Thane Station News: ठाणे रेल्वे स्थानक होणार ‘हायटेक’; प्रवाशांसाठी वाढणार अत्याधुनिक आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधा!

पाहणी दौऱ्यादरम्यान खासदार नरेश म्हस्के आणि डीआरएम हिरेश मीना यांनी स्थानकात सुरू असलेल्या अनेक विकासकामांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यामध्ये नवीन सार्वजनिक शौचालयांचे निर्माण, प्लॅटफॉर्म क्रमांक ५ आणि ६ वरील सरकते जिने , पिण्याच्या पाण्याची सोय, आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष (Medical Room), पावसाळ्यापूर्वीची नालेसफाई आणि १५ डब्यांच्या लोकल ट्रेनसाठी सुरू असलेल्या तांत्रिक तयारीचा समावेश होता. रेल्वे प्रवाशांना अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि आधुनिक प्रवासाचा अनुभव मिळावा यासाठी सर्व प्रलंबित कामे तातडीने आणि कालबद्ध मर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश डीआरएम हिरेश मीना यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
आज ठाणे रेल्वे स्थानकातील विविध प्रलंबित प्रश्न, प्रवाशांच्या दैनंदिन गैरसोयी आणि रखडलेल्या विकासकामांना गती देण्यासाठी मी मध्य रेल्वेचे डीआरएम हिरेश मीना आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत प्रत्यक्ष पाहणी दौरा केला. ठाणे रेल्वे स्थानक लाखो प्रवाशांच्या रोजच्या जीवनाचा महत्त्वाचा भाग… pic.twitter.com/j1q3ZOawbB — Naresh Mhaske (@nareshmhaske) May 20, 2026
पाहणीनंतर बोलताना खासदार नरेश म्हस्के यांनी ठाणेकरांसाठी दिलासादायक माहिती दिली. ते म्हणाले, “ठाणे पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणाऱ्या ‘मायक्रो टनेल’चे काम आता पूर्ण झाले आहे. यामुळे दरवर्षी पावसाळ्यात रेल्वे रुळांवर होणाऱ्या जलमय परिस्थितीपासून सुटका होईल आणि लोकल सेवा विस्कळीत होणार नाही.” तसेच, मुलुंडच्या दिशेने जाणाऱ्या नवीन पादचारी पुलाला मंजुरी मिळाल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. याशिवाय, ठाणे पूर्व येथील सॅटिस पुलावरून लवकरच ‘टीएमटी’ बस सेवा सुरू केली जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
स्थानकाची पाहणी केल्यानंतर स्टेशन मास्टरांच्या कक्षात रेल्वे प्रशासन, ठाणे महानगरपालिका (TMC), प्रवासी संघटना आणि लोकप्रतिनिधींची एक महत्त्वपूर्ण संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीत डी-मार्टच्या सीएसआर (CSR) फंडातून उभारण्यात येत असलेल्या सार्वजनिक शौचालयांच्या कामातील विलंबावर खासदार म्हस्के यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रवाशांची होणारी गैरसोय लक्षात घेता, हे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिले. पावसाळा तोंडावर असल्याने रेल्वे आणि पालिकेने समन्वय ठेवून काम करावे, जेणेकरून ठाणेकर प्रवाशांना कोणताही त्रास होणार नाही, यावर या बैठकीत एकमत झाले.
