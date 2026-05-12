Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Neet Ug 2026 Paper Leak Nashik Connection Revealed Cbi Probe Starts

NEET पेपरफुटीचा ‘नाशिक’ पॅटर्न उघड! हरियाणा ते बिहार पसरले धागेदोरे; नाशिकमधून ३० वर्षीय संशयिताला अटक

NEET Paper Leak Case: NEET-UG 2026 पेपरफुटीचे नाशिक कनेक्शन उघड झाले आहे. नाशिकमधून एका संशयिताला अटक करण्यात आली असून सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करणार आहे. परीक्षा रद्द करण्यात आली असून लवकरच नवीन तारखा जाहीर होतील.

Updated On: May 12, 2026 | 05:28 PM
नाशिकमधून ३० वर्षीय संशयिताला अटक (Photo Credit- X)

नाशिकमधून ३० वर्षीय संशयिताला अटक (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
  • NEET पेपरफुटीचा ‘नाशिक’ पॅटर्न उघड!
  • हरियाणा ते बिहार पसरले धागेदोरे
  • नाशिकमधून ३० वर्षीय संशयिताला अटक
नाशिक: वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा ‘NEET-UG 2026’ प्रकरणातील पेपरफुटीचे गूढ आता उलगडू लागले असून, या संपूर्ण प्रकरणाचे केंद्रस्थान नाशिक असल्याचे समोर आले आहे. प्रश्नपत्रिका छापण्यापूर्वीच ती नाशिकमधून फुटल्याचा खळबळजनक खुलासा तपास यंत्रणांनी केला आहे. या प्रकरणी नाशिक गुन्हे शाखेने एका संशयिताला बेड्या ठोकल्या असून पेपरफुटीचा संपूर्ण ‘ट्रॅव्हल रूट’ आता स्पष्ट झाला आहे.

असा होता पेपरफुटीचा ‘ट्रॅव्हल रूट’

NEET पेपरफुटीच्या प्रवासाचा मार्ग आता समोर आला आहे. नाशिकमध्ये छपाई होण्यापूर्वीच हा पेपर फुटला होता. नाशिकहून हा फुटलेला पेपर हरियाणातील गुरुग्राम येथे नेण्यात आला. हरियाणात, या फुटलेल्या पेपरचे १० संच (सेट्स) तयार करण्यात आले. हरियाणानंतर, हा पेपर राजस्थानमधील जयपूर येथे पोहोचला. जयपूरहून तो जमवा रामगड आणि त्यानंतर सिकर येथे गेला. अखेरीस, हा फुटलेला पेपर जम्मू-काश्मीर, बिहार आणि केरळपर्यंत पोहोचला. केरळनंतर, तो आंध्र प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये पोहोचला.

ओळख लपवण्यासाठी मुंडण

नाशिक गुन्हे शाखा युनिट-२ ने तांत्रिक विश्लेषण आणि फोटोंच्या मदतीने अवघ्या एका तासात ३० वर्षीय संशयित आरोपीला अटक केली. हा आरोपी मूळचा नाशिक जिल्ह्यातील नांदगावचा रहिवासी असून तो BAMS च्या अंतिम वर्षात शिक्षण घेत आहे. अटक टाळण्यासाठी त्याने आपले डोके मुंडवून वेशभूषा बदलली होती. नाशिक पोलीस या आरोपीला पुढील तपासासाठी राजस्थान पोलिसांच्या ताब्यात देणार आहेत.

“ही केवळ नाकामी नाही, तर तरुणांच्या भविष्याशी केलेला गुन्हा!”; NEET परीक्षा रद्द झाल्याप्रकरणी राहुल गांधींचा तीव्र हल्लाबोल

तपासाची चक्रे फिरली; आता ‘सीबीआय’कडे सूत्रे

केंद्र सरकारने या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून संपूर्ण तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवला आहे. सीबीआय लवकरच या प्रकरणी नियमित गुन्हा दाखल करून विशेष पथकाची स्थापना करणार आहे. राजस्थान पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाकडून (SOG) सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे सीबीआय आपल्या ताब्यात घेणार आहे. तसेच नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीकडून (NTA) परीक्षेचे सर्व रेकॉर्ड्स तपासले जातील.

विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी परीक्षा रद्द; पुनर्परीक्षेची घोषणा

३ मे २०२६ रोजी झालेली ‘NEET-UG 2026’ परीक्षा केंद्र सरकारने अधिकृतपणे रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे सुमारे २३ लाख विद्यार्थ्यांवर पुन्हा परीक्षेचा बोजा पडणार असला तरी, पारदर्शकता राखण्यासाठी हा कठोर निर्णय घेण्यात आला आहे.

  • नवे रजिस्ट्रेशन नको: ज्या विद्यार्थ्यांनी मे २०२६ च्या परीक्षेसाठी नोंदणी केली होती, त्यांना पुन्हा नोंदणी करण्याची गरज नाही.
  • अतिरिक्त शुल्क नाही: पुनर्परीक्षेसाठी कोणतेही नवीन शुल्क आकारले जाणार नाही.
  • नवे वेळापत्रक: परीक्षेच्या तारखा आणि नवीन प्रवेशपत्रे (Admit Card) लवकरच अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केली जातील.

नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) उमेदवारांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी सोशल मीडियावरील अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत माहितीवरच लक्ष द्यावे.

NEET UG 2026 Cancelled : नीट परीक्षा रद्द; पेपरफुटीनंतर NTA चा मोठा निर्णय, आता विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार?

Web Title: Neet ug 2026 paper leak nashik connection revealed cbi probe starts

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 12, 2026 | 04:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NEET Paper Leak : Atul Kulkarni यांनी सरकारला लगावला टोला! NEET पेपरफुटीवर केली Sarcastic Post; “गाळलेल्या जागा…”
1

NEET Paper Leak : Atul Kulkarni यांनी सरकारला लगावला टोला! NEET पेपरफुटीवर केली Sarcastic Post; “गाळलेल्या जागा…”

NEET पेपरफुटीवरून Raj Thackeray भडकले,”सरकारची लोकांना वेठीस धरण्याची परंपरा, शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा!”
2

NEET पेपरफुटीवरून Raj Thackeray भडकले,”सरकारची लोकांना वेठीस धरण्याची परंपरा, शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा!”

NEET UG 2026 : थलपथी विजय यांची ‘नीट’ रद्द करण्याची मागणी; मग आता परीक्षा होणार की नाही ?
3

NEET UG 2026 : थलपथी विजय यांची ‘नीट’ रद्द करण्याची मागणी; मग आता परीक्षा होणार की नाही ?

NEET UG 2026: नीट परीक्षेचा पेपर नक्की छापला जातो कुठे? कडक सुरक्षा असूनही पेपर फुटलाच कसा? वाचा हा विशेष रिपोर्ट
4

NEET UG 2026: नीट परीक्षेचा पेपर नक्की छापला जातो कुठे? कडक सुरक्षा असूनही पेपर फुटलाच कसा? वाचा हा विशेष रिपोर्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

May 15, 2026 | 12:30 AM
IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

May 14, 2026 | 11:25 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
“… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही”; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही”; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 14, 2026 | 10:33 PM
Tata Motors कडून मोठी घोषणा! भारतात पहिली flex fuel कार करणार लॉन्च

Tata Motors कडून मोठी घोषणा! भारतात पहिली flex fuel कार करणार लॉन्च

May 14, 2026 | 10:11 PM
Auto News: 1380 किमीची तुफानी रेंज, 3 चाकांवरही चालू शकणार ‘ही’ कार, Advanced फिचर्स पाहून डोळेच विस्फारतील

Auto News: 1380 किमीची तुफानी रेंज, 3 चाकांवरही चालू शकणार ‘ही’ कार, Advanced फिचर्स पाहून डोळेच विस्फारतील

May 14, 2026 | 10:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 03:58 PM
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM