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शेतीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या या 10 अवजड वाहनांबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का? आत्ताच जाणून घ्या

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेली शेती आणि देशाच्या औद्योगिक विकासाला गती देणारा ऑटोमोबाईल उद्योग यांचे नाते अतूट आहे. आधुनिक कृषी यांत्रिकीकरणामुळे ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, पॉवर टिलर, स्प्रेयर आणि विविध मालवाहतूक वाहने शेतकऱ्यांचे विश्वासू साथीदार बनले आहेत. पूर्वी अनेक दिवस लागणारी शेतीची कामे आता काही तासांत पूर्ण होत आहेत. कृषी वाहनांमुळे उत्पादनक्षमता वाढली असून श्रम, वेळ आणि खर्चात मोठी बचत होत आहे. याचबरोबर वाहन निर्मिती कंपन्यांसाठी कृषी क्षेत्र हे एक महत्त्वाचे बाजारपेठेचे केंद्र बनले आहे. ग्रामीण भारतातील वाहनांची वाढती मागणी ऑटोमोबाईल उद्योगाच्या प्रगतीलाही चालना देत आहे. शेती आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील ही परस्परपूरक भागीदारी देशाच्या अन्नसुरक्षा, ग्रामीण विकास आणि आर्थिक प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. अशा या कृषी क्रांतीला गती देणाऱ्या भारतातील १० प्रमुख कृषी वाहनांचा हा आढावा.

Updated On: Jun 10, 2026 | 09:56 PM
शेतीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या या 10 अवजड वाहनांबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का? आत्ताच जाणून घ्या
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1 / 10 ट्रॅक्टर (Tractor)-ट्रॅक्टर हे भारतीय शेतीचे सर्वात महत्त्वाचे वाहन मानले जाते. नांगरणी, रोटाव्हेटर चालविणे, पेरणी यंत्र जोडणे आणि ट्रॉली ओढणे अशा अनेक कामांसाठी त्याचा वापर होतो. आज भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या ट्रॅक्टर बाजारांपैकी एक आहे. 20 HP ते 75 HP पर्यंत विविध क्षमतेचे ट्रॅक्टर उपलब्ध आहेत. शेतीबरोबरच ग्रामीण भागातील वाहतुकीसाठीही ट्रॅक्टर मोठ्या प्रमाणावर वापरले जातात. महिंद्रा, John Deere आणि Sonalika यांसारख्या कंपन्या या क्षेत्रात आघाडीवर आहेत.

ट्रॅक्टर (Tractor)-ट्रॅक्टर हे भारतीय शेतीचे सर्वात महत्त्वाचे वाहन मानले जाते. नांगरणी, रोटाव्हेटर चालविणे, पेरणी यंत्र जोडणे आणि ट्रॉली ओढणे अशा अनेक कामांसाठी त्याचा वापर होतो. आज भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या ट्रॅक्टर बाजारांपैकी एक आहे. 20 HP ते 75 HP पर्यंत विविध क्षमतेचे ट्रॅक्टर उपलब्ध आहेत. शेतीबरोबरच ग्रामीण भागातील वाहतुकीसाठीही ट्रॅक्टर मोठ्या प्रमाणावर वापरले जातात. महिंद्रा, John Deere आणि Sonalika यांसारख्या कंपन्या या क्षेत्रात आघाडीवर आहेत.

2 / 10 शुगरकेन हार्वेस्टर-ऊस कापणीसाठी हे विशेष वाहन विकसित करण्यात आले आहे. ऊस उत्पादन करणाऱ्या महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशमध्ये याची मागणी वाढत आहे. मजुरांची कमतरता भरून काढण्यासाठी हे प्रभावी साधन ठरते. कमी वेळेत मोठ्या क्षेत्रातील ऊस कापणी करता येते.

शुगरकेन हार्वेस्टर-ऊस कापणीसाठी हे विशेष वाहन विकसित करण्यात आले आहे. ऊस उत्पादन करणाऱ्या महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशमध्ये याची मागणी वाढत आहे. मजुरांची कमतरता भरून काढण्यासाठी हे प्रभावी साधन ठरते. कमी वेळेत मोठ्या क्षेत्रातील ऊस कापणी करता येते.

