पेट्रोल डिझेल महागणार? Israel – Iran War च्या पाश्वभूमीवर देशात कच्च्या तेलाचा किती साठला शिल्लक?

इस्रायल आणि इराणमधील युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या म्हणजेच क्रूड ऑइलच्या किमतीत मोठी उसळी पाहायला मिळत आहे. परिणामी भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत वाढ होण्याच्या शक्यता दर्शवली जात आहे.
युद्धाच्या बातम्या समोर येताच जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. कच्च्या तेलाचे दर सुमारे 72–73 डॉलर प्रति बॅरलवरून थेट 80 ते 82 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत गेले आहेत. तज्ञांच्या मते, जर हा संघर्ष आणखी वाढला तर कच्च्या तेलाचे दर लवकरच 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे जाऊ शकतात. भारतासाठी ही परिस्थिती चिंतेची आहे, कारण आपला देश एकूण गरजेपैकी 85 टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल आयात करतो.
TVS Radeon की KTM RC 160? कोणती बाईक आहे बेस्ट? मायलेजमध्ये उत्कृष्ट
भारताला सर्वाधिक कच्चे तेल सौदी अरेबिया, इराक आणि यूएई या देशांकडून मिळते. या देशांमधून येणारे बहुतांश तेल होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून वाहतूक केले जाते. जर इराणने हा मार्ग बंद केला किंवा त्या भागात जहाजांवर हल्ले झाले, तर भारताच्या जवळपास 50 टक्के तेलपुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. सध्या या परिसरात अनेक जहाजांनी वाहतूक थांबवली असून, विमा प्रीमियम आणि मालवाहतूक खर्च वाढले आहेत. त्यामुळे याचा थेट परिणाम इंधनाच्या किंमतींवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
विशाखापट्टणम, मंगळूर आणि पादुर या ठिकाणी कच्च्या तेलाचे साठे ठेवण्यात आले आहेत. या साठवण प्रकल्पांची एकूण क्षमता सुमारे ५.३३ मिलियन मेट्रिक टन कच्चे तेल साठवण्याची आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री Hardeep Singh Puri यांनी फेब्रुवारीमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, भारताने विविध ठिकाणी केलेले सर्व तेलसाठे एकत्रित धरले, तर देशाकडे जवळपास ७४ दिवस पुरेल इतका कच्च्या तेलाचा साठा उपलब्ध आहे.
आज होऊनच जाऊ दे! Hero Splendor की Bajaj Platina, 1 लिटर पेट्रोलवर कोणती बाईक देते जास्त मायलेज?
तज्ज्ञांच्या मते, कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रत्येक 1 डॉलरची वाढ झाल्यास भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात साधारणपणे 50 ते 60 पैशांची वाढ होऊ शकते. जर कच्च्या तेलाची किंमत 90 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचली, तर पेट्रोलचे दर सुमारे 100 ते 105 रुपयांच्या आसपास राहू शकतात. मात्र, कच्च्या तेलाचा दर 110 ते 120 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत गेला, तर देशातील प्रमुख मेट्रो शहरांमध्ये पेट्रोलचे दर 120 ते 130 रुपयांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे साहजिकच तुमच्या आमच्या खिशाला जास्त कात्री बसू शकते.