फुल टॅंकवर 800 किमीची धावण्याची हमी! ‘ही’ आहे देशातील सर्वात स्वस्त डिस्क ब्रेक बाईक

जर तुम्ही तुमच्या बजेटमध्ये चांगलीआणि इंधनाची बचत करणारी बाईक शोधत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची ठरणार आहे. TVS Star City Plus ही सध्या भारतातील सर्वात परवडणारी डिस्क-ब्रेक बाईक मानली जाते. याची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 75,200 रुपये आहे, ज्यामुळे ती बहुतेक लोकांच्या बजेटमध्ये सहज येते. ही बाईक दैनंदिन ऑफिस ट्रिप, शॉपिंग ट्रिप किंवा लहान ट्रिपसाठी एक उत्तम पर्याय आहे.
Tata Tiago EV चे Facelift व्हर्जन मार्केटमध्ये येण्याची शक्यता, फीचर्सपासून ते डिझाइनपर्यंत होणार बदल
या बाईकमध्ये 109.7cc , एअर-कूल्ड इंजिन आहे जे BS6 नियमांचे पालन करते. हे इंजिन चांगली पॉवर देते आणि शहरातील रस्त्यांवर अगदी सहजतेने चालवता येते. विशेषतः नवीन रायडर्ससाठी, यातील 4-स्पीड गिअरबॉक्समुळे बाईक चालवणे अजूनच सोपे होते. याचा टॉप स्पीड सुमारे 90 किलोमीटर प्रति तास आहे, जो दैनंदिन वापरासाठी पुरेसा आहे.
TVS स्टार सिटी प्लसचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे त्याचे मायलेज. कंपनीच्या मते, ही बाईक अंदाजे 83 किलोमीटर प्रति लिटर मायलेज देते. ती आरामात 70 ते 75 किलोमीटर प्रति लिटर प्रवास करते. यात 10-लिटर इंधन टाकी आहे, जी पूर्ण टाकीवर अंदाजे 800 किलोमीटरची रेंज देते. यामुळेच ही बाईक खूप किफायतशीर बनवते.
Maruti Ertiga ला भरली धडकी! Nissan ची नवीन MPV दमदार फीचर्ससह होणार लाँच
TVS Star City Plus च्या टॉप व्हेरिएंटमध्ये पुढील बाजूस डिस्क ब्रेक देण्यात आला आहे, ज्यामुळे ब्रेक लावताना अधिक चांगला कंट्रोल मिळतो. यासोबतच सिंक्रोनाइझ्ड ब्रेकिंग सिस्टीम (SBS) उपलब्ध असून, त्यामुळे सुरक्षेचा स्तर आणखी वाढतो. LED हेडलाइट, डिजिटल आणि अॅनालॉग मीटरचे कॉम्बिनेशन तसेच आरामदायक सीटमुळे ही बाईक दैनंदिन वापरासाठी अधिक उपयुक्त ठरते.
जर तुमचा बजेट सुमारे 80 हजार रुपयांच्या आसपास असेल आणि तुम्हाला जास्त मायलेज, कमी मेंटेनन्स खर्च व विश्वासार्ह बाईक हवी असेल, तर TVS Star City Plus ही एक उत्तम पर्याय ठरू शकते. ही बाईक Hero Splendor Plus आणि Honda Shine यांसारख्या लोकप्रिय बाईक्सना थेट स्पर्धा देते.