गाडीचे शॉक ॲब्जॉर्बर खराब झाल्याची लक्षणे! खराब सस्पेन्शन कसे ओळखावे? जाणून घ्या

तुमच्या गाडीचे सस्पेन्शन आणि शॉक ॲब्जॉर्बर (धक्के शोषून घेणारी यंत्रणा) प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि उत्तम प्रवासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असतात. जर ही यंत्रणा खराब झाली, तर गाडी चालवणे कठीण आणि धोकादायक बनू शकते. गाडीचे शॉक ॲब्जॉर्बर खराब झाल्याची प्रमुख लक्षणे खालीलप्रमाणे आहेत,
१. गाडी जास्त प्रमाणात डोलणे किंवा हेलकावे खाणे
जर गाडी चालवताना, विशेषतः गतिरोधक किंवा खडबडीत रस्त्यावरून जाताना गाडी नेहमीपेक्षा जास्त हेलकावे खात असेल, तर शॉक ॲब्जॉर्बर खराब झाले आहेत हे समजून जावे. सामान्यतः गतिरोधक ओलांडल्यावर गाडी एका झटक्यात स्थिर व्हायला हवी.
२. ब्रेक लावल्यावर गाडी पुढच्या बाजूला झुकणे
गाडीला अचानक ब्रेक लावल्यास जर गाडीचे पुढचे टोक जमिनीच्या दिशेने जास्त प्रमाणात झुकत असेल, तर सस्पेन्शन कमजोर झाले आहे. यामुळे ब्रेक लागण्याचे अंतर वाढते आणि अपघात होण्याची शक्यता निर्माण होते.
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३. टायरची असमान झीज होणे
जर तुमच्या गाडीच्या टायरची झीज सर्व बाजूंनी सारखी न होता, काही विशिष्ट ठिकाणीच जास्त होत असेल, तर त्याचा थेट संबंध खराब सस्पेन्शनशी असतो. यामुळे टायर रस्त्याला नीट पकडून ठेवू शकत नाहीत.
४. गाडीतून विचित्र आवाज येणे
खड्डे किंवा गतिरोधकावरून गाडी जाताना जर खालच्या भागातून खट-खट किंवा करकर असा धातू घासल्यासारखा आवाज येत असेल, तर सस्पेन्शनचे बुश किंवा शॉक ॲब्जॉर्बर पूर्णपणे निकामी झाले असण्याची शक्यता असते.
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५. तेल गळती (ऑईल लिकेज)
शॉक ॲब्जॉर्बरच्या बाजूने जर तेल गळती होत असल्याचे दिसले, तर ते तातडीने बदलणे गरजेचे असते. अंतर्गत तेल संपल्यामुळे ते धक्के शोषून घेण्याची क्षमता गमावतात.
६. वळण घेताना गाडी एका बाजूला झुकणे
रस्त्यावर गाडी वळवताना जर ती एका बाजूला जास्त झुकत असल्याचा भास झाला, तर गाडीचे संतुलन बिघडले आहे असे समजावे.
महत्त्वाचा सल्ला- सस्पेन्शन खराब असल्यास गाडीवरील नियंत्रण सुटू शकते. वरीलपैकी कोणतेही लक्षण दिसल्यास त्वरित जवळच्या मेकॅनिककडून गाडीची तपासणी करून घ्यावी. सुरक्षित प्रवास हाच योग्य निर्णय आहे.