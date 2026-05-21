नवीन ड्रायव्हर असाल तर गाडी चालवताना ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा नाहीतर बाराच्या भावात जाल!

आजकाल अनेक तरुण स्वतःची पहिली कार घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करत आहेत. ड्रायव्हिंग शिकणे हा आयुष्याचा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. मात्र गाडी चालवणे म्हणजे फक्त स्टिअरिंग पकडणे किंवा गिअर बदलणे नाही, तर रस्त्यावर स्वतः च्या सुरक्षेसह इतरांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी घेणे देखील आहे. विशेषतः भारतासारख्या देशात, जिथे वाहतूक कधीही अनपेक्षित होऊ शकते, तिथे नवीन ड्रायव्हरने काही गोष्टींची विशेष काळजी घेणे गरजेचे ठरते.
नवीन चालक सुरुवातीला उत्साहात असतो, पण त्याच वेळी थोडी भीती आणि गोंधळही असतो. पहिल्या काही महिन्यांत योग्य सवयी लागल्या तर पुढील संपूर्ण ड्रायव्हिंग अनुभव अधिक सुरक्षित आणि आत्मविश्वासपूर्ण होऊ शकतो. गाडी चालवणे ही केवळ एक कला नाही, तर शिस्त आणि जबाबदारी यांचे मिश्रण आहे. नवीन ड्रायव्हरने सुरुवातीपासून संयम, सतर्कता आणि सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले तर त्यांचा ड्रायव्हिंग प्रवास अधिक सुरक्षित आणि आनंददायी होऊ शकतो. रस्त्यावर आत्मविश्वास महत्त्वाचा असला तरी नियमांचे पालन आणि इतरांच्या सुरक्षिततेची जाणीव ठेवणे हेच खऱ्या अर्थाने चांगल्या चालकाचे लक्षण आहे.
अनेकजण ड्रायव्हिंग शिकताना फक्त गाडी चालवण्यावर लक्ष देतात, पण वाहनातील बेसिक गोष्टी समजून घेणे तितकेच महत्त्वाचे असते. ब्रेक किती संवेदनशील आहेत, क्लच कसा काम करतो, मिररचा योग्य वापर कसा करायचा किंवा पार्किंग सेन्सर कसे काम करतात याची माहिती असणे गरजेचे आहे. गाडी सुरू करण्यापूर्वी सीटची पोझिशन, मिरर आणि सीट बेल्ट व्यवस्थित तपासणे ही चांगल्या चालकाची पहिली सवय असते.
नवीन ड्रायव्हरने थेट गर्दीच्या रस्त्यांवर किंवा हायवेवर गाडी चालवणे टाळावे. सकाळच्या शांत वेळेत किंवा कमी ट्रॅफिक असलेल्या परिसरात सराव केल्यास वाहनावर नियंत्रण मिळवणे सोपे जाते. यामुळे क्लच कंट्रोल, ब्रेकिंग आणि वळण घेण्याचा आत्मविश्वास हळूहळू वाढतो.
नवीन चालकांची एक सामान्य चूक म्हणजे वेगाने गाडी चालवून स्वतःला सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करणे. प्रत्यक्षात, सुरक्षित ड्रायव्हिंगसाठी वेगापेक्षा नियंत्रण अधिक महत्त्वाचे असते. कमी वेगात वाहनावर नियंत्रण ठेवणे सोपे असते आणि अचानक परिस्थिती आल्यास निर्णय घेण्यासाठी वेळ मिळतो. विशेषतः शहरांमध्ये अचानक समोर येणारे दुचाकीस्वार, पादचारी किंवा प्राणी यामुळे सतर्क राहणे आवश्यक असते.
ड्रायव्हिंग करताना मोबाईल वापरणे हे आजच्या काळातील सर्वात मोठ्या धोक्यांपैकी एक आहे. फक्त काही सेकंद फोनकडे लक्ष गेल्याने गंभीर अपघात होऊ शकतो. नवीन चालकाने शक्यतो पूर्ण लक्ष रस्त्यावरच ठेवावे. जर कॉल घेणे आवश्यक असेल, तर वाहन सुरक्षित ठिकाणी थांबवूनच बोलणे योग्य ठरते.
ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळाले म्हणजे सर्व नियम पूर्णपणे समजले असे होत नाही. प्रत्यक्ष रस्त्यावर लेन शिस्त, इंडिकेटरचा वापर, झेब्रा क्रॉसिंग आणि स्पीड लिमिट यांचे महत्त्व अधिक जाणवते. नियम पाळल्याने फक्त दंड टळत नाही, तर इतर चालकांनाही तुमच्या हालचालींचा अंदाज येतो आणि रस्त्यावर सुरक्षितता वाढते.
भारतातील पावसाळ्यात रस्ते घसरडे होतात आणि दृश्यता कमी होते. अशा वेळी अचानक ब्रेक मारणे किंवा वेगात वळण घेणे धोकादायक ठरू शकते. रात्री ड्रायव्हिंग करताना समोरून येणाऱ्या वाहनांच्या हाय बीम लाईट्समुळे लक्ष विचलित होऊ शकते. त्यामुळे वेग कमी ठेवणे आणि सुरक्षित अंतर राखणे आवश्यक असते.
नवीन ड्रायव्हरकडून सुरुवातीला गाडी बंद पडणे, चुकीचा गिअर लागणे किंवा पार्किंगमध्ये अडचण येणे अगदी सामान्य गोष्ट आहे. प्रत्येक अनुभवी चालकाने हा टप्पा पार केलेला असतो. महत्त्वाचे म्हणजे घाबरून न जाता शांतपणे चुका सुधारत राहणे.
