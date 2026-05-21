कार खरेदीदारांना मोठा झटका! ‘या’ तारखेपासून मारुति सुझुकीच्या गाड्या महागणार; किमतीत तब्बल ३०,००० रुपयांपर्यंत वाढ

Maruti Suzuki Car Price Hike News: देशातील सर्वात मोठी कार कंपनी मारुति सुझुकीने आपल्या गाड्या महाग करण्याची घोषणा केली आहे. जून २०२६ पासून मारुतीच्या सर्व गाड्यांच्या किमती ३०,००० रुपयांपर्यंत वाढणार आहेत.

Updated On: May 21, 2026 | 07:29 PM
कार खरेदीदारांना मोठा झटका! 'या' तारखेपासून मारुति सुझुकीच्या गाड्या महागणार (Photo Credit- X)

Maruti Suzuki Car Price Hike: भारतीय वाहन क्षेत्रातील अग्रगण्य आणि देशातील सर्वात मोठी कार उत्पादक कंपनी ‘मारुति सुझुकी इंडिया’ (Maruti Suzuki India) ने वाहन खरेदीदारांना मोठा झटका दिला आहे. कंपनीने गुरुवार रोजी जाहीर केलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, जून २०२६ पासून मारुतीच्या सर्व गाड्यांच्या किमतीत वाढ केली जाणार आहे. विविध मॉडेल आणि व्हेरिएंटनुसार कारच्या किमती तब्बल ३०,००० रुपयांपर्यंत वाढणार आहेत. कंपनीने स्टॉक एक्स्चेंज फायलिंगमध्ये स्पष्ट केले आहे की, हा दरवाढीचा निर्णय कंपनीच्या सर्व मॉडेल्सवर लागू असेल.

वाहन निर्मितीचा खर्च वाढल्याने दरवाढीचा निर्णय

नियामक फायलिंगमध्ये मारुति सुझुकीने दरवाढीचे मुख्य कारण स्पष्ट करताना सांगितले की, “कार उत्पादनासाठी लागणाऱ्या इनपुट खर्चामध्ये (कच्चा माल आणि परिचालन खर्च) सातत्याने वाढ होत आहे. कच्च्या मालाचे वाढते दर आणि ऑटोमोबाईल उद्योगासमोरील आव्हाने पाहता, जून २०२६ पासून कंपनीच्या सर्व मॉडेल्सच्या किमतीत ३०,००० रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेणे भाग पडले आहे.”

कंपनीने पुढे सांगितले की, “गेल्या काही महिन्यांपासून उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी विविध पातळीवर अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या. वाढत्या खर्चाचा बोजा ग्राहकांवर पडू नये म्हणून कंपनीने बरीच आर्थिक झळ स्वतः सोसली. मात्र, आता महागाईचा दबाव कमालीचा वाढल्याने अंशतः दरवाढ करणे अपरिहार्य झाले आहे.”

विविध मॉडेल्सनुसार नवे दर बदलणार

मारुति सुझुकीने स्पष्ट केले आहे की, ३० हजार रुपयांची ही दरवाढ कमाल मर्यादा असेल. याचा अर्थ असा की, कारच्या वेगवेगळ्या मॉडेल्स (उदा. अल्टो, स्विफ्ट, डिझायर, ब्रेझा किंवा ग्रँड विटारा) आणि त्यांच्या इंजिन किंवा इंधन प्रकारानुसार (पेट्रोल, सीएनजी) ही वाढ वेगवेगळी असणार आहे. बेस मॉडेल्सच्या किमती कमी वाढतील, तर प्रीमियम आणि टॉप-एंड गाड्यांच्या किमतीत जास्त वाढ पाहायला मिळू शकते.

ऑटोमोबाईल क्षेत्राला महागाईचा विळखा

मारुति सुझुकीने केलेली ही घोषणा अशा वेळी आली आहे, जेव्हा देशातील बहुतांश ऑटोमोबाईल कंपन्या कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती, वाहतूक खर्च आणि पुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणामुळे त्रस्त आहेत. वाढत्या महागाईचा सामना करण्यासाठी यापूर्वी अनेक कंपन्यांनी आपल्या गाड्यांचे दर वाढवले आहेत. याआधी, चालू वर्षात ६ एप्रिल रोजी प्रमुख वाहन उत्पादक कंपनी ‘महिंद्रा अँड महिंद्रा’ने देखील आपल्या एसयूव्ही (SUV) आणि व्यावसायिक वाहनांच्या किमतीत वाढ जाहीर केली होती. महिंद्राने इनपुट खर्च वाढल्याचे सांगत वाहनांच्या दरात सरासरी १.६ टक्के ते कमाल २.५ टक्क्यांपर्यंत वाढ केली होती. आता मारुतीच्या या घोषणेनंतर आगामी काळात इतर कार कंपन्याही आपल्या गाड्यांचे दर वाढवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

May 21, 2026 | 07:29 PM
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

May 21, 2026 | 07:26 PM
Sleep Duration: निरोगी शरीरासाठी वयानुसार किती तासांची झोप आवश्यक? जाणून घ्या तुमचा 'परफेक्ट स्लीप टाइम'

Sleep Duration: निरोगी शरीरासाठी वयानुसार किती तासांची झोप आवश्यक? जाणून घ्या तुमचा ‘परफेक्ट स्लीप टाइम’

May 21, 2026 | 07:20 PM
Karjat News : ग्रामीण भागात सरकारी रुग्णवाहिकेची गैरसोय; विषबाधेमुळे रुग्णाला ॲम्बुलन्स मिळता मिळेना

Karjat News : ग्रामीण भागात सरकारी रुग्णवाहिकेची गैरसोय; विषबाधेमुळे रुग्णाला ॲम्बुलन्स मिळता मिळेना

May 21, 2026 | 07:15 PM
नवीन ड्रायव्हर असाल तर गाडी चालवताना 'या' गोष्टी लक्षात ठेवा नाहीतर बाराच्या भावात जाल!

नवीन ड्रायव्हर असाल तर गाडी चालवताना ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा नाहीतर बाराच्या भावात जाल!

May 21, 2026 | 07:13 PM
Shrikant Shinde: खासदार श्रीकांत शिंदेंचा नाशिकमध्ये 'शिवसंवाद'; ताफा बाजूला सारत 'वंदे भारत'ने केला प्रवास

Shrikant Shinde: खासदार श्रीकांत शिंदेंचा नाशिकमध्ये ‘शिवसंवाद’; ताफा बाजूला सारत ‘वंदे भारत’ने केला प्रवास

May 21, 2026 | 07:11 PM
LPG Shortage Report : देशात गॅस सिलेंडरचा पुन्हा तुटवडा? व्हायरल रिपोर्टवर केंद्र सरकारची नेमकी काय भूमिका?

LPG Shortage Report : देशात गॅस सिलेंडरचा पुन्हा तुटवडा? व्हायरल रिपोर्टवर केंद्र सरकारची नेमकी काय भूमिका?

May 21, 2026 | 07:05 PM

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

May 21, 2026 | 07:01 PM
Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

May 21, 2026 | 06:55 PM
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM