आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

टाटा सिएराची बुकिंग 15 जानेवारीपासून सुरु झाली आहे. अशातच आता या एसयूव्हीचे इलेक्ट्रिक व्हर्जन मार्केटमध्ये येणार अशी चर्चा रंगली आहे. चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 18, 2026 | 10:26 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

  • टाटा सिएरा अल्पावधीतच ग्राहकांची आवडती एसयूव्ही ठरली
  • एसयूव्हीला मिळते दमदार बुकिंग
  • आता EV व्हर्जन देखील येण्याची शक्यता
भारतीय बाजारात दाखल होताच Tata Sierra ने मोठी चर्चा निर्माण केली असून, आता कंपनी तिच्या इलेक्ट्रिक व्हर्जन (Tata Sierra EV) च्या लाँचची तयारी करत आहे. ही इलेक्ट्रिक SUV टाटा मोटर्ससाठी एक महत्त्वाचा आणि मोठा लाँच मानला जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, Tata Sierra EV चे बॅटरी आर्किटेक्चर Harrier EV सोबत शेअर केले जाईल. मोठ्या बॅटरी पॅकमुळे ही SUV एका चार्जमध्ये 500 किमीपेक्षा अधिक रिअल-वर्ल्ड ड्रायव्हिंग रेंज देऊ शकते.

प्रगत डिजिटल फीचर्ससह येणार Sierra EV

Tata Sierra EV ला डिजिटलदृष्ट्या अत्याधुनिक वाहनांपैकी एक बनवण्यात येणार आहे. या SUV मध्ये मोठा डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आणि पॅसेंजर साइड डिस्प्ले मिळण्याची शक्यता आहे.

Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

Tata Sierra ची एक्स-शोरूम किंमत किती?

लाँचनंतर Tata Sierra ला भारतीय ऑटो बाजारात चांगला प्रतिसाद मिळत असून, अवघ्या पहिल्या 24 तासांत 70 हजारांहून अधिक बुकिंग्स नोंदवण्यात आल्या होत्या. 15 जानेवारीपासून या SUV ची डिलिव्हरी सुरू होणार आहे. गुजरातमधील सानंद येथील टाटा प्लांटमध्ये या वाहनाचे उत्पादन वेगाने सुरू आहे. Tata Sierra ची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ₹11.49 लाख आहे.

इंजिन, परफॉर्मन्स आणि ड्रायव्हिंग अनुभव

2025 Tata Sierra मध्ये 1.5 लिटर पेट्रोल इंजिन देण्यात आले असून, ते 105 bhp पॉवर आणि 145 Nm टॉर्क निर्माण करते. यामध्ये 6-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स दिला आहे. हे इंजिन शहरातील वापरासाठी स्मूथ असून, महामार्गावरही आरामदायक ड्रायव्हिंग अनुभव देते. उंच ड्रायव्हिंग पोस्चरमुळे गाडी चालवताना खरी SUV फील मिळते.

बाईक प्रेमींनो ही संधी सोडू नका! फक्त 1.13 लाखात मिळतेय Kawasaki ची सर्वात स्वस्त बाईक, मायलेज तर एकदम भारी

मायलेज आणि स्पर्धक

Tata Sierra चे मायलेज 18.2 kmpl पर्यंत असून, या सेगमेंटमध्ये ते चांगले मानले जाते. याशिवाय या SUV मध्ये टर्बो-पेट्रोल आणि टर्बो-डिझेल इंजिनचे पर्यायही उपलब्ध आहेत. भारतीय बाजारात Tata Sierra ची थेट स्पर्धा Hyundai Creta, Kia Seltos आणि Renault Duster यांसारख्या लोकप्रिय SUVs शी आहे.

Published On: Jan 18, 2026 | 10:26 PM

