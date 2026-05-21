काय सांगता! Cockroach Janta Party चे निम्म्याहून अधिक फॉलोअर्स पाकिस्तानी; भाजप नेत्याचा आकडेवारीसह खळबळजनक दावा

या डिजिटल पक्षाला सोशल मीडियावर प्रचंड पाठिंबा मिळत असून, अवघ्या पाच दिवसांत त्यांच्या इन्स्टाग्राम पेजवर तब्बल १.५ कोटी (15 Million) फॉलोअर्स जोडले गेले आहेत. फॉलोअर्सच्या या वेगामुळे या पेजने भारतीय जनता पार्टीच्या (BJP) अधिकृत इन्स्टाग्राम पेजलाही मागे टाकले आहे. हे प्रकरण वाढल्यानंतर या पक्षाचे ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) अकाऊंट देखील ब्लॉक करण्यात आले होते. आता या संपूर्ण प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले असून, दिल्लीतील एका भाजप नेत्यांने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत या पक्षाला थेट ‘पाकिस्तान जनता पार्टी’ असे संबोधले आहे. आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी ‘सीजेपी’च्या सोशल मीडिया अकाऊंटचा ‘इन्साइट डेटा’ आणि एक ‘पायचार्ट’ देखील शेअर केला आहे.
— Tajinder Bagga (@TajinderBagga) May 21, 2026
भाजप नेत्याने शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, कॉकरोच जनता पार्टीचे निम्म्याहून अधिक समर्थक हे परदेशातील आहेत. या पायचार्टमधील दाव्यानुसार फॉलोअर्सची टक्केवारी खालीलप्रमाणे आहे:
या आकडेवारीनुसार, कॉकरोच जनता पार्टीचे भारतात अवघे ९ टक्के फॉलोअर्स असून, तब्बल ४९ टक्के फॉलोअर्स हे एकट्या पाकिस्तानातील आहेत, असा दावा करण्यात आला आहे. या दाव्यानंतर सोशल मीडिया युजर्सकडून विविध प्रकारच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
या पक्षाची पार्श्वभूमी १५ मे २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या एका सुनावणीशी संबंधित आहे. एका खटल्यादरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सिस्टीममध्ये चुकीच्या मार्गाने घुसणाऱ्या सुशिक्षित लोकांच्या एका गटाची तुलना ‘कॉकरोच’ (झुरळ) आणि ‘परजीवी’ (Parasites) अशी केली होती. त्यानंतर त्यांनी स्पष्टीकरण दिले की, त्यांचा निशाणा फक्त बोगस पदवीधारकांवर होता. परंतु, तोपर्यंत हे वक्तव्य सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखे पसरले आणि संतप्त तरुणांनी या वक्तव्याचा निषेध म्हणून ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नावाचे डिजिटल आंदोलन उभे केले. आता या आंदोलनाभोवती परदेशी फॉलोअर्सचा वाद निर्माण झाल्याने ही चळवळ अधिकच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.