3 / 10 हार्वेस्टर कंबाइन (Combine Harvester)- धान्य कापणीसाठी हार्वेस्टर कंबाइन हे अत्याधुनिक वाहन आहे. कापणी, मळणी आणि धान्य वेगळे करण्याची तीन कामे एकाच वेळी करते. पंजाब, हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. मजुरांची गरज कमी होते आणि वेळेची मोठी बचत होते. मोठ्या क्षेत्रातील शेतीसाठी हे वाहन अत्यंत उपयुक्त ठरते. आधुनिक कृषी यांत्रिकीकरणाचे हे महत्त्वाचे उदाहरण आहे.

हार्वेस्टर कंबाइन (Combine Harvester)- धान्य कापणीसाठी हार्वेस्टर कंबाइन हे अत्याधुनिक वाहन आहे. कापणी, मळणी आणि धान्य वेगळे करण्याची तीन कामे एकाच वेळी करते. पंजाब, हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. मजुरांची गरज कमी होते आणि वेळेची मोठी बचत होते. मोठ्या क्षेत्रातील शेतीसाठी हे वाहन अत्यंत उपयुक्त ठरते. आधुनिक कृषी यांत्रिकीकरणाचे हे महत्त्वाचे उदाहरण आहे.

4 / 10 राईस ट्रान्सप्लांटर-भात रोपांची लागवड करण्यासाठी हे वाहन वापरले जाते. पारंपरिक पद्धतीत लागणारा वेळ आणि मजूर खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होतो. महाराष्ट्र, केरळ आणि तामिळनाडूमध्ये याचा वापर वाढत आहे. रोपांची समान अंतरावर लागवड होते, त्यामुळे उत्पादन वाढण्यास मदत होते.

राईस ट्रान्सप्लांटर-भात रोपांची लागवड करण्यासाठी हे वाहन वापरले जाते. पारंपरिक पद्धतीत लागणारा वेळ आणि मजूर खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होतो. महाराष्ट्र, केरळ आणि तामिळनाडूमध्ये याचा वापर वाढत आहे. रोपांची समान अंतरावर लागवड होते, त्यामुळे उत्पादन वाढण्यास मदत होते.

5 / 10 सेल्फ-प्रोपेल्ड स्प्रेयर-कीटकनाशके आणि खतांची फवारणी करण्यासाठी हे विशेष वाहन वापरले जाते. मोठ्या शेतांमध्ये कमी वेळात फवारणी पूर्ण करता येते. आधुनिक GPS तंत्रज्ञानामुळे अचूक फवारणी शक्य होते. रसायनांचा अपव्यय कमी होतो. कापूस, सोयाबीन आणि गहू पिकांमध्ये याचा वापर वाढत आहे.

सेल्फ-प्रोपेल्ड स्प्रेयर-कीटकनाशके आणि खतांची फवारणी करण्यासाठी हे विशेष वाहन वापरले जाते. मोठ्या शेतांमध्ये कमी वेळात फवारणी पूर्ण करता येते. आधुनिक GPS तंत्रज्ञानामुळे अचूक फवारणी शक्य होते. रसायनांचा अपव्यय कमी होतो. कापूस, सोयाबीन आणि गहू पिकांमध्ये याचा वापर वाढत आहे.

6 / 10 फ्रंट लोडर-शेततळी खोदणे, माती हलविणे आणि सिंचन प्रकल्पांसाठी हे वाहन वापरले जाते. मोठ्या कृषी प्रकल्पांमध्ये याची गरज असते. शेतीसोबत ग्रामीण बांधकाम क्षेत्रातही त्याचा उपयोग होतो. यामुळे श्रम आणि वेळ दोन्हीची बचत होते.

फ्रंट लोडर-शेततळी खोदणे, माती हलविणे आणि सिंचन प्रकल्पांसाठी हे वाहन वापरले जाते. मोठ्या कृषी प्रकल्पांमध्ये याची गरज असते. शेतीसोबत ग्रामीण बांधकाम क्षेत्रातही त्याचा उपयोग होतो. यामुळे श्रम आणि वेळ दोन्हीची बचत होते.

7 / 10 पॉवर टिलर (Power Tiller)-लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांसाठी पॉवर टिलर अत्यंत उपयुक्त वाहन आहे. विशेषतः भातशेती आणि डोंगराळ भागात याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. कमी इंधन खर्च आणि कमी देखभाल हा त्याचा प्रमुख फायदा आहे. अरुंद शेतात सहज काम करता येते. नांगरणी, माती भुसभुशीत करणे आणि पेरणीपूर्व तयारीसाठी हे यंत्र वापरले जाते. ट्रॅक्टरपेक्षा स्वस्त असल्याने अनेक शेतकरी याला पसंती देतात.

