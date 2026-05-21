Car AC Tips : घाट रस्त्यावर गाडी चालवताना AC ठरू शकतो त्रासदायक? कारण जाणून घ्या, नाहीतर होऊ शकते अडचण

डोंगर चढताना एसी वापरल्याने इंजिनवर अतिरिक्त ताण येतो. जेव्हा गाडी तीव्र चढ चढते, तेव्हा इंजिनला आधीच जास्त पॉवर लावावी लागते. अशा परिस्थितीत, एसी चालू असला तरीही, इंजिनला अधिक मेहनत करावी लागते. म्हणूनच अनेक तज्ञ शिफारस करतात की कठीण आणि लांबच्या चढांवर एसी बंद करणे चांगले आहे. यामुळे इंजिनवरील भार कमी होतो आणि गाडीला अधिक सहजतेने चढता येते.
एसी बंद करण्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे इंजिनच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा होते. जेव्हा एसी बंद असतो, तेव्हा गाडीला डोंगर चढण्यासाठी इंजिनच्या पूर्ण शक्तीचा वापर होतो. यामुळे गाडीचा पिकअप सुधारतो आणि ओव्हरहीटिंगचा धोका कमी होतो. शिवाय, इंधनाचा वापरही किंचित कमी होतो, ज्यामुळे मायलेज चांगले मिळते.
दरम्यान, हे पूर्णपणे वाहनाच्या इंजिनवर अवलंबून असते. जर तुमच्या गाडीला पेट्रोल किंवा डिझेल इंजिन असेल, तर हलक्या चढणीवर एसी चालू ठेवण्यात काही अडचण नाही. तथापि, जर रस्ता तीव्र उताराचा असेल, तर एसी बंद करणे अधिक सुरक्षित आणि चांगले मानले जाते. सीएनजी गाड्यांसाठी हे आणखी महत्त्वाचे ठरते, कारण सीएनजी वाहनांचा पिकअप सामान्यतः थोडा कमी असतो. त्यामुळे, एसी चालू ठेवल्यास चढण पूर्ण करणे कठीण होऊ शकते.
डोंगराळ भागात गाडी चालवताना, केवळ एसीच नव्हे, तर योग्य गिअर देखील महत्त्वाचा असतो. तज्ज्ञ चढ आणि उतार दोन्ही ठिकाणी कमी गिअर वापरण्याची शिफारस करतात. यामुळे इंजिनला पुरेशी शक्ती मिळते आणि ब्रेक्सवरील अतिरिक्त ताण कमी होतो. सतत ब्रेक लावल्याने ब्रेक्स जास्त गरम होऊ शकतात आणि त्यांची पकड कमकुवत होऊ शकते. अनेक अनुभवी चालक असाही सल्ला देतात की, जर गाडीची शक्ती कमी वाटत असेल, तर डोंगराळ भागात गाडी चालवताना एसी बंद करावा.
