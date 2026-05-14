क्रॅश टेस्टमध्ये फेल झाली Toyota ची ‘ही’ कार; Safety मध्ये मिळाले शून्य रेटिंग

Updated On: May 14, 2026 | 02:51 PM
नवी दिल्ली : नवीन कार खरेदी करताना लोक आता केवळ मायलेज आणि फीचर्सकडेच नव्हे, तर तिच्या सेफ्टी रेटिंगकडेही विशेष लक्ष देत आहेत. त्यामुळे, जर एखाद्या लोकप्रिय कारला क्रॅश टेस्टमध्ये खराब रेटिंग मिळाले, तर ते ग्राहकांसाठी चिंतेचे कारण बनते. अलीकडेच, टोयोटाच्या एका कारने सेफ्टी टेस्टमध्ये अत्यंत खराब कामगिरी केली.

विशेष म्हणजे, ही कार भारतात खूप लोकप्रिय असलेल्या मारुती सुझुकी बलेनोवर आधारित आहे. अहवालानुसार, ग्लोबल NCAP क्रॅश टेस्टमध्ये टोयोटा स्टारलेटला प्रौढ प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी 0-स्टार रेटिंग मिळाले आहे. ही कार भारतात विकल्या जाणाऱ्या मारुती सुझुकी बलेनो आणि टोयोटा ग्लान्झाची रिबॅज्ड व्हर्जन आहे आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या बाजारपेठेत स्टारलेट नावाने विकली जाते. या कारचे उत्पादन भारतात होते आणि नंतर तिची निर्यात केली जाते.

क्रॅश टेस्टमधील सर्वात मोठा धक्का प्रौढ प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत होता. चाचणीदरम्यान, कारमधील चालक आणि पुढील सीटवरील प्रवासी अपुरे संरक्षित असल्याचे आढळले. अहवालात म्हटले आहे की, कारची बॉडी शेल अस्थिर असल्याचे आढळले, म्हणजेच जोरदार धडकेच्या वेळी तिची रचना सुरक्षित मानली गेली नाही. शिवाय, बाजूने होणाऱ्या धक्क्यांमध्येही सुरक्षा कमकुवत होती.

लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी 3 स्टार रेटिंग

कारमध्ये फक्त दोन एअरबॅग्ज आणि ईएससी (ESC) होते, परंतु सुरक्षेसाठी ते अपुरे होते. मात्र, लहान मुलांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत कारची कामगिरी किंचित चांगली होती. तिला लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी ३-स्टार रेटिंग मिळाले. मात्र, चाचणीदरम्यान, तीन वर्षांच्या मुलाच्या डमीचे डोके गाडीच्या आतील भागांना धडकले, ज्यामुळे हे स्पष्ट झाले की सुरक्षा वैशिष्ट्ये लहान मुलांसाठीही पूर्णपणे मजबूत नाहीत.

ग्लोबल एनसीएपीने (Global NCAP) हे देखील नमूद केले की, चाचणीदरम्यान टोयोटाने कळवले होते की, दक्षिण आफ्रिकेत विकल्या जाणाऱ्या नवीन अद्ययावत मॉडेलमध्ये सिक्युरिटी फीचर्स जोडली जात आहेत. यामध्ये साइड आणि कर्टन एअरबॅग्जसारख्या फीचर्सचा समावेश असेल.

सोशल मीडियावरही कारचीच चर्चा

यामुळे सोशल मीडियावर आणि कारप्रेमींमध्ये एक वाद सुरू झाला आहे. रेडिटवरील (Reddit) अनेक ग्राहकांनी प्रश्न विचारला की, एकाच प्लॅटफॉर्मवर बनवलेल्या गाड्यांना वेगवेगळ्या एनसीएपी (NCAP) चाचण्यांमध्ये वेगवेगळे रेटिंग कसे मिळू शकते. काहींनी असा युक्तिवाद केला की, चाचणीचे नियम आणि सुरक्षा मापदंड देशानुसार वेगवेगळे असतात, तर इतरांनी कार उत्पादकांना अधिक मजबूत बॉडी आणि सुधारित सुरक्षा वैशिष्ट्ये प्रदान करण्याचे आवाहन केले.

