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Budh Margi 2026: २४ जुलैला बुध होणार मार्गी; या राशींच्या लोकांच्या जीवनावर होणार परिणाम

Updated On: Jul 24, 2026 | 07:05 AM IST
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सारांश

बुध २४ जुलै रोजी मिथुन राशीत मार्गी होणार आहे. ज्याचा परिणाम सर्व राशींच्या लोकांवर होणार आहे. करिअर, नातेसंबंध आणि आरोग्यावर याचा परिणाम होताना दिसून येणार आहे. बुध मार्गीचा कोणत्या राशींच्या लोकांवर कसा परिणाम होणार आहे ते जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • २४ जुलैला बुध होणार मार्गी
  • बुध आपल्या स्वराशी मिथुन राशीत मार्गी होणार
  • बुध मार्गीमुळे या राशींच्या जीवनावर होणार परिणाम
 

 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, नऊ ग्रहांमध्ये बुधाला राजकुमाराचा दर्जा आहे. बुद्धिमत्ता, वाणी, आत्मविश्वास, संवाद आणि ज्ञान हे बुधाशी संबंधित आहेत. २४ जुलै रोजी बुध आपल्या स्वराशी मिथुन राशीत मार्गी होईल. हिंदू पंचांगानुसार, बुध शुक्रवार, २४ जुलै रोजी पहाटे ३:५४ च्या सुमारास मिथुन राशीत प्रवेश करेल. मिथुन राशीतील बुधाच्या या मार्गी गतीचा या राशींच्या लोकांवर कसा परिणाम होणार आहे ते जाणून घ्या

बुध मार्गीचा या राशींच्या लोकांवर होणार परिणाम

तूळ रास

बुध तुमच्या राशीपासून नवव्या घरात मार्गी होणार आहे. यामुळे तुम्हाला भाग्याची पूर्ण साथ मिळेल, ज्यामुळे तुमची कामे योग्य प्रकारे पूर्ण होण्यास मदत होईल. तुमचा अभ्यासात आणि नवीन कौशल्ये शिकण्यात रस वाढेल. कोणाच्यातरी मार्गदर्शनाखाली केलेला प्रवास खूप आनंददायी असेल. या काळात वडीलधाऱ्यांचा आणि शिक्षकांचा सल्ला वरदान ठरेल आणि तुम्ही योग्य दिशेने पुढे जाल.

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वृश्चिक रास

बुध तुमच्या राशीपासून आठव्या घरात मार्गी होत आहे. या प्रभावामुळे, तुम्हाला अचानक काही लपवलेला पैसा किंवा गुप्त लाभ मिळू शकतो. जुनी प्रलंबित मालमत्तेची प्रकरणे हळूहळू सुटू लागतील. फक्त या काळात कोणत्याही नवीन गुंतवणुकीची घाई करू नका याची काळजी घ्या. तुमच्या महत्त्वाच्या कल्पना आणि गुप्त योजना इतरांना सांगणे टाळा.

धनु रास

बुध तुमच्या राशीपासून सातव्या घरात प्रवेश करेल. तुमच्या जोडीदारासोबतचे जुने मतभेद आणि गैरसमज आता पूर्णपणे दूर होतील, ज्यामुळे तुमच्या वैवाहिक जीवनात गोडवा येईल. व्यावसायिक भागीदारीत काम करणाऱ्यांमध्ये उत्कृष्ट समन्वय राहील. नवीन लोकांसोबत घेतलेले कोणतेही व्यावसायिक निर्णय भविष्यात खूप फायदेशीर ठरतील.

मकर रास

बुध तुमच्या राशीपासून सहाव्या घरात मार्गी होणार आहे. यामुळे तुम्हाला तुमच्या कामाच्या ठिकाणी केलेल्या मेहनतीचे पूर्ण फळ मिळेल. तुमची कल्पकता तुम्हाला कार्यालयातील विरोधकांवर सहज मात करण्यास मदत करेल. न्यायालयीन निर्णय अनुकूल मिळण्याची शक्यता आहे. जर तुमचे आरोग्य काही काळापासून खालावत असेल, तर आता त्यात लक्षणीय सुधारणा होईल.

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कुंभ रास

बुध तुमच्या राशीपासून पाचव्या घरात मार्गी होईल. विद्यार्थ्यांसाठी, अभ्यासात एकाग्रता वाढवून परीक्षेत चांगली कामगिरी करण्याची ही वेळ असेल. लेखन, अध्यापन, माध्यम किंवा कोणत्याही सर्जनशील क्षेत्रात काम करणारे लोक आपल्या बुद्धीचा वापर करून काहीतरी महत्त्वपूर्ण आणि प्रशंसनीय साध्य करू शकतात. तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून काही खूप चांगली आणि सुखद बातमी देखील ऐकायला मिळू शकते.

मीन रास

बुध तुमच्या राशीपासून चौथ्या घरात मार्गी होत आहे. यामुळे तुमच्या कुटुंबातील दीर्घकाळ चाललेला तणाव संपुष्टात येईल आणि शांतता व आनंदाचे वातावरण निर्माण होईल. जमीन, इमारत किंवा वाहन खरेदीसंबंधीचा एखादा मोठा प्रलंबित निर्णय आता तुमच्या बाजूने लागू शकतो. तुमच्या आईच्या प्रकृतीत सुधारणा होईल आणि कुटुंबातील सर्व सदस्यांमधील समन्वय पूर्वीपेक्षा अधिक दृढ होईल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बुध मार्गी म्हणजे काय?

    Ans: बुध वक्री अवस्थेतून बाहेर येऊन पुन्हा सरळ गतीने भ्रमण करू लागतो, त्याला बुध मार्गी होणे असे म्हणतात.

  • Que: बुध मार्गी झाल्याचा कोणत्या क्षेत्रांवर प्रभाव पडतो?

    Ans: संवादकौशल्य, शिक्षण, करिअर, व्यवसाय, व्यापार, आर्थिक व्यवहार आणि निर्णयक्षमता यावर बुधाचा प्रभाव मानला जातो.

  • Que: बुध मार्गीचा कोणत्या राशींच्या लोकांवर परिणाम होणार आहे

    Ans: बुध मार्गीचा तूळ, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ आणि मीन राशींच्या लोकांवर परिणाम होणार आहे

Web Title: Budh margi 2026 the impact on the lives of people of these zodiac signs

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Published On: Jul 24, 2026 | 07:05 AM

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