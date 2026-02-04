World War 3: जगाचे दिवस भरले! Israel ने थेट…; मृत्यूच्या तांडवात तब्बल 19 जण ठार

इस्त्रायलचा गाझा पट्टीवर भयानक हल्ला
इस्त्रायलच्या हल्ल्यात 19 जण ठार
सीजफायर असून देखील झाला मोठा हल्ला
गेले अनेक महीने इस्त्रायल आणि गाझा पट्टीत संघर्ष सुरू आहे. तसेच इस्त्रायल आणि हमासमध्ये सीजफायर झाले आहे. तरी देखील इस्त्रायलने हमासवर भीषण हल्ला केला आहे. युद्धविराम झाला असला तरी देखील हा संघर्ष थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. इस्त्रायलच्या सैन्याने गाझा पट्टीत भीषण बॉम्ब वर्षाव केला आहे. त्यामध्ये तब्बल 19 जणांचा मृत्यू झाला आहे.
मृत्यूमुखी पडणाऱ्या लोकांमध्ये महिला आणि लहान मुलांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. युद्धविराम झाल्यावर हा संघर्ष संपेल आणि त्या भागात शांतता निर्माण होईल अशी जगभरातील देशाची अपेक्षा होती, मात्र या ठिकाणी सीजफायर झाले असले तरी इस्त्रायलने हमासवर हल्ला केला आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, या हल्ल्यात 5 मुलांचा मृत्यू झाला. त्यातील एक मुलगा 5 महिन्यांचा आणि एक केवळ 10 दिवसांचा असल्याचे समोर आले आहे. तसेच यात 7 महिलांचा देखील समावेश आहे. आमच्या सैनिकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा बदल घेण्यासाठी हा हल्ला गरजेचे असल्याचे इस्त्रायलने म्हटले आहे.
Elon Musk चा पैसापाणी होणार बंद? अल्पवयीन मुलांवरील सोशल मीडिया बंदीमुळे व्यक्त केली नाराजी
दहशतवादी हल्ल्यात इस्त्रायलचा एक सैनिक जखमी झाला होता. इस्त्रायल गाझामध्ये आपले हल्ले कायम ठेवण्याची शक्यता आहे. सीजफायर झाले असले तरी हमास याचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप इस्त्रायलने केला आहे. त्यामुळे आमचे 4 सैनिक ठार झाले असल्याचे इस्त्रायलने सांगितले आहे.
गाझा युद्धाचा शेवट होणार?
गाझात गेल्या दीड वर्षाहून अधिक काळ सुरु असलेले इस्रायल हमास युद्ध आता संपले आहे. आता गाझाच्या पुनर्बांधणीची प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे. गाझात सरकार स्थापन करण्यात येणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक मोठे पाऊल उचलले आहे.
गाझा युद्धाचा शेवट होणार? ट्रम्प यांच्या Board of Peace मध्ये ८ मुस्लिम देशांची एन्ट्री; पुतिन देणार साथ?
ट्रम्प यांनी गाझातील पुनर्बांधणी प्रक्रियेवर देखरेखीसाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गाझा बोर्ड ऑफ पीस असे या समितीचे नाव असून ट्रम्प स्वत: याचे अध्यक्ष असणार आहेत. ट्रम्प यांनी या समितीत सहभागी होण्यासाठी जगभरातील विविध देशांना आमंत्रण पाठवले आहे. रशिया आणि भारतालाही याचे निमंत्रण मिळाले आहे. दरम्यान ट्रम्प यांच्या या समितीमध्ये सहभागी होण्यासाठी आठ मुस्लिम देशांनी मान्यता दिली आहे.