पॉवर टिलर (Power Tiller)-लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांसाठी पॉवर टिलर अत्यंत उपयुक्त वाहन आहे. विशेषतः भातशेती आणि डोंगराळ भागात याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. कमी इंधन खर्च आणि कमी देखभाल हा त्याचा प्रमुख फायदा आहे. अरुंद शेतात सहज काम करता येते. नांगरणी, माती भुसभुशीत करणे आणि पेरणीपूर्व तयारीसाठी हे यंत्र वापरले जाते. ट्रॅक्टरपेक्षा स्वस्त असल्याने अनेक शेतकरी याला पसंती देतात.

8 / 10 ट्रॅक्टर ट्रॉली- शेतीमाल, खत, बियाणे आणि ऊस वाहतुकीसाठी ट्रॅक्टर ट्रॉलीचा वापर केला जातो. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत हे वाहन महत्त्वाची भूमिका बजावते. शेतातून बाजारपेठेत माल पोहोचविण्यासाठी हे सर्वाधिक वापरले जाणारे साधन आहे. ऊसतोडणी हंगामात याची मागणी वाढते. कमी खर्चात जास्त मालवाहतूक करणे हा याचा मुख्य फायदा आहे.

ट्रॅक्टर ट्रॉली- शेतीमाल, खत, बियाणे आणि ऊस वाहतुकीसाठी ट्रॅक्टर ट्रॉलीचा वापर केला जातो. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत हे वाहन महत्त्वाची भूमिका बजावते. शेतातून बाजारपेठेत माल पोहोचविण्यासाठी हे सर्वाधिक वापरले जाणारे साधन आहे. ऊसतोडणी हंगामात याची मागणी वाढते. कमी खर्चात जास्त मालवाहतूक करणे हा याचा मुख्य फायदा आहे.

9 / 10 मल्टी-युटिलिटी व्हेईकल (MUV/UTV)-आधुनिक शेतांमध्ये UTV किंवा मल्टी-युटिलिटी वाहने लोकप्रिय होत आहेत. शेत निरीक्षण, उपकरणे वाहून नेणे आणि लहान मालवाहतूक यासाठी ती वापरली जातात. कमी इंधन खर्च, चपळ हालचाल आणि बहुउपयोगिता ही त्यांची वैशिष्ट्ये आहेत. प्रगत आणि व्यावसायिक शेतीमध्ये या वाहनांची मागणी वाढत आहे.

मल्टी-युटिलिटी व्हेईकल (MUV/UTV)-आधुनिक शेतांमध्ये UTV किंवा मल्टी-युटिलिटी वाहने लोकप्रिय होत आहेत. शेत निरीक्षण, उपकरणे वाहून नेणे आणि लहान मालवाहतूक यासाठी ती वापरली जातात. कमी इंधन खर्च, चपळ हालचाल आणि बहुउपयोगिता ही त्यांची वैशिष्ट्ये आहेत. प्रगत आणि व्यावसायिक शेतीमध्ये या वाहनांची मागणी वाढत आहे.

10 / 10 मिनी ट्रक (कृषी मालवाहतूक)-फळे, भाजीपाला आणि दुग्धजन्य पदार्थ बाजारात नेण्यासाठी मिनी ट्रक मोठ्या प्रमाणावर वापरले जातात. ग्रामीण रस्त्यांवर सहज चालू शकतात. कमी खर्च आणि चांगली वहन क्षमता यामुळे शेतकऱ्यांसाठी हे उपयुक्त वाहन आहे. कृषी पुरवठा साखळीत त्यांचे महत्त्व वाढत आहे.

मिनी ट्रक (कृषी मालवाहतूक)-फळे, भाजीपाला आणि दुग्धजन्य पदार्थ बाजारात नेण्यासाठी मिनी ट्रक मोठ्या प्रमाणावर वापरले जातात. ग्रामीण रस्त्यांवर सहज चालू शकतात. कमी खर्च आणि चांगली वहन क्षमता यामुळे शेतकऱ्यांसाठी हे उपयुक्त वाहन आहे. कृषी पुरवठा साखळीत त्यांचे महत्त्व वाढत आहे.

Web Title: Top 10 agriculture vehicles automobile sector

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Published On: Jun 10, 2026 | 09:56 PM

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