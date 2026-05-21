Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Rahul Gandhi Slams Pm Narendra Modi Amit Shah And Rss And Call Them Traitors Of Nation

“पंतप्रधान मोदी, अमित शहा देशाचे गद्दार,” राहुल गांधी यांच्या वक्तव्याने देशभरात खळबळ

काँग्रेस नेते आणि विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि राष्टीय स्वयंसेवक संघ यांच्यावर जोरदार निशाणा साधत त्यांना 'देशाचे गद्दार' म्हणून म्हणून संबोधले आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 09:01 PM
Rahul Gandhi slams PM Narendra Modi, Amit Shah and RSS and call them traitors of nation, Rahul Gandhi slams PM Narendra Modi, Rahul Gandhi slams Amit Shah, Rahul Gandhi slams RSS,

"पंतप्रधान मोदी, अमित शहा देशाचे गद्दार," राहुल गांधी यांच्या वक्तव्याने देशभरात खळबळ

Follow Us:
Follow Us:
  • राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि राष्टीय स्वयंसेवक संघ यांच्यावर जोरदार निशाणा
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि राष्टीय स्वयंसेवक संघ ‘देशाचे गद्दार’ – राहुल गांधी
  • राहुल गांधींचे वक्तव्य लज्जास्पद – नितीन गडकरी
काँग्रेस नेते आणि विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि राष्टीय स्वयंसेवक संघ यांच्यावर जोरदार निशाणा साधत त्यांना ‘देशाचे गद्दार’ म्हणून म्हणून संबोधले आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर देशभरात राजकीय खळबळ निर्माण झाली असून सत्ताधाऱ्यांनी यावरून राहुल गांधी यांच्यावर चांगलीच आगपाखड केली आहे. राहुल गांधी यांनी बुधवारी (२० मे) उत्तर प्रदेश येथील रायबरेली या आपल्या मतदारसंघात दौऱ्यावर असताना हे वक्तव्य केले आहे. “पंतप्रधान मोदी, अमित शहा आणि आरएसएस हे रोज राज्यघटनेवर हल्ला करत असून त्यांनी देशाचे हितसंबंध निवडक उद्योगपतींना विकले आहेत,” असे वक्तव्य त्यांनी यावेळी केले.

रायबरेली येथील आपल्या मतदारसंघात दौऱ्यावर असताना एका सभेत ते बोलत होते. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, “जेव्हा संघाचे कार्यकर्ते तुमच्या घरी येऊन नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्याबद्दल बोलतात तेव्हा त्यांना सांगा कि त्यांची संघटना, मोदी आणि शहा हे गद्दार आहेत. त्यांनी आपला देश विकण्याचे काम केले. त्यांनी आपल्या राज्यघटनेवर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांच्यावर हल्ला केला,” अशी टीका त्यांनी यावेळी केली. यावरून आता राजकीय वातावरण तापले असून भाजपच्या नेत्यांनी यावर प्रतिक्रिया द्यायला सुरुवात केली आहे. .

भाजप अध्यक्षांचा पलटवार

भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी यावरून राहुल गांधी यांना प्रत्युत्तर दिले आहे. “राहुल गांधी यांचे वक्तव्य देशातील १४० कोटी नागरिकांचा अपमान आहे. या वक्तव्यामधून निवडणुकीतील पक्षाच्या पराभवामुळे झालेली त्यांची निराशा दिसून येते. त्यांचा मानसिक तोल ढासळला आहे. ज्या व्यक्तीने दहशतवादी घटनांना आळा घातला. माओवाद संपवला आणि जगात तिरंग्याबद्दलचा आदर वाढवला, अश्या व्यक्तींसाठी तुम्ही असे शब्द वापराल का?” असा सवाल त्यांनी केला आहे.

OBC Non Creamy Layer: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; OBC नॉन-क्रिमी लेयर उत्पन्न मर्यादेत मोठी वाढ शक्य

राहुल गांधींचे वक्तव्य लज्जास्पद – नितीन गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही यावरून राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. आपल्या ‘X’ अकाऊंटवरून टीका करत ते म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात राहुल गांधी यांनी केलेले वक्तव्य अत्यंत लज्जास्पद आणि दुर्दैवी आहे. त्यातून त्यांची गोंधळलेली मानसिकता दिसून येते. राजकारणात वैचारिक मतभेद असणे स्वाभाविक आहे, परंतु लोकशाहीतील घटनात्मक पदांवर असलेल्या नेत्यांनी अशी भाषा आणि शब्द वापरणे अत्यंत निंदनीय आहे. हा देशवासीयांच्या भावनांचा अपमान आहे. देशातील जनतेने काँग्रेस पक्षाच्या या द्वेषपूर्ण राजकारणाला सडेतोड उत्तर दिले आहे आणि यापुढेही देत ​​राहील,” असे ते यावेळी म्हणाले.

