Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

टिटवाळा येथील मांडा 90 फूट रोड परिसरात चाळ माफियांकडून अनधिकृत बांधकाम सुरू असल्याचा गंभीर आरोप एका फैयाज काबाडी नावाचे वयोवृद्ध जागामालकाने केला आहे. जागा संदर्भात कोर्टात खटला प्रलंबित आहे या जागेवर काही चाल माफी आणून अनधिकृत बांधकाम सुरू आहे. अनेक वेळा तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या प्रकरणामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण असून संबंधित बांधकामाविरोधात तातडीने कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
