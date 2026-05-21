Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Car AC Tips : घाट रस्त्यावर गाडी चालवताना AC ठरू शकतो त्रासदायक? कारण जाणून घ्या, नाहीतर होऊ शकते अडचण

Car AC Tips News Marathi : डोंगराळ किंवा घाटमाथ्याच्या रस्त्यांवर गाडी चालवताना AC बंद करावा का, हा अनेक चालकांच्या मनात पडणारा प्रश्न आहे. तसेच कोणत्या परिस्थितीत AC बंद ठेवणे फायदेशीर ठरू शकते, याबाबत जाणून घ्या महत्त्वाची माहिती.

Updated On: May 21, 2026 | 11:37 AM
घाट रस्त्यावर गाडी चालवताना AC ठरू शकतो त्रासदायक? कारण जाणून घ्या, नाहीतर होऊ शकते अडचण (फोटो सौजन्य-ChatGPT)

घाट रस्त्यावर गाडी चालवताना AC ठरू शकतो त्रासदायक? कारण जाणून घ्या, नाहीतर होऊ शकते अडचण (फोटो सौजन्य-ChatGPT)

Follow Us:
Follow Us:
  • घाट रस्त्यावर गाडी चालवताना AC ठरू शकतो त्रासदायक?
  • कारण जाणून घ्या, नाहीतर होऊ शकते अडचण
  • एसी बंद करण्याचे काही फायदे आहेत का?
Car AC Tips News Marathi : उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये, लोक अनेकदा शिमला, मनाली, नैनिताल आणि मसुरी यांसारख्या थंड हवेच्या ठिकाणी भेट देण्याचे नियोजन करतात. बरेच लोक त्यांच्या कारने डोंगराळ भागात प्रवास करणे पसंत करतात, परंतु डोंगराळ रस्त्यांवर गाडी चालवणे हे सपाट रस्त्यांवर गाडी चालवण्यापेक्षा खूप वेगळे असते. विशेषतः चढावर गाडी चालवताना, एक प्रश्न नेहमीच उपस्थित होतो की डोंगर चढताना गाडीचा एसी चालू ठेवावा की बंद करावा. जर एसी चालू ठेवला तर त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात? जाणून घ्या सविस्तर बातमी…

Kia India : किया इंडिया आणि टेनिस प्रीमियर लीगची मोठी भागीदारी; भारतातील टेनिसला मिळणार नवी चालना

डोंगर चढताना एसी वापरल्याने इंजिनवर अतिरिक्त ताण येतो. जेव्हा गाडी तीव्र चढ चढते, तेव्हा इंजिनला आधीच जास्त पॉवर लावावी लागते. अशा परिस्थितीत, एसी चालू असला तरीही, इंजिनला अधिक मेहनत करावी लागते. म्हणूनच अनेक तज्ञ शिफारस करतात की कठीण आणि लांबच्या चढांवर एसी बंद करणे चांगले आहे. यामुळे इंजिनवरील भार कमी होतो आणि गाडीला अधिक सहजतेने चढता येते.

एसी बंद करण्याचे काही फायदे आहेत का?

एसी बंद करण्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे इंजिनच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा होते. जेव्हा एसी बंद असतो, तेव्हा गाडीला डोंगर चढण्यासाठी इंजिनच्या पूर्ण शक्तीचा वापर होतो. यामुळे गाडीचा पिकअप सुधारतो आणि ओव्हरहीटिंगचा धोका कमी होतो. शिवाय, इंधनाचा वापरही किंचित कमी होतो, ज्यामुळे मायलेज चांगले मिळते.

दरम्यान, हे पूर्णपणे वाहनाच्या इंजिनवर अवलंबून असते. जर तुमच्या गाडीला पेट्रोल किंवा डिझेल इंजिन असेल, तर हलक्या चढणीवर एसी चालू ठेवण्यात काही अडचण नाही. तथापि, जर रस्ता तीव्र उताराचा असेल, तर एसी बंद करणे अधिक सुरक्षित आणि चांगले मानले जाते. सीएनजी गाड्यांसाठी हे आणखी महत्त्वाचे ठरते, कारण सीएनजी वाहनांचा पिकअप सामान्यतः थोडा कमी असतो. त्यामुळे, एसी चालू ठेवल्यास चढण पूर्ण करणे कठीण होऊ शकते.

योग्य गिअर वापरणे देखील अत्यंत महत्त्वाचे

डोंगराळ भागात गाडी चालवताना, केवळ एसीच नव्हे, तर योग्य गिअर देखील महत्त्वाचा असतो. तज्ज्ञ चढ आणि उतार दोन्ही ठिकाणी कमी गिअर वापरण्याची शिफारस करतात. यामुळे इंजिनला पुरेशी शक्ती मिळते आणि ब्रेक्सवरील अतिरिक्त ताण कमी होतो. सतत ब्रेक लावल्याने ब्रेक्स जास्त गरम होऊ शकतात आणि त्यांची पकड कमकुवत होऊ शकते. अनेक अनुभवी चालक असाही सल्ला देतात की, जर गाडीची शक्ती कमी वाटत असेल, तर डोंगराळ भागात गाडी चालवताना एसी बंद करावा.