शरद पवार राजकारणात पुन्हा ‘ॲक्टिव्ह’; राष्ट्रवादीतील फूट आता थांबणार?

Web Title: Rahul gandhi slams pm narendra modi amit shah and rss and call them traitors of nation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 09:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

MELODI : ‘परिश्रम ही सफलता की कुंजी…’ जेव्हा इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनींनी मोदींना हिंदीत ऐकवला गुरुमंत्र, VIDEO VIRAL
1

MELODI : ‘परिश्रम ही सफलता की कुंजी…’ जेव्हा इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनींनी मोदींना हिंदीत ऐकवला गुरुमंत्र, VIDEO VIRAL

Union Cabinet Meeting : मंत्र्यांना द्यावे लागणार आता ‘रिपोर्टकार्ड’; पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज महत्त्वपूर्ण बैठक
2

Union Cabinet Meeting : मंत्र्यांना द्यावे लागणार आता ‘रिपोर्टकार्ड’; पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज महत्त्वपूर्ण बैठक

Rahul Gandhi criticism: ‘हे नेतृत्व नाही, तर नौटंकी…’; नरेंद्र मोदी- जॉर्जिया मेलोनींच्या भेटीवरून राहुल गांधींनी वाभाडे काढले
3

Rahul Gandhi criticism: ‘हे नेतृत्व नाही, तर नौटंकी…’; नरेंद्र मोदी- जॉर्जिया मेलोनींच्या भेटीवरून राहुल गांधींनी वाभाडे काढले

Melodi : रोममध्ये रंगली स्वीट ‘मेलोडी’ डिप्लोमसी! पंतप्रधान मोदींनी जॉर्जिया मेलोनी यांना दिली अत्यंत खास भेट; VIDEO VIRAL
4

Melodi : रोममध्ये रंगली स्वीट ‘मेलोडी’ डिप्लोमसी! पंतप्रधान मोदींनी जॉर्जिया मेलोनी यांना दिली अत्यंत खास भेट; VIDEO VIRAL

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पंतप्रधान मोदी, अमित शहा देशाचे गद्दार,” राहुल गांधी यांच्या वक्तव्याने देशभरात खळबळ

“पंतप्रधान मोदी, अमित शहा देशाचे गद्दार,” राहुल गांधी यांच्या वक्तव्याने देशभरात खळबळ

May 21, 2026 | 09:01 PM
Sonata Wedding Collection : ‘Grow, Together’ कॅम्पेनमधून आधुनिक नात्यांचा नवा चेहरा; लग्नसराईसाठी खास वॉच कलेक्शन लॉन्च

Sonata Wedding Collection : ‘Grow, Together’ कॅम्पेनमधून आधुनिक नात्यांचा नवा चेहरा; लग्नसराईसाठी खास वॉच कलेक्शन लॉन्च

May 21, 2026 | 08:57 PM
ICC Women’s T20 World Cup 2026: “… ही तर केवळ सुरुवात”; हरमनप्रीत कौरने केले मोठे विधान

ICC Women’s T20 World Cup 2026: “… ही तर केवळ सुरुवात”; हरमनप्रीत कौरने केले मोठे विधान

May 21, 2026 | 08:53 PM
Thane Station News: ठाणे रेल्वे स्थानक होणार ‘हायटेक’; प्रवाशांसाठी वाढणार अत्याधुनिक आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधा!

Thane Station News: ठाणे रेल्वे स्थानक होणार ‘हायटेक’; प्रवाशांसाठी वाढणार अत्याधुनिक आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधा!

May 21, 2026 | 08:53 PM
कार खरेदीदारांना मोठा झटका! ‘या’ तारखेपासून मारुति सुझुकीच्या गाड्या महागणार; किमतीत तब्बल ३०,००० रुपयांपर्यंत वाढ

कार खरेदीदारांना मोठा झटका! ‘या’ तारखेपासून मारुति सुझुकीच्या गाड्या महागणार; किमतीत तब्बल ३०,००० रुपयांपर्यंत वाढ

May 21, 2026 | 08:30 PM
System : मराठमोळा अभिनेता आता सिस्टम हलवणार! आदिनाथ कोठारे झळकणार महत्वाच्या भूमिकेत

System : मराठमोळा अभिनेता आता सिस्टम हलवणार! आदिनाथ कोठारे झळकणार महत्वाच्या भूमिकेत

May 21, 2026 | 08:22 PM
चेहरा टॅन होतोय? उन्हाळ्यात सनस्क्रिनचं काम करतील ही फळं, फक्त अशाप्रकारे करा वापर

चेहरा टॅन होतोय? उन्हाळ्यात सनस्क्रिनचं काम करतील ही फळं, फक्त अशाप्रकारे करा वापर

May 21, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

May 21, 2026 | 07:26 PM
Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

May 21, 2026 | 07:01 PM
Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

May 21, 2026 | 06:55 PM
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM