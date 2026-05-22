पहिल्यांदाच कार विकत घेताय? मग ‘या’ टिप्स नक्की लक्षात ठेवा !

पहिली कार घेणे हा अनेकांसाठी आयुष्यातला मोठा आणि emotional moment असतो. काहींसाठी ती स्वप्नपूर्ती असते, तर काहींसाठी कुटुंबाच्या गरजेसाठी घेतलेला मोठा निर्णय. पण excitement मध्ये अनेकजण काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतात आणि नंतर regret करावा लागतो. म्हणूनच first-time car buyers ने फक्त “गाडी दिसायला चांगली आहे” किंवा “discount मिळतोय” एवढ्यावर निर्णय न घेता काही practical गोष्टी लक्षात ठेवणे खूप गरजेचे आहे.
कारची फक्त showroom price पाहू नका. त्यासोबत होणारा अतिरिक्त खर्चही विचारात घ्या. Insurance, RTO charges, Fuel खर्च. Servicing आणि maintenance तसेच Parking साठी लागणारा खर्च या गोष्टी नेहमी विचारात घ्या. कारण कधी कधी स्वस्त वाटणारी कार पुढे जास्त maintenance मागू शकते.
सर्वात महाग किंवा trending car घेणे नेहमीच योग्य नसते. यासाठी स्वतःला प्रश्न विचारा कि आपल्याला नक्की कशाची गरज आहे. City driving जास्त आहे का? Family साठी कार हवी आहे का? Mileage महत्त्वाचे आहे का? किंवा Long drives जास्त होतात का? यासारखे मुद्दे लक्षात ठेवूनच पुढचे पाऊल उचला. उदाहरणार्थ, शहरात वापरासाठी छोटी hatchback practical ठरू शकते, तर मोठ्या family साठी SUV उपयोगी पडते. म्हणून गरजेनुसार कार निवडा.
First-time buyers अनेकदा फक्त looks पाहून कार घेतात. पण रोजचा fuel खर्च नंतर जाणवतो. त्यासाठीच Petrol, diesel, CNG किंवा EV यातील योग्य पर्याय निवडा. Real-world mileage बद्दल माहिती घ्या. Spare parts महाग आहेत का ते तपासा. दीर्घकाळात running cost खूप महत्त्वाची ठरते म्हणून गाडी खरेदी करताना या गोष्टीचा विचार जरूर करा.
आजच्या काळात safety ही luxury नाही, गरज आहे. कारमध्ये Airbags, ABS, ESC, Rear parking camera आणि Hill assist
यासारखे Safety features आहेत का ते पहा. फक्त touchscreen किंवा sunroof पेक्षा safety जास्त महत्त्वाची आहे. त्यामुळे गाडी खरेदी करताना Safety features ला प्राधान्य द्या.
Brochure किंवा YouTube videos वरून कधीही गाडी खरेदी करण्याचा निर्णय घेऊ नका. Test drive घेतल्यावरच Driving comfort, सीटची position, Visibility, Pickup आणि braking याचा खरा अनुभव मिळतो.त्यामुळे Test drive नक्की घ्या.
कमी EMI पाहून लगेच loan घेऊ नका. Interest rate compare करा .Down payment किती शक्य आहे ते पहा. Hidden charges आहेत का तपासा. Long-term financial pressure टाळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
Car company ची service network चांगली आहे का हे पाहणे गरजेचे आहे. कारण servicing experience खराब असेल तर ownership experience खराब होऊ शकतो. जवळ service centre आहे का? Spare parts सहज मिळतात का? Maintenance cost किती आहे? या गोष्टी आधीच जाणून घ्या.
काही वेळा चांगली certified used car कमी बजेटमध्ये उत्तम option ठरू शकते. पण used car घेताना Accident history, Service records, RC आणि insurance documents काळजीपूर्वक तपासा.
प्रत्येक trending car तुमच्यासाठी योग्य असेलच असे नाही. Internet reviews helpful असतात, पण अंतिम निर्णय तुमच्या गरजा आणि budget पाहून घ्या.
पहिली कार ही फक्त vehicle नसते, ती एक मोठी जबाबदारी आणि अनेक आठवणींची सुरुवात असते. योग्य planning, practical विचार आणि थोडा patience ठेवून घेतलेला निर्णय पुढील अनेक वर्षे आनंद देऊ शकतो. कार खरेदी करताना घाई करू नका. कारण योग्य कार निवडली तर प्रत्येक प्रवास अधिक comfortable, सुरक्षित आणि खास बनतो.
