”मला काही मोठा स्टार बनायचं नव्हतं…”, ‘हॅपी पटेल’मध्ये एन्ट्रीबाबत इमरान खानचा खुलासा

"हॅपी पटेल" या चित्रपटाद्वारे, इम्रान खान जवळजवळ १० वर्षांनी मोठ्या पडद्यावर परतत आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 05:41 PM
अभिनेता इम्रान खान नुकताच “हॅपी पटेल” मध्ये दिसला. “हॅपी पटेल” या चित्रपटाद्वारे, इम्रान खान जवळजवळ १० वर्षांनी मोठ्या पडद्यावर परतत आहे. चित्रपटात त्याने  एक छोटीशी भूमिका साकारली आहे.

पीटीआयशी अलिकडेच झालेल्या संभाषणात इमरान म्हणाला, “मी गेल्या दोन वर्षांत अनेक स्क्रिप्ट वाचल्या आहेत, पण मला आवडलेल्या कोणत्याही स्क्रिप्ट सापडल्या नाहीत. २०२३ च्या अखेरीस जेव्हा मी माझ्या दीर्घ विश्रांतीनंतर जगाशी पुन्हा संपर्क साधला तेव्हा लोक म्हणाले, ‘अरे, हा माणूस जिवंत आहे’ आणि माझ्याशी संपर्क साधू लागले. पण आता माझा दृष्टिकोन खूप वेगळा आहे. प्रत्येकाच्या करिअरसाठी सारख्याच आकांक्षा नसतात. प्रत्येकाचा स्वतःचा मार्ग असतो. मी स्वतःला एक मोठा स्टार, सर्वात मोठा स्टार बनवण्याचा किंवा टॉप थ्रीमध्ये येण्याचा प्रयत्न करत नाही. जोपर्यंत मला तो आवडला नाही आणि खरोखर तो बनवायचा नसेल तोपर्यंत मी चित्रपट बनवणार नाही. जर मला काही चुकण्याची भीती वाटत असेल तरच मी चित्रपट बनवेन.”

अभिनेता पुढे म्हणाला, “मी माझ्या मित्रांसोबत मजा करण्यासाठी चित्रपट बनवले. आम्ही मैत्रीपूर्ण लोकांचा एक गट एकत्र करतो, मेकअप करतो, पोशाख घालतो आणि पात्रे साकारतो. मी चित्रपट निर्मितीला अशाच प्रकारे पाहतो. जिथे प्रेम आणि मजा असते तिथे कला निर्माण होते.” “हॅपी पटेल” बद्दल इमरान म्हणाला, “मी ऐकले की वीर आणि त्याची मैत्रीण मिथिला एक मजेदार कॉमेडी स्पाय फिल्म बनवत आहेत. मी कथावाचक किंवा पटकथा ऐकली नव्हती; मला फक्त माझ्या मित्रांकडून ती आवडली. मी विचार केला, ‘मित्रांनो, तुम्ही सर्वजण खूप मजा करत आहात. मी तुमच्यासोबत मजा करायला येऊ शकतो का?’ मी वीरला मेसेज केला, ‘मला तुमच्या चित्रपटात यायचे आहे, तुम्ही मला कुठेतरी समाविष्ट करू शकता का?’ म्हणून त्याने माझ्यासाठी एक भूमिका लिहिली, जी पटकथेत नव्हती आणि म्हणाला, ‘चला थोडी मजा करूया.'”

इम्रान खान शेवटचा २०१५ मध्ये आलेल्या “कट्टी बट्टी” चित्रपटात दिसला होता. दहा वर्षांनंतर तो “हॅपी पटेल” मध्ये एक छोटीशी भूमिका साकारत आहे. त्याच्या कारकिर्दीत इमरानने “जाने तू… या जाने ना,” “आय हेट लव्ह स्टोरीज,” आणि “ब्रेक के बाद” सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले आहे.

Published On: Jan 19, 2026 | 05:41 PM

Jan 19, 2026 | 05:41 PM
