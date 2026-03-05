Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

याला म्हणतात प्रॉपर जुगाड! पठ्ठ्याने फक्त 4 लाखांत Maruti 800 ला बनवलं थेट Lamborghini कार

भारतात जुगाडू लोकांची काही कमी नाही. झारखंडमधील अशाच एका जुगाडू व्यक्तीने थेट साध्या आणि सिम्पल लूक असणाऱ्या Maruti 800 ला थेट Lamborghini सारखा लूक दिला आहे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 06:54 PM
फोटो सौजन्य: X.com/ @IndianTechGuide

फोटो सौजन्य: X.com/ @IndianTechGuide

Follow Us:
Follow Us:
  • झारखंडच्या मेकॅनिकची वेगळीच जादू
  • फक्त 4 लाखात Maruti 800 ला दिला Lamborghini सारखा लूक
  • जाणून घ्या संपूर्ण बातमी
आपल्या देशात जुगाडू लोकं नेहमीच काहीतरी हटके जुगाड करत असतात. सोशल मीडियावर तर अनेक जुगाड व्हायरल देखील होताना दिसतात. असाच एक जुगाड झारखंडच्या मेकॅनिकने लावला आहे, ज्यामुळे सगळीकडून त्याचे कौतुक होताना दिसत आहे.

झारखंडमधील एका मेकॅनिकने आपल्या कौशल्याने सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. झारखंडमधील चांडिल येथील रहिवासी मोहम्मद आरिफने जुन्या मारुती 800 ला लॅम्बोर्गिनीमध्ये रूपांतरित केले आहे. कारला नवीन लूक देण्यासाठी आरिफने अंदाजे 4 लाख रुपये खर्च केले, तर खऱ्या लॅम्बोर्गिनीची किंमत करोडो आहे.

किंमत स्वस्त आणि चालवण्यात मस्त! ‘या’ आहेत भारतातील Off-Road Bikes, किंमत फक्त 1.40 लाखांपासून सुरु

मोहम्मद आरिफने ते कसे केले?

नवीन लूक तयार करण्यासाठी, आरिफने रेडीमेड किट वापरला नाही; त्याऐवजी, त्याने स्वतः धातूचे पत्रे कापली आणि वेल्ड केली, त्यांना लॅम्बोर्गिनीसारखे आकार दिले. मारुती 800 ला लॅम्बोर्गिनीसारखी कमी आणि रुंद दिसावी यासाठी त्याने कारच्या संपूर्ण बॉडीमध्ये मोठे बदल केले.

काय केले बदल?

मोहम्मद आरिफ यांनी कारची जुनी उंच आणि चौकोनी बॉडी काढून ती हलकी बनवली आहे. तसेच कार अधिक रुंद दिसावी यासाठी चाकांजवळील भाग वाढवण्यात आला आहे. कारच्या मागील बाजूस रिअर विंग आणि पुढील बाजूस स्प्लिटर बसवण्यात आला आहे, ज्यामुळे तिला रेसिंगसारखा लुक मिळतो. याशिवाय कारला नियॉन ग्रीन रंग देण्यात आला असून कस्टम LED हेडलाईट्सही बसवण्यात आल्या आहेत.

पेट्रोल डिझेल महागणार? Israel – Iran War च्या पाश्वभूमीवर देशात कच्च्या तेलाचा किती साठा शिल्लक?

कारचे इंटीरियर कसे आहे?

आरिफ यांनी कारचे फक्त एक्सटिरिअर रूपच बदलले नाही, तर आतील भागातही मोठे बदल केले आहेत. कारच्या आत आता फक्त दोन जणांसाठी बसण्याची सोय ठेवण्यात आली असून ती 2-सीटर करण्यात आली आहे. त्यामुळे कार अधिक स्पोर्ट्स कारसारखी दिसते. जुन्या Maruti 800 मध्ये सनरूफ नव्हते, पण या कारमध्ये आरिफ यांनी सनरूफही बसवले आहे.

इंजिनमध्ये काही बदल केले का?

बाहेरून ही कार Lamborghini सारखी दिसत असली तरी तिच्यामध्ये अजूनही मूळ 796cc चे Maruti 800 चेच इंजिन आहे. हे इंजिन सुमारे 37 ते 40 हॉर्सपॉवरची ताकद निर्माण करते. त्यामुळे ती खऱ्या लॅम्बोर्गिनीप्रमाणे वेगाने धावू शकत नसली, तरी लुकच्या बाबतीत मात्र ती चांगली टक्कर देते.

Web Title: Mechanic mohammad arif transffered maruti 800 inot lamborghini car

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 06:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

किंमत स्वस्त आणि चालवण्यात मस्त! ‘या’ आहेत भारतातील Off-Road Bikes, किंमत फक्त 1.40 लाखांपासून सुरु
1

किंमत स्वस्त आणि चालवण्यात मस्त! ‘या’ आहेत भारतातील Off-Road Bikes, किंमत फक्त 1.40 लाखांपासून सुरु

पेट्रोल डिझेल महागणार? Israel – Iran War च्या पाश्वभूमीवर देशात कच्च्या तेलाचा किती साठा शिल्लक?
2

पेट्रोल डिझेल महागणार? Israel – Iran War च्या पाश्वभूमीवर देशात कच्च्या तेलाचा किती साठा शिल्लक?

कम्फर्ट आणि मायलेजचा उत्तम कॉम्बिनेशन! 10 लाखांच्या बजेटमध्ये ‘या’ आहेत बेस्ट Sedan Cars
3

कम्फर्ट आणि मायलेजचा उत्तम कॉम्बिनेशन! 10 लाखांच्या बजेटमध्ये ‘या’ आहेत बेस्ट Sedan Cars

आज होऊनच जाऊ दे! Hero Splendor की Bajaj Platina, 1 लिटर पेट्रोलवर कोणती बाईक देते जास्त मायलेज?
4

आज होऊनच जाऊ दे! Hero Splendor की Bajaj Platina, 1 लिटर पेट्रोलवर कोणती बाईक देते जास्त मायलेज?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
याला म्हणतात प्रॉपर जुगाड! पठ्ठ्याने फक्त 4 लाखांत Maruti 800 ला बनवलं थेट Lamborghini कार

याला म्हणतात प्रॉपर जुगाड! पठ्ठ्याने फक्त 4 लाखांत Maruti 800 ला बनवलं थेट Lamborghini कार

Mar 05, 2026 | 06:54 PM
Bombay High Court: “पत्नीचं Whatsapp Chat म्हणजे क्रूरता…”, घटस्फोटासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

Bombay High Court: “पत्नीचं Whatsapp Chat म्हणजे क्रूरता…”, घटस्फोटासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

Mar 05, 2026 | 06:52 PM
उस्ताद झाकीर हुसेन यांच्या ७५व्या जयंतीनिमित्त ‘हार्टबीट्स – द म्युझिक विदिन’ चे भव्य पुनरागमन, संगीतप्रेमींसाठी खास अनुभव

उस्ताद झाकीर हुसेन यांच्या ७५व्या जयंतीनिमित्त ‘हार्टबीट्स – द म्युझिक विदिन’ चे भव्य पुनरागमन, संगीतप्रेमींसाठी खास अनुभव

Mar 05, 2026 | 06:50 PM
Horror Story : शेवटची ‘ती’ विरार लोकल, स्थिरावलेले रक्तासारखे लाल डोळे अन् एकटक…; अचानक होतो अदृश्य

Horror Story : शेवटची ‘ती’ विरार लोकल, स्थिरावलेले रक्तासारखे लाल डोळे अन् एकटक…; अचानक होतो अदृश्य

Mar 05, 2026 | 06:47 PM
St Bus: पालघर जिल्हावासियांसाठी आनंदाची बातमी; 2 वर्षात 200 एसटी बसेस मिळणार

St Bus: पालघर जिल्हावासियांसाठी आनंदाची बातमी; 2 वर्षात 200 एसटी बसेस मिळणार

Mar 05, 2026 | 06:39 PM
ENG vs ENG Semi Final Live: नाणेफेकीचा कौल इंग्रजांकडे; भारत करणार प्रथम फलंदाजी; पाहा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

ENG vs ENG Semi Final Live: नाणेफेकीचा कौल इंग्रजांकडे; भारत करणार प्रथम फलंदाजी; पाहा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

Mar 05, 2026 | 06:36 PM
Modi Govt Economic Reforms: मोदी सरकारच्या सुधारणांचा ‘मास्टरस्ट्रोक’; भारतात नवीन व्यवसायांच्या संख्येत २७ टक्क्यांची विक्रमी वाढ

Modi Govt Economic Reforms: मोदी सरकारच्या सुधारणांचा ‘मास्टरस्ट्रोक’; भारतात नवीन व्यवसायांच्या संख्येत २७ टक्क्यांची विक्रमी वाढ

Mar 05, 2026 | 06:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM
Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Mar 05, 2026 | 03:15 PM
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM