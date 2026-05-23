Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

भारतात वेगाने वाढतोय Used Cars मार्केट, Second hand कारच्या शोधात असाल तर नक्की जाणून घ्या !

Updated On: May 23, 2026 | 04:37 PM IST
सारांश

वाढत्या नवीन कारच्या किंमती, महागलेले fuel आणि budget-friendly पर्यायांच्या शोधामुळे अनेक लोक आता pre-owned cars कडे वळताना दिसत आहेत. विशेष म्हणजे, आज used car घेणारे फक्त budget buyers नाहीत, तर first-time car buyers आणि अगदी young professionals सुद्धा या market ला पसंती देत आहेत.

फोटो सौजन्य: गुगल

फोटो सौजन्य: गुगल

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

काही वर्षांपूर्वी सेकंडहँड car घेणे म्हणजे अनेकांसाठी “compromise” मानले जायचे. पण आज परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. भारतातील used car market आता वेगाने वाढणाऱ्या automobile segments पैकी एक बनला आहे. वाढत्या नवीन कारच्या किंमती, महागलेले fuel आणि budget-friendly पर्यायांच्या शोधामुळे अनेक लोक आता pre-owned cars कडे वळताना दिसत आहेत. विशेष म्हणजे, आज used car घेणारे फक्त budget buyers नाहीत, तर first-time car buyers आणि अगदी young professionals सुद्धा या market ला पसंती देत आहेत.

Used Car Market एवढा लोकप्रिय का होत आहे?

नवीन कारच्या वाढत्या किंमती

गेल्या काही वर्षांत safety norms, technology आणि features वाढल्यामुळे नवीन कारच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. ज्या budget मध्ये आधी नवीन hatchback मिळायची, त्या budget मध्ये आता चांगली used sedan किंवा SUV मिळू शकते. म्हणून अनेक लोक “value for money” म्हणून used cars निवडत आहेत.

First-time buyers साठी चांगला पर्याय

पहिली कार घेताना अनेकांना driving confidence कमी असतो. अशावेळी used car practical वाटते कारण त्यांची किंमत कमी असते. तसेच scratches किंवा minor damage ची भीती कमी असते. मुख्य म्हणजे learning phase साठी योग्य असते. विशेषतः शहरांमध्ये नवीन drivers साठी हा चांगला पर्याय मानला जातो.

Certified Used Cars मुळे वाढलेला विश्वास

पूर्वी second-hand car घेताना fraud किंवा hidden issues ची भीती असायची. पण आता अनेक automobile companies certified used cars विकत आहेत त्यात, inspection report, warranty, service history, RC transfer support मिळत असल्याने ग्राहकांचा विश्वास वाढला आहे.

SUVs आणि automatic cars ची मोठी मागणी

आज used car market मध्ये compact SUVs आणि automatic transmission cars ची demand खूप वाढली आहे. Traffic वाढल्यामुळे automatic cars लोकांना अधिक comfortable वाटतात. त्यामुळे काही popular models used market मध्ये लगेच विकले जातात.

Online platforms मुळे प्रक्रिया सोपी झाली

आता used car शोधण्यासाठी फक्त local dealers वर अवलंबून राहावे लागत नाही. Online platforms मुळे कार compare करता येते. photos आणि details पाहता येतात. price estimate मिळते. तसेच, home inspection आणि loan options मिळतात. यामुळे used car buying process अधिक transparent झाली आहे.

Bike Riding Tips: बाईकमध्ये न्यूट्रल गिअर पहिल्या आणि दुसऱ्या गिअरच्या मध्येच का असतो? 1-N-2-3-4-5 पॅटर्नमागचं कारण

Used Car घेताना कोणती काळजी घ्यावी?

Used Car घेताना काही गोष्टींची काळजी घेणे फार महत्वाचे असते जेणेकरून भविष्यात काही प्रॉब्लेम येणार नाही. यासाठी Service history तपासा. Regular servicing झाली आहे का हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. Accident history जाणून घ्या. मोठा accident झालेली कार पुढे जास्त खर्च मागू शकते. RC, Insurance, Pollution certificate इत्यादी Documents verify करा. Loan pending आहे का? हे सगळं तपासा. त्यानंतर Test drive घ्या. Engine आवाज, braking, suspension आणि steering feel समजण्यासाठी test drive आवश्यक आहे. Trusted seller निवडा. विश्वासार्ह dealer किंवा certified platform कडून car घेणे सुरक्षित ठरते.

Industry experts च्या मते भारतातील used car market पुढील काही वर्षांत आणखी वेगाने वाढू शकतो. यामागची प्रमुख कारणे म्हणजे middle-class buyers वाढणे. urban mobility ची गरज affordable ownership, organised used-car platforms ची वाढ आणि विशेषतः EV market वाढल्यावर भविष्यात used EV segment सुद्धा मोठा होऊ शकतो. आज used car market हा फक्त “स्वस्त पर्याय” राहिलेला नाही, तर smart buying decision म्हणून पाहिला जात आहे. योग्य तपासणी आणि माहिती घेऊन घेतलेली used car अनेकदा नवीन कारइतकाच चांगला अनुभव देऊ शकते. शेवटी, योग्य car ही नवीन आहे की used यापेक्षा ती तुमच्या गरजांना किती योग्य आहे हे अधिक महत्त्वाचे ठरते.

