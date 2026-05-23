Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

PBKS Vs LSG Live: श्रेयस अय्यरचे विजयाच्या दिशेने पाऊल; टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

Updated On: May 23, 2026 | 07:08 PM IST
सारांश

पंजाब किंग्जने आयपीएलची सुरुवात शानदार केली होती. मात्र सध्या पंजाबने सलग सामने गमावले आहेत. त्यामुळे प्ले ऑफचा त्यांचा प्रवास खडतर झाला आहे. श्रेयस अय्यर पंजाबचे नेतृत्व करत आहे.

PBKS Vs LSG Live: श्रेयस अय्यरचे विजयाच्या दिशेने पाऊल; टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

PBKS Vs LSG Live Streaming (फोटो- सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पंजाब किंग्ज विरुद्ध लखनौ सामना होणार 
प्ले ऑफमध्ये जाण्यासाठी पंजाबला विजय अनिवार्य 
आरसीबी अन् गुजरातमध्ये क्वालिफायर 1 चा सामना

Tata IPL 2026 PBKS VS LSG Toss Live Updates: थोड्याच वेळात आयपीएलच्या यंदाच्या हंगामातील महत्वाचा सामना होणार आहे. पंजाब किंग्जसाठी आजचा सामना अत्यंत महत्वचा असणार आहे. संध्याकाळी 7.30 वाजता हा सामना सुरू होणार आहे प्लेऑफमध्ये जणीसाठी पंजाबच्या संघाला आजचा सामना जिंकणे (IPL 2026) महत्वाचे असणार आहे. दरम्यान  पंजाब किंग्जने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी  करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पंजाब किंग्जने आयपीएलची सुरुवात शानदार केली होती. मात्र सध्या पंजाबने सलग सामने गमावले आहेत. त्यामुळे प्ले ऑफचा त्यांचा प्रवास खडतर झाला आहे. श्रेयस अय्यर पंजाबचे नेतृत्व करत आहे. तर ऋषभ पंत लखनौची धुरा सांभाळत आहे. पंजाबकडून श्रेयस अय्यर, प्रभसिमरन सिंग आणि युझवेंद्र चहल आणि कूपर कॉनली हे खेळाडू जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहेत. मात्र त्यांना पंजाबला विजय मिळवून देता आलेला नाही.

तर दुसरीकडे लखनौचा संघ कधीच प्ले ऑफच्या स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. शेवटच्या स्थानावर असलेल्या लखनौच्या संघाचा आजचा शेवटचा साखळी सामना असणार आहे. त्यामुळे स्पर्धेचा शेवट चांगला करण्यासाठी लखनौचा सामना जिंकण्याचा प्रयत्न असणार आहे. साखळी सामन्यातील पहिल्या सामन्यात पंजाबने लखनौला पराभूत केले होते. त्यामुळे आज लखनौचा संघ बदला घेऊन पंजाबची प्ले ऑफची वाट खडतर करण्यासाठी सज्ज असणार आहे.

PBKS vs LSG: लखनौच्या मैदानावर फलंदाज की गोलंदाज भारी पडणार? खेळपट्टी कोणाच्या बाजूने? वाचा पिच रिपोर्ट

PBKS vs LSG पिच रिपोर्ट

लखनौ विरुद्ध पंजाब सामना ईकाना स्टेडियममधील खेळपट्टी क्रमांक ५ वर खेळला जाईल. ही खेळपट्टी फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांसाठीही फायदेशीर ठरू शकते. यपीएल २०२६ मध्ये या मैदानावर खेळल्या गेलेल्या सहा सामन्यांपैकी, पाठलाग करणाऱ्या संघाने तीन सामने जिंकले तर २प्रथण फंलदाजी करणाऱ्या संघाने जिंकले. आयपीएल २०२६ मध्ये इतर मैदानाच्या तुलनेत ईकाना स्टेडियवर सर्वात कमी धावसंख्या पाहायला मिळाली. येथे स्फोटक फलंदाजीपेक्षा गोलंदाजी अधिक फायदेशीर ठरते. म्हणून नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. येथे तापमान ३५ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता असून, पावसाचा कोणताही अंदाज नाही.

संभाव्य प्लेइंग ११

पंजाब किंग्स : प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंग (विकेटकीपर) कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), सूर्यांश शेडगे, मार्कस स्टॉइनिस, शशांक सिंग, अजमतुल्ला उमरझाई, हरप्रीत ब्रार, लॉकी फर्ग्युसन, अर्शदीप सिंग.

