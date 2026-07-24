शुक्रवार, 24 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

पावसाळ्यातील थंडगार वातावरणात प्या गरमागरम शेवगा-दुधीचे सूप; सर्दी खोकल्यापासून मिळेल आराम, राहाल कायमच फ्रेश

Updated On: Jul 24, 2026 | 05:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये आजारपण वाढू लागते. अशावेळी गरमागरम दुधी भोपळा आणि शेवग्याच्या शेंगांचे सूप बनवून प्यावे. हे सूप प्यायल्यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती सुधारते. चला तर जाणून घेऊया दुधी शेवग्याचे सूप बनवण्याची सोपी रेसिपी.

पावसाळ्यातील थंडगार वातावरणात प्या गरमागरम शेवगा-दुधीचे सूप; सर्दी खोकल्यापासून मिळेल आराम, राहाल कायमच फ्रेश

पावसाळ्यातील थंडगार वातावरणात प्या गरमागरम शेवगा-दुधीचे सूप; सर्दी खोकल्यापासून मिळेल आराम, राहाल कायमच फ्रेश

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर आरोग्याची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. कारण सतत पडणाऱ्या पावसात भिजल्यामुळे किंवा दूषित पाण्याच्या सेवनामुळे पोटाचे विकार आणि साथीच्या आजारांची शरीराला लागण होण्याची जास्त शक्यता असते. सर्दी, खोकला, ताप किंवा डेंग्यू, मलेरियासारख्या गंभीर आजारांची लागण झाल्यानंतर आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. साथीच्या आजारांची लागण झाल्यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होऊन जाते आणि थकवा, अशक्तपणा वाढू लागतो. त्यामुळे आजारी पडल्यानंतर आहारात सहज पचन होणाऱ्या पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करणे फार आवश्यक आहे. आज आम्ही तुम्हाला थंडगार वातावरणात गरमागरम शेवगा-दुधीचे सूप बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले गरमागरम शेवगा-दुधीचे सूप शरीरात उष्णता निर्माण करेल आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत करेल. महिलांच्या शरीरासाठी शेवग्याच्या शेंगा वरदान ठरतात. यामध्ये असलेले आवश्यक फायबर, कॅल्शियम आणि विटामिन आरोग्य सुधारतात आणि थकवा, अशक्तपणा कमी करतात. सूप प्यायल्यामुळे घशात वाढलेली खवखव आणि वेदना कमी होण्यास मदत होते. चला तर जाणून घेऊया गरमागरम शेवगा-दुधीचे सूप बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

Ashadhi Ekadashi 2026 : आषाढी-एकादशीच्या उपवासाला घरी बनवा मखान्यांचा कुरकुरीत डोसा, रेसिपी आहे फार क्वीक

साहित्य:

  • दुधी भोपळा
  • शेवग्याच्या शेंगा
  • काळीमिरी पावडर
  • मीठ
  • लसूण
  • कोथिंबीर
  • हिरवी मिरची
  • जिरं
  • मुगडाळ
Recipe: पावसाळ्यात बनवा हेल्दी टेस्टी मक्याच्या दाण्यांचे चाट, चमचमीत पदार्थाने करा पावसाचे सेलिब्रेशन

कृती:

  • शेवगा-दुधीचे सूप बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, दुधी भोपळा बारीक चिरून घ्या. शेवग्याच्या शेंगा सोलून घ्या.
  • टोपात पाणी गरम करण्यासाठी ठेवा. पाण्याला उकळी आल्यानंतर त्यात दुधी भोपळा, लसूण, आलं, मुगडाळ, शेवग्याच्या शेंगा घालून मिक्स करा आणि पाण्याला उकळी काढा.
  • पाण्याला व्यवस्थित उकळी आल्यानंतर त्यातील शेंगा काढून त्यातील गर वेगळा काढून घ्या.
  • शिजलेल्या भाज्या थंड झाल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यात टाकून बारीक पेस्ट तयार करा. तयार केलेल्या पेस्टमध्ये शेवग्याच्या शेंगांचे मिश्रण घालून मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात काळीमिरी पावडर, जिऱ्याची पावडर, हिरवी मिरची घालून आवश्यकतेनुसार पाणी घालून मिक्स करा.
  • सूपला एक उकळी आल्यानंतर वरून त्यात कोथिंबीर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले शेवगा-दुधीचे सूप. हे सूप सकाळच्या नाश्त्यात किंवा आजारी पडल्यानंतर तुम्ही पिऊ शकता.

Web Title: How to make drumstick bottle gourd soup at home simple food recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 24, 2026 | 05:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पावसाळ्यात केसांमध्ये खूप जास्त कोंडा होतो? केसांमधील चिकटपणा घालवण्यासाठी किती वेळा केस स्वच्छ करावे, जाणून घ्या सविस्तर
1

पावसाळ्यात केसांमध्ये खूप जास्त कोंडा होतो? केसांमधील चिकटपणा घालवण्यासाठी किती वेळा केस स्वच्छ करावे, जाणून घ्या सविस्तर

Ashadhi Ekadashi 2026 : आषाढी-एकादशीच्या उपवासाला घरी बनवा मखान्यांचा कुरकुरीत डोसा, रेसिपी आहे फार क्वीक
2

Ashadhi Ekadashi 2026 : आषाढी-एकादशीच्या उपवासाला घरी बनवा मखान्यांचा कुरकुरीत डोसा, रेसिपी आहे फार क्वीक

Recipe: पावसाळ्यात बनवा हेल्दी टेस्टी मक्याच्या दाण्यांचे चाट, चमचमीत पदार्थाने करा पावसाचे सेलिब्रेशन
3

Recipe: पावसाळ्यात बनवा हेल्दी टेस्टी मक्याच्या दाण्यांचे चाट, चमचमीत पदार्थाने करा पावसाचे सेलिब्रेशन

पावसाळ्यात हाडांच्या वेदना कशामुळे वाढतात? शरीरात होणाऱ्या ‘या’ बदलांमुळे वाढतो आजारांचा धोका
4

पावसाळ्यात हाडांच्या वेदना कशामुळे वाढतात? शरीरात होणाऱ्या ‘या’ बदलांमुळे वाढतो आजारांचा धोका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पावसाळ्यातील थंडगार वातावरणात प्या गरमागरम शेवगा-दुधीचे सूप; सर्दी खोकल्यापासून मिळेल आराम, राहाल कायमच फ्रेश

पावसाळ्यातील थंडगार वातावरणात प्या गरमागरम शेवगा-दुधीचे सूप; सर्दी खोकल्यापासून मिळेल आराम, राहाल कायमच फ्रेश

Jul 24, 2026 | 05:30 AM
सोनम वांगचुक यांनी सोडले उपोषण! केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांची रुग्णालयात भेट; आंदोलनातील मुद्द्यांवर चर्चेची शक्यता

सोनम वांगचुक यांनी सोडले उपोषण! केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांची रुग्णालयात भेट; आंदोलनातील मुद्द्यांवर चर्चेची शक्यता

Jul 24, 2026 | 02:41 AM
Pune Coffee Culture: कटिंग चहा ते कोल्ड ब्रू… पुण्यात रंगतंय ‘कॉफी कल्चर’!

Pune Coffee Culture: कटिंग चहा ते कोल्ड ब्रू… पुण्यात रंगतंय ‘कॉफी कल्चर’!

Jul 24, 2026 | 02:35 AM
PM Modi On NEET Paper Leak: प्रधानमंत्रींचे NEET पेपरफुटीवर पहिले जाहिर वक्तव्य! ‘गुन्हेगार ताब्यात! आज कॅबिनेटमध्ये होणार चर्चा

PM Modi On NEET Paper Leak: प्रधानमंत्रींचे NEET पेपरफुटीवर पहिले जाहिर वक्तव्य! ‘गुन्हेगार ताब्यात! आज कॅबिनेटमध्ये होणार चर्चा

Jul 24, 2026 | 02:06 AM
वाखरीत भक्तीचा महासागर, माऊलींच्या गोल रिंगणात लाखो वारकरी तल्लीन; ‘ज्ञानोबा-तुकाराम’च्या जयघोषाने दुमदुमला परिसर

वाखरीत भक्तीचा महासागर, माऊलींच्या गोल रिंगणात लाखो वारकरी तल्लीन; ‘ज्ञानोबा-तुकाराम’च्या जयघोषाने दुमदुमला परिसर

Jul 23, 2026 | 10:19 PM
जंतरमंतर प्रकरणी टेंभुर्णीत भव्य निषेध मोर्चा; वंचित बहुजन आघाडी व वडार परिवर्तन सेनेची केंद्र सरकारवर टीका

जंतरमंतर प्रकरणी टेंभुर्णीत भव्य निषेध मोर्चा; वंचित बहुजन आघाडी व वडार परिवर्तन सेनेची केंद्र सरकारवर टीका

Jul 23, 2026 | 10:02 PM
केडीएमसी महासभेतील गदारोळानंतर मनसे-भाजप आमनेसामने; ‘सत्तेसाठी भाजपा लाचार, अभिमान असेल तर…’ मनसेकडून भाजपावर हल्लाबोल

केडीएमसी महासभेतील गदारोळानंतर मनसे-भाजप आमनेसामने; ‘सत्तेसाठी भाजपा लाचार, अभिमान असेल तर…’ मनसेकडून भाजपावर हल्लाबोल

Jul 23, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा