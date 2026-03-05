याला म्हणतात प्रॉपर जुगाड! पठ्ठ्याने फक्त 4 लाखांत Maruti 800 ला बनवलं थेट Lamborghini कार

झारखंडमधील एका मेकॅनिकने आपल्या कौशल्याने सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. झारखंडमधील चांडिल येथील रहिवासी मोहम्मद आरिफने जुन्या मारुती 800 ला लॅम्बोर्गिनीमध्ये रूपांतरित केले आहे. कारला नवीन लूक देण्यासाठी आरिफने अंदाजे 4 लाख रुपये खर्च केले, तर खऱ्या लॅम्बोर्गिनीची किंमत करोडो आहे.
नवीन लूक तयार करण्यासाठी, आरिफने रेडीमेड किट वापरला नाही; त्याऐवजी, त्याने स्वतः धातूचे पत्रे कापली आणि वेल्ड केली, त्यांना लॅम्बोर्गिनीसारखे आकार दिले. मारुती 800 ला लॅम्बोर्गिनीसारखी कमी आणि रुंद दिसावी यासाठी त्याने कारच्या संपूर्ण बॉडीमध्ये मोठे बदल केले.
मोहम्मद आरिफ यांनी कारची जुनी उंच आणि चौकोनी बॉडी काढून ती हलकी बनवली आहे. तसेच कार अधिक रुंद दिसावी यासाठी चाकांजवळील भाग वाढवण्यात आला आहे. कारच्या मागील बाजूस रिअर विंग आणि पुढील बाजूस स्प्लिटर बसवण्यात आला आहे, ज्यामुळे तिला रेसिंगसारखा लुक मिळतो. याशिवाय कारला नियॉन ग्रीन रंग देण्यात आला असून कस्टम LED हेडलाईट्सही बसवण्यात आल्या आहेत.
Mohammad Arif, a mechanic from Jharkhand, transformed an old Maruti 800 into a stunning replica of the Lamborghini car by spending just Rs 4 lakh.
आरिफ यांनी कारचे फक्त एक्सटिरिअर रूपच बदलले नाही, तर आतील भागातही मोठे बदल केले आहेत. कारच्या आत आता फक्त दोन जणांसाठी बसण्याची सोय ठेवण्यात आली असून ती 2-सीटर करण्यात आली आहे. त्यामुळे कार अधिक स्पोर्ट्स कारसारखी दिसते. जुन्या Maruti 800 मध्ये सनरूफ नव्हते, पण या कारमध्ये आरिफ यांनी सनरूफही बसवले आहे.
बाहेरून ही कार Lamborghini सारखी दिसत असली तरी तिच्यामध्ये अजूनही मूळ 796cc चे Maruti 800 चेच इंजिन आहे. हे इंजिन सुमारे 37 ते 40 हॉर्सपॉवरची ताकद निर्माण करते. त्यामुळे ती खऱ्या लॅम्बोर्गिनीप्रमाणे वेगाने धावू शकत नसली, तरी लुकच्या बाबतीत मात्र ती चांगली टक्कर देते.