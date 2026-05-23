Rohit Sharma अन् इम्पॅक्ट प्लेयरचा नेमका विषय काय? मुंबई इंडियन्सच्या कोचने दिले ‘हे’ उत्तर; म्हणाले…

मुंबई इंडियन्सचे मुख्य प्रशिक्षक महेला जयवर्धने यांनी एक महत्त्वपूर्ण विधान केले. ते म्हणाले, ‘माझ्या आणि आमच्या मेडिकल टीमच्या मते, रोहित शंभर टक्के फिट आहे. हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीनंतर जेव्हा तो पहिला सामना खेळत होता तेव्हा आम्ही थोडी सावधगिरी बाळगली होती. आता फक्त टीमच्या कॉम्बिनेशनमुळे त्याला ‘इम्पॅक्ट प्लेयर’ म्हणून खेळवले जात आहे. रोहित टीम प्लेयर आहे आणि त्याला या गोष्टी पूर्णपणे समजतात.’ जयवर्धने यांच्या वक्तव्यावरुन रोहित फिट असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वनडे मालिकेपूर्वी रोहित शर्माला बीसीसीआयची फिटनेस टेस्ट पास करावी लागेल. मीडिया वृत्तानुसार, बीसीसीआयला रोहितच्या फिटनेसची चिंता आहे. रोहित दुखापतीने ग्रस्त असताना ३ आठवड्यांपर्यंत बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये (CoE) रिपोर्ट करण्यात आलं नव्हतं. यामुळे हाय- परफॉर्मेन्स खेळांमध्ये त्याचे शरीर ताण सहन करु शकेल की नाही याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे, रोहितच्या फिटनेसबाबतचा अंतिम निर्णय बीसीसीआयचाच असेल.
दुखापतीमुळे रोहित शर्माने या आयपीएल हंगामात फक्त ८ सामने खेळले आहेत. या काळात त्याने १६०.७९ च्या स्ट्राइक रेटने २८३ धावा केल्या असून त्यात दोन अर्धशतकांचा समावेश आहे. तसेच, मुंबई इंडियन्स संघ प्लेऑफच्या शर्यतीतून आधीच बाहेर पडला आहे. संघाने १३ सामन्यांमध्ये फक्त ४ सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे, रोहित शेवटच्या साखळी सामन्यात एक मोठी खेळी करण्याच्या प्रयत्नात असेल.
