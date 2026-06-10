शेतीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या या 10 अवजड वाहनांबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का? आत्ताच जाणून घ्या

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेली शेती आणि देशाच्या औद्योगिक विकासाला गती देणारा ऑटोमोबाईल उद्योग यांचे नाते अतूट आहे. आधुनिक कृषी यांत्रिकीकरणामुळे ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, पॉवर टिलर, स्प्रेयर आणि विविध मालवाहतूक वाहने शेतकऱ्यांचे विश्वासू साथीदार बनले आहेत. पूर्वी अनेक दिवस लागणारी शेतीची कामे आता काही तासांत पूर्ण होत आहेत. कृषी वाहनांमुळे उत्पादनक्षमता वाढली असून श्रम, वेळ आणि खर्चात मोठी बचत होत आहे. याचबरोबर वाहन निर्मिती कंपन्यांसाठी कृषी क्षेत्र हे एक महत्त्वाचे बाजारपेठेचे केंद्र बनले आहे. ग्रामीण भारतातील वाहनांची वाढती मागणी ऑटोमोबाईल उद्योगाच्या प्रगतीलाही चालना देत आहे. शेती आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील ही परस्परपूरक भागीदारी देशाच्या अन्नसुरक्षा, ग्रामीण विकास आणि आर्थिक प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. अशा या कृषी क्रांतीला गती देणाऱ्या भारतातील १० प्रमुख कृषी वाहनांचा हा आढावा.