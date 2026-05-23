गाडीचं मायलेज वाढवायचंय? मग वापरा ‘या’ उपयुक्त टिप्स

आजच्या काळात वाढते fuel prices हे प्रत्येक vehicle owner साठी मोठे चिंतेचे कारण बनले आहे. रोजचा office प्रवास असो, business साठी driving असो किंवा family trips — fuel खर्च थेट monthly budget वर परिणाम करतो. अशा वेळी अनेकजण “गाडीचं mileage कसं वाढवायचं?” हा प्रश्न विचारतात. खरं तर fuel efficiency वाढवण्यासाठी नेहमी मोठे modifications करण्याची गरज नसते. Driving habits आणि नियमित maintenance मधील काही छोटे बदलसुद्धा मोठा फरक करू शकतात.
Smooth driving करा
अचानक acceleration आणि hard braking मुळे fuel consumption वाढतो. त्यामुळे हळूहळू speed वाढवा. unnecessary racing टाळा. steady speed maintain करण्याचा प्रयत्न करा. कारण Smooth driving मुळे engine वरचा ताण कमी होतो आणि mileage सुधारतो.
योग्य tyre pressure ठेवा
कमी air pressure असलेले tyres engine वर अतिरिक्त load टाकतात. त्यामुळे fuel जास्त खर्च होते. त्यामुळं आठवड्यातून एकदा tyre pressure तपासा. company-recommended pressure वापरा. योग्य tyre pressure मुळे safety आणि mileage दोन्ही सुधारतात.
Excess वजन टाळा
गाडीत unnecessary सामान ठेवले तर engine ला जास्त मेहनत घ्यावी लागते. विशेषतः roof carriers किंवा heavy सामान fuel efficiency कमी करू शकते. जे सामान आवश्यक नाही ते गाडीतून काढून टाका.
Engine servicing वेळेवर करा
Dirty air filter, जुने engine oil किंवा खराब spark plugs यामुळे fuel consumption वाढू शकतो. Regular servicing मुळे engine smoother चालतो. combustion चांगले होते. तसेच, mileage improve होतो. Maintenance कडे दुर्लक्ष करणे पुढे महाग पडू शकते.
Traffic मध्ये engine idle ठेवू नका
लांब signal किंवा traffic jam मध्ये engine चालू ठेवणे fuel waste करते. जर जास्त वेळ थांबावे लागणार असेल तर engine बंद करणे फायदेशीर ठरू शकते. आजकाल अनेक modern cars मध्ये start-stop technology सुद्धा येते.
AC चा योग्य वापर करा
AC सतत high cooling वर वापरल्यास engine वर load वाढतो. विशेषतः city traffic मध्ये याचा mileage वर परिणाम होतो. गरजेनुसार temperature सेट करा. windows आणि AC दोन्ही एकत्र वापरणे टाळा. Balanced वापर अधिक फायदेशीर असतो.
योग्य gear मध्ये driving करा
Low gear मध्ये high speed किंवा high gear मध्ये कमी speed ने driving केल्यास fuel जास्त खर्च होते. वेळेवर gear shift करा. engine RPM unnecessarily high ठेवू नका. Manual cars मध्ये ही सवय खूप महत्त्वाची ठरते.
Fuel quality कडे लक्ष द्या
नेहमी विश्वासार्ह petrol pump वरून fuel भरावे. खराब quality fuel मुळे engine performance आणि mileage दोन्हीवर परिणाम होऊ शकतो.
Trip planning करा
Short trips आणि वारंवार traffic routes fuel efficiency कमी करतात. जर शक्य असेल तर routes आधी plan करा. multiple कामे एका trip मध्ये पूर्ण करा. यामुळे fuel आणि वेळ दोन्ही वाचू शकतात.
Speed control महत्त्वाचा
Highway वर खूप जास्त speed ने driving केल्यास fuel consumption वेगाने वाढतो. सामान्यतः moderate speed मध्ये गाडी सर्वोत्तम mileage देते.
Fuel efficiency वाढवणे म्हणजे फक्त पैसे वाचवणे नाही, तर smart आणि responsible driving सवय विकसित करणे आहे. नियमित maintenance, शांत driving आणि काही practical सवयी अंगीकारल्यास fuel खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो. शेवटी, चांगले mileage हे केवळ गाडीवर नाही तर driver च्या driving style वरही अवलंबून असते.
