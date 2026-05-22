Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

मान्सूनपूर्व शेती मशागतीची कामे सुरू असताना डिझेल तुटवड्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठ येथे शेतकऱ्यांनी आंदोलन करत प्रति ट्रॅक्टर दर आठवड्याला 600 लिटर डिझेल उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. “विमानांसाठी इंधन उपलब्ध होते, पण शेतकऱ्यांना डिझेल मिळत नाही,” असा संतप्त सवाल आंदोलकांनी उपस्थित केला. डिझेलअभावी पेरणी आणि मशागतीची कामे खोळंबल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
