणी वाढत आहे. नवीन सीएनजी कार खरेदी करण्याव्यतिरिक्त, अनेक लोक पेट्रोलचा खर्च कमी करण्यासाठी त्यांच्या जुन्या पेट्रोल कारमध्येही सीएनजी किट बसवत आहेत. सीएनजी CNG कार पेट्रोल कारपेक्षा जास्त मायलेज देतात. याच कारणामुळे गेल्या काही वर्षांत सीएनजी कारची मागणी झपाट्याने वाढली आहे. तसेच सीएनजीचे दर देखील पेट्रोलच्या तुलनेत कमी असतात. त्यामुळे, लोक आता नवीन सीएनजी कार खरेदी करण्यासह त्यांच्या जुन्या पेट्रोल कारमध्ये देखील सीएनजी किट बसवत आहेत.

जर तुम्हीही तुमच्या जुन्या पेट्रोल कारमध्ये सीएनजी किट बसवण्याचा विचार करत असाल, तर काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. योग्य माहितीशिवाय सीएनजी किट बसवल्यास नंतर समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे, तुमच्या गाडीमध्ये सीएनजी किट बसवता येईल की नाही, हे आधी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

CNG किट बसवण्यात किती खर्च येतो?

भारतात सीएनजी किट बसवण्याचा खर्च वेगवेगळा असू शकतो. साधारणपणे किट बसवण्यासाठी ३५,००० रुपयांपासून ते ८०,००० रुपयांपर्यत खर्च येतो. परंतु कंपनीचे किट आणि कारच्या मॉडेलवर याची किंमत अवलंबून असते. या एकूण खर्चात किट, इन्स्टॉलेशन शुल्क, आरटीओ मंजुरी शुल्क आणि इन्शुरन्स अपडेट्स यांचाही समावेश असतो. काही प्रीमियम ब्रँड्सचे किट्स अधिक महाग असतात, परंतु त्यांची क्वालिटी आणि सुरक्षितता अधिक चांगली मानली जाते.

सीएनजी किट बसवण्याचे फायदे

सीएनजीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे इंधनाचा कमी वापर. सीएनजी हे पेट्रोलपेक्षा स्वस्त आहे, त्यामुळे पैशांची देखील बचत होऊ शकते. याशिवाय, सीएनजी हे पेट्रोल आणि डिझेलपेक्षा पर्यावरणासाठी फायदेशीर मानले जाते, कारण यामुळे प्रदूषण कमी होते. महत्वाची बाब म्हणजे, सीएनजी किट बसवण्यापूर्वी, तुमच्या कारचे इंजिन त्यासाठी योग्य आहे की नाही हे नक्की तपासा. योग्यरित्या बसवलेला सीएनजी किट तुमच्या कारचा परफॉर्मेन्स आणि मायलेज दोन्ही सुधारू शकतो.

कारचे वजन

सरकारी नियमांनुसार प्रत्येक कारमध्ये सीएनजी किट बसवता येत नाही. रिपोर्टच्या मते, केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार सीएनजी किट फक्त ३.५ टनांपेक्षा कमी एकूण वजन असलेल्या वाहनांमध्येच बसवता येतात. त्यामुळे, सर्वप्रथम तुम्हाला तुमच्या कारचे वजन माहित असणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, सीएनजी किट आरटीओद्वारे मंजूर असणे आवश्यक आहे. मंजूर नसलेले किट बसवल्यास कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात.

Published On: May 12, 2026 | 02:18 PM