Affordable Car India: फक्त ₹4.59 लाखांच्या कारमध्ये लक्झरीचा फील! वायरलेस चार्जर, टचस्क्रीन, 360° कॅमेरा, 6 एअरबॅग्ससह भन्नाट फीचर

Web Title: Used cars market in india tips for buying second hand caar in india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 23, 2026 | 04:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bike Riding Tips: बाईकमध्ये न्यूट्रल गिअर पहिल्या आणि दुसऱ्या गिअरच्या मध्येच का असतो? 1-N-2-3-4-5 पॅटर्नमागचं कारण
1

Bike Riding Tips: बाईकमध्ये न्यूट्रल गिअर पहिल्या आणि दुसऱ्या गिअरच्या मध्येच का असतो? 1-N-2-3-4-5 पॅटर्नमागचं कारण

Affordable Car India: फक्त ₹4.59 लाखांच्या कारमध्ये लक्झरीचा फील! वायरलेस चार्जर, टचस्क्रीन, 360° कॅमेरा, 6 एअरबॅग्ससह भन्नाट फीचर
2

Affordable Car India: फक्त ₹4.59 लाखांच्या कारमध्ये लक्झरीचा फील! वायरलेस चार्जर, टचस्क्रीन, 360° कॅमेरा, 6 एअरबॅग्ससह भन्नाट फीचर

एक-दोन नव्हे तर होंडा भारतात करणार तब्बल १० नवीन मॉडेल्स लॉन्च !
3

एक-दोन नव्हे तर होंडा भारतात करणार तब्बल १० नवीन मॉडेल्स लॉन्च !

पहिल्यांदाच कार विकत घेताय? मग ‘या’ टिप्स नक्की लक्षात ठेवा !
4

पहिल्यांदाच कार विकत घेताय? मग ‘या’ टिप्स नक्की लक्षात ठेवा !

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारतात वेगाने वाढतोय Used Cars मार्केट, Second hand कारच्या शोधात असाल तर नक्की जाणून घ्या !

भारतात वेगाने वाढतोय Used Cars मार्केट, Second hand कारच्या शोधात असाल तर नक्की जाणून घ्या !

May 23, 2026 | 04:37 PM
School Reopening 2026: यंदा शाळा १५ ऐवजी २६ जूनला सुरू होणार? मंत्री पंकज भोयर यांनी दिलेली माहिती वाचा एका क्लिकवर…

School Reopening 2026: यंदा शाळा १५ ऐवजी २६ जूनला सुरू होणार? मंत्री पंकज भोयर यांनी दिलेली माहिती वाचा एका क्लिकवर…

May 23, 2026 | 04:31 PM
हिंदीत सुपरहिट, साऊथमध्येदेखील गाजला; 3 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या चित्रपटाचा अनेक भाषांत रिमेक, ओळखा पाहू!

हिंदीत सुपरहिट, साऊथमध्येदेखील गाजला; 3 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या चित्रपटाचा अनेक भाषांत रिमेक, ओळखा पाहू!

May 23, 2026 | 04:31 PM
Rohit Pawar News: रोहित पवारांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे जलसंपदा प्रशासन नमले; कुकडी आणि जनाई-शिरसाईचे पाणी सोडण्याचे लेखी आश्वासन

Rohit Pawar News: रोहित पवारांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे जलसंपदा प्रशासन नमले; कुकडी आणि जनाई-शिरसाईचे पाणी सोडण्याचे लेखी आश्वासन

May 23, 2026 | 04:30 PM
Post Office ची ‘ही’ स्कीम करेल कमाल, बिना रिस्क दरमहा 10000 रुपयांची खात्रीशीर कमाई

Post Office ची ‘ही’ स्कीम करेल कमाल, बिना रिस्क दरमहा 10000 रुपयांची खात्रीशीर कमाई

May 23, 2026 | 04:19 PM
PBKS vs LSG: लखनौच्या मैदानावर फलंदाज की गोलंदाज भारी पडणार? खेळपट्टी कोणाच्या बाजूने? वाचा पिच रिपोर्ट

PBKS vs LSG: लखनौच्या मैदानावर फलंदाज की गोलंदाज भारी पडणार? खेळपट्टी कोणाच्या बाजूने? वाचा पिच रिपोर्ट

May 23, 2026 | 04:08 PM
Zee Marathi : शॉर्ट वनपीस आणि हातात दारुची बाटली; गाडेपाटलांच्या मोठ्या सुनेचा खरा चेहरा समोर; लक्ष्मी निवास मालिकेत ट्विस्ट

Zee Marathi : शॉर्ट वनपीस आणि हातात दारुची बाटली; गाडेपाटलांच्या मोठ्या सुनेचा खरा चेहरा समोर; लक्ष्मी निवास मालिकेत ट्विस्ट

May 23, 2026 | 04:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

May 23, 2026 | 03:51 PM
AHILYANAGAR : १७ व्या राज्यस्तरीय शब्दगंध साहित्य संमेलनाचे जल्लोषात उद्घाटन

AHILYANAGAR : १७ व्या राज्यस्तरीय शब्दगंध साहित्य संमेलनाचे जल्लोषात उद्घाटन

May 23, 2026 | 03:45 PM
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM