किंमत स्वस्त आणि चालवण्यात मस्त! ‘या’ आहेत भारतातील Off-Road Bikes, किंमत फक्त 1.40 लाखांपासून सुरु

आजकाल अनेकांना अॅडव्हेंचर आणि ऑफ-रोडिंगची आवड वाढली आहे. मात्र, अशा बाइक्स अनेकदा महाग असतात. त्यामुळे आम्ही तुम्हाला अशा 5 दमदार ऑफ-रोड बाइक्सबद्दल सांगणार आहोत, ज्या बजेटमध्येही बसतात आणि परफॉर्मन्समध्येही उत्तम आहेत. शहरातील रस्ते असो किंवा खडतर ग्रामीण मार्ग, या बाइक्स प्रत्येक परिस्थितीत चांगली साथ देतात.
या बाईकची किंमत सुमारे 1.98 लाख ते 2.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) दरम्यान आहे. यात 334cc चे शक्तिशाली इंजिन देण्यात आले आहे, जे चांगली पॉवर देण्यासोबतच सुमारे 35 kmpl पर्यंत मायलेज देते. खराब आणि खडतर रस्त्यांवरही ही बाईक उत्तम स्टेबिलिटी देते. अॅडव्हेंचर रायडिंगसाठी ही बाईक आरामदायक आणि विश्वासार्ह मानली जाते.
पेट्रोल डिझेल महागणार? Israel – Iran War च्या पाश्वभूमीवर देशात कच्च्या तेलाचा किती साठा शिल्लक?
या अॅडव्हेंचर बाईकची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 2.42 लाख रुपये आहे. यात 248cc चे इंजिन आणि WP सस्पेंशन दिले आहे. प्रीमियम फीचर्स आणि स्टायलिश डिझाइन आवडणाऱ्या रायडर्ससाठी ही बाईक चांगला पर्याय आहे. हायवे आणि ऑफ-रोड दोन्ही ठिकाणी उत्कृष्ट कंट्रोल देणे ही तिची खासियत आहे.
या बाईकमध्ये 249cc चे ऑइल-कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजिन दिले आहे, जे 26.5 PS पॉवर आणि 22.2 Nm टॉर्क निर्माण करते. सुमारे 36 kmpl मायलेज, सॉफ्ट सस्पेंशन, ABS आणि रोड-ऑफरोडमध्ये उत्तम संतुलन ही या बाईकची वैशिष्ट्ये आहेत. याची किंमत सुमारे 1.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे.
या बाईकमध्ये 233cc चे एअर-कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजिन आहे. ऑफ-रोडिंगसाठी योग्य लांब व्हील ट्रॅव्हल, स्विचेबल ABS आणि स्पोक व्हील्स ही तिची प्रमुख फीचर्स आहेत. दिल्लीमध्ये या बाईकची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 1.84 लाख रुपये आहे. बजेटमध्ये जपानी क्वालिटी हवी असेल तर हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो.
कम्फर्ट आणि मायलेजचा उत्तम कॉम्बिनेशन! 10 लाखांच्या बजेटमध्ये ‘या’ आहेत बेस्ट Sedan Cars
ही सर्वात किफायतशीर ऑफ-रोड बाईक मानली जाते. याची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 1.40 लाख रुपये आहे. यात 200cc चे ऑइल-कूल्ड 4-व्हॉल्व सिंगल सिलेंडर इंजिन असून ते 18.9 bhp पॉवर आणि 17.35 Nm टॉर्क निर्माण करते. 220mm ग्राउंड क्लिअरन्स, लांब सस्पेंशन, ड्युअल चॅनल ABS आणि स्पोक व्हील्समुळे ही बाईक उत्कृष्ट ऑफ-रोड परफॉर्मन्स देते.