IPL 2026: Qualifier-1मध्ये RCB vs GT; फायनलचे तिकीट कोणाला? हैदराबाद अद्याप वेटिंगवर

लखनौ सुपर जायंट्स : मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (कर्णधार आणि विकेटकीपर) अब्दुल समद, आयुष बडोनी, शाहबाज अहमद, मोहसीन खान, मयंक यादव, आकाश सिंग, प्रिन्स यादव

Web Title: Tata ipl 2026 pbks shreyas iyer choose bowl first against lsg

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 23, 2026 | 07:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

PBKS vs LSG: लखनौच्या मैदानावर फलंदाज की गोलंदाज भारी पडणार? खेळपट्टी कोणाच्या बाजूने? वाचा पिच रिपोर्ट
1

PBKS vs LSG: लखनौच्या मैदानावर फलंदाज की गोलंदाज भारी पडणार? खेळपट्टी कोणाच्या बाजूने? वाचा पिच रिपोर्ट

IPL 2026: Qualifier-1मध्ये RCB vs GT; फायनलचे तिकीट कोणाला? हैदराबाद अद्याप वेटिंगवर
2

IPL 2026: Qualifier-1मध्ये RCB vs GT; फायनलचे तिकीट कोणाला? हैदराबाद अद्याप वेटिंगवर

Rajat Patidar: रजत ‘रॉकेट’ पाटीदार! IPL चा नवा सिक्सर किंग; ख्रिस गेलही पडला फिका
3

Rajat Patidar: रजत ‘रॉकेट’ पाटीदार! IPL चा नवा सिक्सर किंग; ख्रिस गेलही पडला फिका

दाटले ढग संकटाचे! अतिमहत्वाच्या सामन्याआधी KKR चा ‘हा’ स्टार खेळाडू बाहेर, आता प्ले ऑफसाठी…
4

दाटले ढग संकटाचे! अतिमहत्वाच्या सामन्याआधी KKR चा ‘हा’ स्टार खेळाडू बाहेर, आता प्ले ऑफसाठी…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

May 23, 2026 | 07:08 PM
PBKS Vs LSG Live: श्रेयस अय्यरचे विजयाच्या दिशेने पाऊल; टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

PBKS Vs LSG Live: श्रेयस अय्यरचे विजयाच्या दिशेने पाऊल; टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 23, 2026 | 07:03 PM
Cloud Kitchen Business Idea: घरबसल्या मोठी कमाई! फक्त 10 हजारच्या गुंतवणुकीत सुरू करा स्वतःचा फूड बिझनेस

Cloud Kitchen Business Idea: घरबसल्या मोठी कमाई! फक्त 10 हजारच्या गुंतवणुकीत सुरू करा स्वतःचा फूड बिझनेस

May 23, 2026 | 07:02 PM
Satara Crime: डॉलरमध्ये उकळत होते पैसे; साताऱ्यातील बोगस कॉल सेंटरचा पर्दाफाश, लाखोंचा मुद्देमाल जप्त

Satara Crime: डॉलरमध्ये उकळत होते पैसे; साताऱ्यातील बोगस कॉल सेंटरचा पर्दाफाश, लाखोंचा मुद्देमाल जप्त

May 23, 2026 | 06:44 PM
युवकांना झुरळ म्हणणे म्हणजे युवाशक्तीचा अपमान, गैरसमज पसरवत ‘कॉक्रोच पार्टी’वर बंदी; विश्वजीत कदम यांचा आरोप

युवकांना झुरळ म्हणणे म्हणजे युवाशक्तीचा अपमान, गैरसमज पसरवत ‘कॉक्रोच पार्टी’वर बंदी; विश्वजीत कदम यांचा आरोप

May 23, 2026 | 06:42 PM
Make In India : भक्तीच्या भूमीत शक्तीचं नवं केंद्र; शिर्डीत उभारलं देशातील सर्वात मोठं प्रायव्हेट डिफेन्स क्लस्टर

Make In India : भक्तीच्या भूमीत शक्तीचं नवं केंद्र; शिर्डीत उभारलं देशातील सर्वात मोठं प्रायव्हेट डिफेन्स क्लस्टर

May 23, 2026 | 06:37 PM
Mira Bhayander News : रिक्षा बॅज घोटाळ्याने खळबळ; परिवहन विभागातील भ्रष्टाचारावर नरेंद्र मेहता यांचे गंभीर आरोप

Mira Bhayander News : रिक्षा बॅज घोटाळ्याने खळबळ; परिवहन विभागातील भ्रष्टाचारावर नरेंद्र मेहता यांचे गंभीर आरोप

May 23, 2026 | 06:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

May 23, 2026 | 03:51 PM
AHILYANAGAR : १७ व्या राज्यस्तरीय शब्दगंध साहित्य संमेलनाचे जल्लोषात उद्घाटन

AHILYANAGAR : १७ व्या राज्यस्तरीय शब्दगंध साहित्य संमेलनाचे जल्लोषात उद्घाटन

May 23, 2026 | 03:45 PM
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM