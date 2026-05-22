Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

कल्याण पोलिसांनी मोठी कारवाई करत तब्बल 10 किलो ब्राऊन शुगर जप्त केली असून तिची किंमत सुमारे 32 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकरणात कुख्यात तस्कर अमजद पठाणसह पाच आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. अमजद पठाणवर हत्या आणि ड्रग्ज तस्करीसह 20 पेक्षा अधिक गुन्हे दाखल असून तो आंतरराष्ट्रीय टोळीशी संबंधित असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. नाशिकहून मुंबईकडे ही ब्राऊन शुगर आणली जात असताना पोलिसांनी कारवाई करत मोठे रॅकेट उद्ध्वस्त केले.
