उन्हाळ्यात Engine Overheat होतंय? मग या टिप्स वापरा…

Updated On: May 21, 2026 | 09:36 PM
भारतात उन्हाळा सुरू झाला की तापमान 40°C च्या पुढे जाणे आता सामान्य झाले आहे. अशा वेळी फक्त माणसांनाच नाही, तर गाडीच्या engine वरही मोठा ताण येतो. विशेषतः traffic मध्ये सतत गाडी चालवताना किंवा long drive दरम्यान engine overheating ची समस्या अनेकांना अनुभवायला मिळते. वेळेवर काळजी घेतली नाही तर engine performance कमी होणे, गाडी अचानक बंद पडणे किंवा मोठा mechanical खर्चही सहन करावा लागू शकतो.

म्हणूनच उन्हाळ्यात engine overheating टाळण्यासाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेणे गरजेचे आहे.

Coolant नियमित तपासा

Engine थंड ठेवण्यासाठी coolant सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. अनेकजण फक्त पाणी वापरतात, पण coolant नसल्यास engine योग्य प्रकारे थंड राहत नाही. Coolant level कमी नाही ना ते तपासा. जुना coolant वेळेवर बदला. फक्त company-recommended coolant वापरा. हे छोटंसं maintenance engine चे आयुष्य वाढवू शकते.

Radiator स्वच्छ ठेवा

Radiator वर धूळ, चिखल किंवा कचरा जमा झाल्यास heat properly बाहेर पडत नाही. त्यामुळे engine जास्त गरम होतो. Radiator fins साफ ठेवा. Leakage आहे का ते तपासा. Radiator fan नीट चालतो का हे पाहा. Traffic मध्ये fan बंद पडल्यास overheating पटकन वाढू शकते.

Engine oil वेळेवर बदला

Engine oil हे engine मधील friction कमी करण्याचे काम करते. जुने किंवा कमी oil असल्यास engine जास्त तापू शकतो. Oil level नियमित तपासा. योग्य grade चे engine oil वापरा. Servicing उशिरा करू नका. Fresh engine oil मुळे engine smoother आणि cooler राहतो.

AC चा अति वापर टाळा

उन्हाळ्यात AC सतत high cooling वर चालवल्यास engine वर अतिरिक्त load येतो. विशेषतः traffic मध्ये हे जास्त जाणवते. गरजेनुसार AC temperature ठेवा. Cabin आधी ventilate करा. अत्यंत कमी temperature टाळा. यामुळे engine वरचा ताण कमी होतो.

Temperature gauge कडे दुर्लक्ष करू नका

Dashboard वरचा temperature meter अनेकदा drivers ignore करतात. पण तो overheating चा पहिला इशारा असतो.
जर needle जास्त वर जात असेल तर, गाडी लगेच सुरक्षित ठिकाणी थांबवा. Engine काही वेळ बंद ठेवा. गरम engine वर लगेच radiator cap उघडू नका. घाईत केलेली चूक धोकादायक ठरू शकते.

Long drive मध्ये breaks घ्या

सतत तासन्तास driving केल्याने engine वर pressure वाढतो. विशेषतः घाटरस्ते किंवा heavy traffic मध्ये दर काही वेळाने छोटा break घ्या. Engine ला थोडा वेळ cool होऊ द्या. हे engine आणि driver दोघांसाठीही फायदेशीर असते.

Belts आणि hoses तपासा

Coolant hoses किंवा belts खराब झाल्यास cooling system वर परिणाम होतो. Cracks किंवा leakage आहे का पाहा. जुने hoses वेळेवर बदला. लहान fault मोठ्या breakdown मध्ये बदलू शकतो.

उन्हाळ्यात engine overheating ही सामान्य समस्या असली तरी योग्य काळजी घेतली तर ती सहज टाळता येऊ शकते. नियमित servicing, coolant ची तपासणी आणि driving habits मध्ये छोटे बदल केल्यास गाडी अधिक सुरक्षित आणि reliable राहते. शेवटी, engine हे गाडीचं हृदय असतं. त्याची योग्य काळजी घेतली तर प्रवास अधिक smooth, सुरक्षित आणि tension-free होतो.

