भन्नाट बिझनेस प्लॅन पण इथं अडलंय? Food Processing बिझनेस आणि Restaurants सुरु करण्यासाठी असं करा रजिस्ट्रेशन

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अन्न आणि पेये लोकांच्या आरोग्याशी संबंधित आहेत, त्यामुळे गुणवत्तेचा दर्जा राखणे महत्त्वाचे आहे. जर तुम्ही या व्यवसायात प्रवेश करत असाल, तर तुम्ही केवळ आवश्यक नियमांचे पालनच करू नये, तर आवश्यक कागदपत्रांचीही माहिती ठेवावी लागते.
अन्न प्रक्रिया व्यवसाय सुरू करण्याची पहिली पायरी म्हणजे आपल्या अन्न प्रक्रिया प्रकल्पाची नोंदणी करणे. यासाठी आपण प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन योजनेअंतर्गत (PMFME) ऑनलाइन अर्ज करू शकता. सर्वात महत्त्वाची पायरी म्हणजे भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण FSSAI कडून परवाना मिळवणे. या परवान्याशिवाय, अन्न-संबंधित व्यवसाय चालवल्यास आपल्याला कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.
तुम्ही परवान्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकता. यासाठी, FSSAI च्या अधिकृत वेबसाइट foscos.fssai.gov.in ला भेट द्या. होम पेजवर, तुम्हाला “नवीन परवाना/नोंदणीसाठी अर्ज करा” हा पर्याय दिसेल. त्यावर क्लिक केल्यावर चार पर्याय दिसतील. “जनरल” पर्याय निवडा आणि तुमची आवश्यक माहिती भरा. त्यानंतर अनेक पर्याय दिसतील, ज्यामधून तुम्ही उत्पादन पर्याय निवडू शकाल. तुमची अंदाजित वार्षिक उलाढाल निवडा आणि अर्ज करा. अर्ज केल्यानंतर, तुम्हाला एक १४-अंकी कोड मिळेल, जो विक्रीच्या वेळी पॅकेजिंगवर छापणे आवश्यक आहे.
हे लक्षात असणं महत्त्वाचे आहे की FSSAI परवाने एका निश्चित कालावधीसाठी दिले जातात, त्यामुळे मुदत संपण्यापूर्वी नूतनीकरणासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. आर्थिक समस्या टाळण्यासाठी आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी GST नोंदणी देखील आवश्यक आहे.
रेस्टॉरंट आणि क्लाउड किचनसाठी FSSAI परवाना मिळवणे महत्त्वाचे आहे. जर तुमच्या व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल ₹20 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर GST नोंदणी करणे देखील आवश्यक आहे. जर तुम्हाला रेस्टॉरंटमध्ये बनवलेले अन्न ऑनलाइन विकायचे असेल, तर फूड एग्रीगेटर्ससोबत भागीदारी करणे देखील आवश्यक आहे.
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