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‘लोक नगरसेवकपदासाठी लोटांगण घालतात, मी राज्यसभेला ठोकर मारली, दुसऱ्यांच्या दारी गेले नाही’; नवनीत राणांचा टोला

Updated On: Jul 12, 2026 | 05:47 PM IST
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सारांश

अमरावतीतील कार्यक्रमात बोलताना माजी खासदार नवनीत राणा यांनी राज्यसभेसाठी कधीही दुसऱ्यांच्या दारी गेलो नाही, स्वाभिमानासाठी ती संधी नाकारली, असा दावा केला. यावेळी त्यांनी उद्धव ठाकरे आणि विरोधकांवरही निशाणा साधला.

'लोक नगरसेवकपदासाठी लोटांगण घालतात, मी राज्यसभेला ठोकर मारली, दुसऱ्यांच्या दारी गेले नाही'; नवनीत राणांचा मोठा दावा

'लोक नगरसेवकपदासाठी लोटांगण घालतात, मी राज्यसभेला ठोकर मारली, दुसऱ्यांच्या दारी गेले नाही'; नवनीत राणांचा मोठा दावा (फोटो सौजन्य-X)

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विस्तार
  • नवनीत राणा यांचा दावा – स्वाभिमानासाठी राज्यसभेची संधी नाकारली, कोणाच्याही दारी गेलो नाही.
  • विरोधकांना इशारा देताना म्हणाल्या, ‘शेरनी शांत असली तरी गर्जना करायला विसरत नाही’.
  • उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करत सत्ता गेल्यानंतरच राम आणि हनुमानाची आठवण झाल्याचा आरोप
 

माजी खासदार नवनीत राणा यांनी राज्यसभेच्या खासदारकीबाबत मोठे वक्तव्य करत आपण स्वाभिमानाशी तडजोड केली नसल्याचा दावा केला आहे. अमरावतीतील एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी, “लोक नगरसेवकपदासाठीही लोटांगण घालतात, पण मी स्वाभिमानी असल्याने राज्यसभेसाठी कधीही दुसऱ्यांच्या दारी गेले नाही. त्या संधीला ठोकर मारली,” असे म्हटले.

यावेळी त्यांनी आपण माजी खासदार झाल्याची वेदना असल्याचे सांगत विरोधकांना अप्रत्यक्ष इशाराही दिला. “मी शांत आहे, पण शेरनी शांत असली तरी गर्जना करायला विसरत नाही,” असे त्या म्हणाल्या.

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विरोधकांवर पलटवार

काँग्रेसचे आमदार बळवंत वानखेडे यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना नवनीत राणा म्हणाल्या की, त्या कधीही शासकीय कार्यक्रमात मंचावर जाण्याचा आग्रह धरत नाहीत. विरोधकांना शुभेच्छा दिल्या म्हणजे आपण शांत बसलो आहोत, असा अर्थ काढू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महिलांविषयी बोलताना राजकीय नेत्यांनी मर्यादा पाळल्या पाहिजेत, असे सांगत त्यांनी स्वतः कधीही मर्यादा ओलांडली नसल्याचा दावा केला.

‘राज्यसभेला ठोकर मारली’

राज्यसभेच्या चर्चांवर बोलताना नवनीत राणा म्हणाल्या, “माझा स्वाभिमान इतका मोठा आहे की, राज्यसभेसाठी मी कोणाच्याही दारात गेले नाही. माझ्या विचारांशी तडजोड करण्यापेक्षा मी ती संधी नाकारली.” तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आमदार रवी राणा यांच्या पाठीशी असल्याने मतदारसंघातील विकासकामांना गती मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

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उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करताना नवनीत राणा म्हणाल्या की, “ते मुख्यमंत्री असताना त्यांना हनुमान चालीसा नको होती. सत्ता गेल्यानंतरच त्यांना राम आणि हनुमानाची आठवण झाली.”

त्यांनी पुढे आरोप केला की, मुख्यमंत्री असतानाच हनुमान चालीसा वाचली असती तर पक्षातील फूट, आमदारांचे बंड आणि पक्षाची पडझड टळली असती. तसेच स्वतःला तुरुंगात जावे लागलेल्या 14 दिवसांचा अनुभव आपण कधीही विसरणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

Web Title: Navneet rana on rajya sabha self respect uddhav thackeray remark

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Published On: Jul 12, 2026 | 05:47 PM

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