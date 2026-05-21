Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात पावसाळ्यापूर्वी सुरू असलेल्या नालेसफाई कामांचा आढावा घेण्यासाठी महापौर Rajiv Patil यांनी विविध भागांचा पाहणी दौरा केला. शहरातील नाले, जलमार्ग आणि पाण्याच्या नैसर्गिक निचऱ्याच्या मार्गांची तपासणी करत प्रशासनाला आवश्यक सूचना देण्यात आल्या. जुनी गावे, तलाव आणि अरुंद झालेल्या निचऱ्याच्या मार्गांमुळे पाणी तुंबण्याच्या समस्या वाढत असल्याने वर्षभर नियमित साफसफाई आणि योग्य नियोजनावर भर देण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
