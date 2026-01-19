Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

उद्या Toyota ची Electric SUV लाँच होणार! मिळणार धमाकेदार फीचर्स आणि किंमत फक्त…

टोयोटा कंपनी उद्या म्हणजेच 20 जानेवारी 2025 रोजी त्यांची पहिलीवहिली इलेक्ट्रिक कार लाँच करणार आहे. चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

Jan 19, 2026
  • भारतीय ऑटो बाजारात इलेक्ट्रिक कारला चांगली मागणी
  • टोयोटा देखील त्यांची नवीन इलेक्ट्रिक एसयूव्ही लाँच करणार
  • मिळणार एकापेक्षा एक उत्तम फीचर्स
भारतीय ऑटो बाजारात अनेक आघाडीच्या कार उत्पादक कंपन्या आहेत, ज्या बेस्ट कार ऑफर करत असतात. यातही आता मार्केटमध्ये इलेक्ट्रिक कारला चांगली मागणी मिळताना दिसत आहे. याच मागणीकडे लक्ष देत अनेक ऑटो कंपन्या भारतात दमदार इलेक्ट्रिक कार ऑफर करत आहेत. आता टोयोटा देखील त्यांची पहिलीवहिली इलेक्ट्रिक SUV लाँच करणार आहे.

भारतामध्ये टोयोटा कंपनीकडून विविध सेगमेंटमध्ये वाहनांची विक्री केली जाते. कंपनीकडून उद्या अधिकृतपणे नवीन इलेक्ट्रिक एसयूव्हीचे लाँचिंग करण्यात येणार आहे. टोयोटाच्या या नव्या इलेक्ट्रिक कारमध्ये कोणते फीचर्स मिळू शकतात, किती क्षमतेची बॅटरी आणि मोटर देण्यात येऊ शकते तसेच ही एसयूव्ही कोणत्या किमतीत लाँच होऊ शकते, याची संपूर्ण माहिती जाणून घेऊयात.

उद्या होणार नवीन Electric SUV लाँच

टोयोटाकडून भारतात उद्या अधिकृतपणे नवीन इलेक्ट्रिक एसयूव्ही सादर केली जाणार आहे. ही टोयोटाची देशातील पहिली इलेक्ट्रिक एसयूव्ही असणार असून, यात आधुनिक आणि प्रीमियम फीचर्स देण्यात येण्याची शक्यता आहे.

फुल टॅंकवर 800 किमीची धावण्याची हमी! ‘ही’ आहे देशातील सर्वात स्वस्त डिस्क ब्रेक बाईक

किती दमदार असेल बॅटरी

सध्या कंपनीने या एसयूव्हीचा केवळ टीझर जारी केला असून, अधिकृत तपशील अद्याप समोर आलेले नाहीत. मात्र अंदाजानुसार, या गाडीत मारुती ई-विटाराप्रमाणेच 49 kWh आणि 61 kWh असे दोन बॅटरी पर्याय दिले जाऊ शकतात. यामुळे या एसयूव्हीला सुमारे 500 ते 543 किलोमीटरपर्यंतची रेंज मिळू शकते.

फीचर्स

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या इलेक्ट्रिक एसयूव्हीमध्ये अनेक प्रगत फीचर्स देण्यात येण्याची शक्यता आहे. यामध्ये 10.25 इंचाचा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टिम, 10.1 इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, एलईडी लाइट्स, पॅनोरमिक सनरूफ, ड्युअल-टोन इंटिरिअर, सात एअरबॅग्स, एबीएस, ईबीडी, ADAS तंत्रज्ञान आणि 18 इंच अलॉय व्हील्स यांचा समावेश असू शकतो.

किती असू शकते किंमत?

कंपनीकडून अधिकृत लाँचनंतरच या एसयूव्हीच्या किमतीची घोषणा केली जाईल. मात्र अंदाजानुसार, ही इलेक्ट्रिक एसयूव्ही 17 ते 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) किमतीत बाजारात दाखल होऊ शकते.

Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

कोणत्या कारशी होणार स्पर्धा?

टोयोटाची ही नवीन इलेक्ट्रिक एसयूव्ही लाँच झाल्यानंतर MG Windsor EV, Hyundai Creta Electric, Maruti eVitara आणि Tata Curvv EV या इलेक्ट्रिक एसयूव्हींशी थेट स्पर्धा करणार आहे.

Jan 19, 2026

भाजप पक्षामध्ये लोकशाही की हुकूमशाही? कशी होते पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड, जाणून घ्या पूर्ण प्रक्रिया

भाजप पक्षामध्ये लोकशाही की हुकूमशाही? कशी होते पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड, जाणून घ्या पूर्ण प्रक्रिया

Jan 19, 2026 | 05:55 PM
दिलेला शब्द 24 तासात पूर्ण; हिराबाग सोसायटीतील कचऱ्याची समस्या राघवेंद्र बाप्पु मानकर यांनी सोडविली

दिलेला शब्द 24 तासात पूर्ण; हिराबाग सोसायटीतील कचऱ्याची समस्या राघवेंद्र बाप्पु मानकर यांनी सोडविली

Jan 19, 2026 | 05:51 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Vijay Hazare Trophy 2025-26 : विदर्भाने घडवला इतिहास! सौराष्ट्राला धूळ चारून पहिल्यांदाच जिंकले विजय हजारे ट्रॉफीचे विजेतेपद

Vijay Hazare Trophy 2025-26 : विदर्भाने घडवला इतिहास! सौराष्ट्राला धूळ चारून पहिल्यांदाच जिंकले विजय हजारे ट्रॉफीचे विजेतेपद

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
”मला काही मोठा स्टार बनायचं नव्हतं…”, ‘हॅपी पटेल’मध्ये एन्ट्रीबाबत इमरान खानचा खुलासा

”मला काही मोठा स्टार बनायचं नव्हतं…”, ‘हॅपी पटेल’मध्ये एन्ट्रीबाबत इमरान खानचा खुलासा

Jan 19, 2026 | 05:41 PM