RTO India: फक्त 100 रुपयांच्या निष्काळजीपणामुळे बसणार 10,000 रुपयांचा फटका; गाडी असेल तर ‘हा’ नियम आत्ताच वाचा

Web Title: Should you turn off ac while driving on hills important car tips news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 11:37 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kia India : किया इंडिया आणि टेनिस प्रीमियर लीगची मोठी भागीदारी; भारतातील टेनिसला मिळणार नवी चालना
1

Kia India : किया इंडिया आणि टेनिस प्रीमियर लीगची मोठी भागीदारी; भारतातील टेनिसला मिळणार नवी चालना

Fuel Saving Tips : दरमहा वाचतील हजारो रुपये! कार चालवताना फक्त ‘या’ ५ गोष्टी करा; पेट्रोल-डिझेलचा खर्च होईल कमी
2

Fuel Saving Tips : दरमहा वाचतील हजारो रुपये! कार चालवताना फक्त ‘या’ ५ गोष्टी करा; पेट्रोल-डिझेलचा खर्च होईल कमी

सेकंड हँड कार घेताना कोणती काळजी घ्यावी? जाणून घ्या महत्त्वाच्या टिप्स
3

सेकंड हँड कार घेताना कोणती काळजी घ्यावी? जाणून घ्या महत्त्वाच्या टिप्स

CNG कार चालकांनो सावधान! उन्हाळ्यात ‘या’ ५ चुका पडतील महागात; निष्काळजीपणामुळे वाढतोय अपघाताचा धोका
4

CNG कार चालकांनो सावधान! उन्हाळ्यात ‘या’ ५ चुका पडतील महागात; निष्काळजीपणामुळे वाढतोय अपघाताचा धोका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Car AC Tips : घाट रस्त्यावर गाडी चालवताना AC ठरू शकतो त्रासदायक? कारण जाणून घ्या, नाहीतर होऊ शकते अडचण

Car AC Tips : घाट रस्त्यावर गाडी चालवताना AC ठरू शकतो त्रासदायक? कारण जाणून घ्या, नाहीतर होऊ शकते अडचण

May 21, 2026 | 11:37 AM
Farmer Video : कष्टाचं सोनं झालं! पीक येताच शेतकऱ्याचा आनंद गगनात मावेना; लहान मुलासारख्या मारु लागला उड्या, Video Viral

Farmer Video : कष्टाचं सोनं झालं! पीक येताच शेतकऱ्याचा आनंद गगनात मावेना; लहान मुलासारख्या मारु लागला उड्या, Video Viral

May 21, 2026 | 11:30 AM
Mumbai News: तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्यास खैर नाही! पहाटेच रस्त्यावर उतरत पालिका आयुक्तांचा अधिकाऱ्यांना दट्ट्या

Mumbai News: तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्यास खैर नाही! पहाटेच रस्त्यावर उतरत पालिका आयुक्तांचा अधिकाऱ्यांना दट्ट्या

May 21, 2026 | 11:30 AM
घरकुल योजनेसाठी ग्रामसेवकाला लाचं घेण भोवलं; भोरमध्ये ACB ची मोठी कारवाई

घरकुल योजनेसाठी ग्रामसेवकाला लाचं घेण भोवलं; भोरमध्ये ACB ची मोठी कारवाई

May 21, 2026 | 11:26 AM
EPFO Balance Check : फक्त एका Hello ने चेक करता येईल तुमचा पीएफ बॅलन्स, स्टेप बाय स्टेप जाणून घ्या हे फिचर

EPFO Balance Check : फक्त एका Hello ने चेक करता येईल तुमचा पीएफ बॅलन्स, स्टेप बाय स्टेप जाणून घ्या हे फिचर

May 21, 2026 | 11:10 AM
Nashik News : आगामी सिंहस्थासाठी मोठी खुशखबर! ओझर विमानतळ विस्तारीकरणाला अखेर मंजुरी, नाशिकच्या विकासाला नवे पंख  

Nashik News : आगामी सिंहस्थासाठी मोठी खुशखबर! ओझर विमानतळ विस्तारीकरणाला अखेर मंजुरी, नाशिकच्या विकासाला नवे पंख  

May 21, 2026 | 11:04 AM
शरद पवार राजकारणात पुन्हा ‘ॲक्टिव्ह’; राष्ट्रवादीतील फूट आता थांबणार?

शरद पवार राजकारणात पुन्हा ‘ॲक्टिव्ह’; राष्ट्रवादीतील फूट आता थांबणार?

May 21, 2026 | 11:03 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM